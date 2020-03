Mari Perankoskella harvinainen geenivirhe – kävi kolme kertaa lähellä kuolemaa: ”Lottovoitto, että olen elänyt viisikymppiseksi”

Harvinaista geenivirhettä kantava Mari Perankoski kokee elävänsä jatkoajalla. Näyttelijä viettää viisikymppisiään työkiireiden keskellä.

Näyttelijä Mari Perankosken kohdalla moista on vaikea uskoa, mutta kirkonkirjoihin pitänee voida luottaa. Eloisa kaunotar täyttää ensi viikolla 50 vuotta. Hän ei itsekään ole tuhlannut aikaa iän miettimiseen.

– Paitsi nyt alkaa olla pakko, kun herätessä eri kohtia sattuu eikä kaupassa näe mitä käteensä ottaa, jos ei ole laseja mukana, Mari Perankoski heittää huumorilla.

Hän ei käyttänyt silmälaseja ennen kuin ikänäkö iski. Niin kävi New Yorkissa reilut viisi vuotta sitten.

– Olimme Jounin kanssa kadulla kartta kädessä ja huomasimme kumpikin, ettemme näe kartasta mitään. Kummaltakin oli lähtenyt näkö yhdessä yössä Atlantin yllä, Mari hihkaisee.

Muusikko Jouni Hynysen kanssa on päädytty näin tiiviiseen symbioosiin kohta kahdeksan vuoden yhteiselon aikana, josta aviossa ollaan oltu vajaat neljä vuotta. Virallisesti Mari on Hynynen, vaikkakin julkisuudessa edelleen Perankoski. Mieskin vähän yllättyi, kun Mari otti hänen sukunimensä.

– Itselleni se oli selvää, koska ajattelin, etten lähde tuon ukon kanssa pelleilemään. Tässä ollaan nyt niin tosissaan. Jounista löytyi mies loppuiäksi, edelleen on yhtä ihanaa kuin aluksi.

–Putouksen taustajoukoista kysyttiin, voisinko tehdä hahmon Jounista. Se tuntui ideana ihan älyttömältä, mutta alkoi kuitenkin naurattaa minua niin paljon, että suostuin. Jouni nauroi tyttärensä kanssa katsomossa vedet silmissä. Hän myös antoi ideoita hahmoon.

Mari ohittaa merkkipäivän 10. maaliskuuta vauhdilla, suorastaan pyyhältää ohi, sillä kalenteri pursuaa nyt tekemistä. Hynynen täytti 50 vuotta helmikuun puolivälissä. Yhteiset isot satavuotisjuhlat vietetään vappuna.

Ainakaan vielä Marin mieleen ei ole tullut mitään erityisiä lahjatoiveita. Hän onnistui yllättämään Hynysen keilailukisalla.

– Olimme pienellä porukalla keilahallissa paperiset synttärihatut päässämme.

Saattaahan olla, että myös aviomiehellä on salattuja suunnitelmia vaimon yllättämiseksi.

–Q-teatterin Mätäkuu oli Raila Leppäkosken ohjaus, jota rakensimme kaikki yhdessä. Lopussa saimme Oscar-pystit ja oli pidettävä improvisoitu Oscar-puhe. Vieressäni Janne Hyytiäinen, Elina Knihtilä, Taisto Oksanen ja Pirjo Lonka." (vasemmalta oikealle)

Puoli vuosisataa on ikä, jonka saavuttaminen ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Harvinaisen geenivirheen takia Marilla on ollut verenohennuslääkkeet jo parikymppisestä.

– Minulla on ollut kolme syvää laskimotukosta, joihin kaikkiin olisin voinut kuolla. Näillä lähtökohdilla on lottovoitto, että olen elänyt viisikymppiseksi.

Verta pidetään lääkkeillä ohuena tukosten ehkäisemiseksi. Ohutverisyydessä on kuitenkin omat riskinsä.

– Pitäisi olla paljon varovaisempi, ettei sattuisi mitään sisäiseen verenvuotoon johtavaa, mutta olen aina elänyt normaalisti.

Energinen nainen tuntuu elävän täysillä.

– Olen kokenut olevani jatkoajalla aina selvittyäni tukoksista. Eniten pelotti täyttäessäni 44 vuotta, koska isä kuoli sen ikäisenä, Mari myöntää.

–Saapuminen elokuvan Tie pohjoiseen ensi-iltaan vuonna 2012. Mika Kaurismäen ohjaamissa elokuvissa olin ollut ennenkin, mutta Vesa-Matti Loiriin tutustuin vasta tuolloin. Kaurismäen leffoissa on ihanaa sekin, että aina on hyvä catering. Pidetään ruokatauot ja syödään kunnolla.

Kuten usein keski-iässä, elämässä myllertävät muutokset. Näyttelijän äiti menehtyi viime kesänä ja hänen ainoa lapsensa on muuttamassa omilleen. Parikymppinen poika on Marin liitosta näyttelijä-ohjaaja Jani Volasen kanssa.

