Renne Korppila, 43, saa kuulla palautetta Iida-vaimonsa paljastelevista somekuvista – näin ex-juontaja kommentoi asiaa

Radiossakin yhdessä juontanut aviopari Renne Korppila ja Iida Ketola-Korppila juhlii pian neljättä hääpäiväänsä.

Renne Korppila, 43, muistetaan erityisesti radiokanava NRJ:n juontajana. Sittemmin mies on siirtynyt täysin eri hommiin kahvilayrittäjäksi ja elänyt onnellista avioelämää vaimonsa, Big Brotherista tutun kampaamoyrittäjä Iida Ketola-Korppilan kanssa. Renne ja Iida tekivät vuonna 2015 myös yhteistä aamuradio-show’ta NRJ:llä.

Renne Korppila nautti tiistai-illastaan Jysk Garden SS20 -sisustus ja puutarhakalustetrendien julkistamistilaisuudessa Hotel St. Georgessa. Ex-juontaja kertoi elämän rullaavan nykyään erittäin mainiosti.

– Arkista aherrustahan se on. Pyöritän kahvilaa ja Iida hoitaa kampaamoaan. Lisäksi tietysti treenailen edelleen. Ei siinä sen kummallisempaa, mies jutusteli hyväntuulisena.

Radiohommia Renne ei myönnä kaipaavansa mitenkään erityisesti, vaikka viihtyikin liki 10 vuotta NRJ:n juontajana.

– Tein sitä niin kauan. Nykyään teen mielelläni podcasteja, harrastusmielessä. Podcastillani on kivasti kuuntelijoita, ja se on vähän erilaista hommaa kuin radiossa, Renne kertoi.

Iida ja Renne vuonna 2017.

Avioliitonkin saralla kaikki on mitä parhaiten. Tänä keväänä Renne ja Iida juhlivat neljättä hääpäiväänsä. Naimisiin he menivät vappupäivänä 2016.

– Kyllä me jotain spesiaalia keksitään tänäkin vuonna, Renne lupaili hääpäivän tiimoilta.

– Lähdetään ehkä vähän jonnekin, ollaan yötä jossain ja jotain pientä. Pientä kivaa arkeen. Vappu on tietysti ajankohtana vähän sellainen, että paljon olisi menoja, mutta me voidaan aina sanoa, että me vietetään nyt hääpäivää. Vappu kun on vähän sellainen amatöörien meuhkausjuhla, Renne nauroi.

Renne ja Iida ovat puhuneet julkisuudessa avoimesti oman suhteensa pelisäännöistä. Pari on luottanut avoimeen suhteeseen jo vuosikausia, eikä naimisiin meneminen muuttanut tilannetta mihinkään.

Aiempien kumppaniensa kanssa kumpikaan ei kokeillut avointa suhdetta, mutta Rennen mukaan nykyinen tyyli on sopinut parille oikein hyvin.

– Ei se avoin suhde mikään kokeilu ollut. Ikinä ei tietysti kannata sanoa ei koskaan, ja aina voi suhteessa miettiä tarpeen vaatiessa asioita uusiksi, mutta ei tilanne ole sitten viime näkemän muuttunut mihinkään, Renne sanoi.

Renne Korppila vietti tiistai-iltaa Jysk Garden SS20 -sisustus ja puutarhakalustetrendien julkistamistilaisuudessa.

Lisäksi pari luottaa suhteessaan siihen, ettei avioliiton tarvitse olla mikään ”symbioottinen tila”.

– Olemme kaksi aikuista ihmistä, jotka kunnioittavat toistensa yksilöllisyyttä ja tilaa. Olemme pariskunta, mutta olemme kaksi erillistä ihmistä. Emme roiku toisissamme. Meillä on yhteinen elämä, mutta myös omat harrastukset ja omat ystävät, Renne kuvailee.

Sekä Iida että Renne ovat avoimia myös sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Iidan rehelliset Instagram-postaukset ovat keränneet viime aikoina huomiota ja kommentteja. Iida on muun muassa julkaissut Instagram-tilillään itsestään vähäpukeisen kuvan, jonka yhteydessä hän kertoi pesseensä seksilelunsa vahingossa pesukoneessa.

Renne suhtautuu vaimonsa umpirehellisiin julkaisuihin rauhallisesti.

– Mun mielestä se on tosi jees ja hauskaa. Sellainen hän on, ystävien ja muiden seurassa. Tiedän, että moni varmaan ajattelee niistä vaikka mitä, mutta minä tiedän, että se on kaikki aitoa. Se on todellista häntä, eikä mitään esittämistä, Renne kertoo.

– Kyllä siinä on sellainen voimaannuttava funktio, kun puhuu asioista sellaisina kuin ne on, hän lisää.

Positiivista palautetta on tullut myös tuttavapiiristä, niin miehiltä kuin naisilta.

– Myös monet kundikaverini on mulle tullut sanomaan, että hauska katsoa Iidan postauksia. Niistä tulee sellainen hyvä meininki. Totta kai tuntemattomilta tulee Iidalle kaikenlaista kommenttia, mutta niin tulee minullekin. Jos laitan Instagramiin jotain, niin kylä sitä kommenttia tulee paljon. Pääasiassa toki mukavaa kommenttia, Renne kuvailee.

– Sosiaalinen mediakin on sellainen, että jos koet sen ahdistavaksi, niin ei siellä tarvitse olla. Se on kiva, että kukaan ei koskaan tule sanomaan mitään ikävää päin naamaa, hän sanoo.

Renne ja Iida vuonna 2012. Pari on ollut yhdessä vuodesta 2011.

Iida Ketola-Korppila on tullut tutuksi tosi-tv:stä. Hän osallistui syksyllä 2009 Big Brotheriin. Hänet nähtiin myös Viidakon tähtösten toisella tuotantokaudella vuonna 2012. Vuonna 2013 Iida osallistui julkkiksena Kaksi julkkista ja yhdet häät -ohjelmaan sekä yhdessä Rennen kanssa Starat lastenvahteina -ohjelmaan.

Renne teki liki kymmenvuotisen uran NJR:llä aina helmikuuhun 2016 asti. 2009 hänet valittiin vuoden radiojuontajaksi Radio Gaalassa yhdessä Anssi Honkasen kanssa. 2010 Renne toimi tuomarina X Factorissa.