– Jopi muuttaa kohta pois kotoa, mikä on aivan hirveää. Oireilen jo tyhjän pesän syndroomaa. Kaikki lähtevät ja jättävät minut, Mari laskettelee puolitosissaan.

Hän oli äitinsä ainoa lapsi, isänsä hän menetti jo 19-vuotiaana.

– Olen viisikymppinen täysorpo. Syksy meni äitiin liittyviä käytännön asioita hoitaessa. Surutyötä siirtää sen avulla, mutta äiti tulee mieleen päivittäin.

Perankoski tietää itsekin käyttävänsä kaikenlaista tekemistä apuna ikävistä asioista selviytymiseen.

– Se on pakokeino, jolla pystyy väistämään asioiden ajattelemista ja kohtaamista.

Toisaalta isän kuoleman jälkeen hän oppi, että tunteet on paras päästää ulos. Isä kuoli kesken Marin ylioppilaskirjoitusten.

– Samaan aikaan minulla oli veritulppa jalassa. Meni vuosi ennen kuin edes kunnolla tajusin isän kuolleen enkä koskaan oikein käsitellyt asiaa, Mari sanoo.

– Tällä kertaa annoin tulla huutoitkua, tuska piti huutaa ja itkeä pois. Päätin, että tätä surua ei jätetä sisälle möykkyyntymään.

Myös huumori auttaa raskaiden asioiden käsittelyssä.

– Se ei tarkoita, etteikö ikävöisi tai kärsisi, mutta se on selviytymiskeino.

–Kristo Salmisen kanssa valmistuimme Teatterikorkeakoulusta vuonna 1997. Vaarallisia suhteita oli lopputyömme, minulla tosin oli samaan aikaan esitykset myös Q-teatterissa ja Kansallisteatterissa.

Perankoski on paiskinut töitä ja nyt tuloksia on tulossa tarjolle. Pariskunnan yhteinen, huumoria pursuava podcast Villa Mayhem käynnistyy RadioPlay-sovelluksessa 6. maaliskuuta. Jaksoissa on paljon kaikenlaista, on sketsejä ja Hynysen ohjelmasarjaan tekemiä biisejä. Pari esittää itse kaikkia sarjan kuvitteellisia vieraita.

Marin voi kohdata myös livenä, sillä hän lähtee stand up -kiertueelle koomikko Zaanin kanssa. Kaksikko nousee lavalle 11. maaliskuuta Marin syntymäkaupungissa Varkaudessa. Näyttelijä muistuttaa olevansa stand upin parissa aloittelija.

– Stand up -keikoilla tuntuu kuin kuolisi jännityksestä joka kerta. Mitä jos yhtäkkiä hyydyn täysin. Minulla ei ole vielä selviytymiskeinoja sitä varten.

Esiintymiset näyttelijänä jännittävät vain harvoin. Hermoilu näkyy lähinnä keskittymiskyvyn puutteena.

– Ei kannata lähteä hoitamaan asioita, koska kuitenkin unohtaa jotain tai vaikka kompastuu ja jää auton alle, kun on ihan omissa maailmoissaan.

Hermostuminen tuo esiin oireen, jota Mari ihmettelee.

– Vasemmasta pohkeestani lähtee tunto, jolloin kävelen kuin Klonkku jalkaa perässä vetäen. Putouksen kulisseissa minulle naurettiin, että taasko sinulla on jalasta tunto pois. En tajua, mitä se on, mutta lavalle päästessä alkaa helpottaa.

Jouni Hynynen ja Mari Perankoski saapuivat yhdessä Tarhapäivä-elokuvan ensi-iltaan viime marraskuussa.

Stand up -esityksessä käsitellään itselle tuttuja aiheita.

– Huumoria revitään viisikymppisestä naisnäyttelijästä sekä keski-ikäisyydestä yleensäkin.

Mari kertoo teatterissa aiemmin ohjeistetun, ettei pidä tehdä liian rajuja esityksiä. Teatteriyleisöstä suuren osan muodostavat keski-ikäiset naiset eivät pitäisi siitä.

– Sehän on ihan puutaheinää. Kuka tällä planeetalla on huumorintajuisempi kuin keski-ikäinen nainen, joka on kokenut elämässä kaikenlaista. Nuoret ovat nipoja, mutta keski-iässä uskaltaa jo elää, Mari muistuttaa.

Taiteellinen pariskunta saa kuulla toistensa työn tuloksia ensimmäisenä.

– Pakotin juuri eilen Jounin istumaan sohvalla ja kuuntelemaan Zaanin ja minun stand up -läpimenoa. Jouni puolestaan saattaa kysyä minulta mielipidettä sanoituksestaan. Hänellä on niin hyvä itsetunto, että hän kestää kaikenlaisen palautteen.

Näyttelijän kuluvasta vuodesta näyttäisi tulevan kiireinen, mikäli vireillä olevat tv-sarjat toteutuvat.

– Mahdolliselle teatteriroolille ei taida jäädä aikaa, vaikka mieli tekisikin teatteriinkin, Mari mainitsee.