Sinkkuna viihtyvä Janne Kataja paljastaa, miksi hän karttaa suomalaisia baareja

Sinkkuna viihtyvää Janne Katajaa eivät juuri yökerhot houkuttele.

Koko kansan tunteman tv-persoonan ja juontajan Janne Katajan arki kuluu viihdemaailman töiden parissa sekä oman lelukaupan pyörittämisessä. Juontaja perusti oman lelukaupan pari vuotta sitten.

– Mitä muuta tällainen yksinäinen perheenisä tekisi iltaisin kuin hyllyttäisi leluja, Kataja kertoo IS:lle Suurmestari-ohjelman lehdistötilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona.

Kataja nähdään huhtikuussa alkavassa Suurmestari-uutuusohjelmassa, jossa kilpailijat ratkovat erikoisia ja hulvattomia tehtäviä. Ohjelmassa suurmestarin roolissa nähdään Jaakko Saariluoma, ja kilpailijoiden suorituksia tuomaroi Pilvi Hämäläinen. Vakiokilpailijoina ovat Janne Kataja, Jukka Hildén, Jenni Poikelus ja Roni Bäck, ja joka jaksossa kilpailee vierailevia tähtiä.

Janne Kataja kertoo käyvänsä harvoin yöelämässä.

Kataja nauttii kiireisen arjen keskellä kotona olemisesta. Baareissa mies ei juuri ehdi käydä, eikä yöelämässä käyminen myöskään tunnu vapaa-ajalta, ainakaan Suomessa.

– Jos menen Suomessa baariin, olen käytännössä töissä. Vaikka olen tällainen viihdehörhö, mulla on myös vastuu olla esimerkkinä siitä, miten käyttäytyä. Olen esiintyjänä asiakaspalvelija, joten jos ihmiset tulevat puhumaan, juttelen mielelläni heidän kanssaan, mutta baareissa käyminen on erilaista.

Kataja on tottunut siihen, että hänet tunnistetaan lähes tulkoon joka kolkassa.

– Jos näihin hommiin on lähtenyt, on naurettavaa alkaa valittamaan asiasta. Tämä työ on hurmaavaa ja inspiroivaa, ja teen kaikkeni viihdyttääkseni ihmisiä, Kataja hymyilee.

Myös suhderintamalla on miehen mukaan varsin hiljaista.

– Ei ole hirveästi treffipyyntöjä tullut eli hiljaista on ollut. Tosin jos jotain olisi, en siitä välttämättä kertoisi, Kataja naurahtaa.

– En oikein tiedä olenko parisuhdeihmisiä. Paljon vietän aikaa ystävien kanssa, hän pohtii.

Lisäkiloja roolia varten

Janne Kataja nähdään parhaillaan pyörivän Keihäsmatkat-sarjan legendaarisena matkailukeisarina Kalevi Keihäsenä. Hän laittoi itsensä toden teolla likoon tekemällä huiman muodonmuutoksen. Uimahousuissa ja chinchillaturkissa keimailevan matkailukeisarin roolia varten Kataja keräsi lisäkiloja ja ajoi hiuksensa.

Nyt mies syönyt kevyemmin karistaakseen kilot. Vaakaa hän ei kuitenkaan vilkuile.

– Lempiruokani ovat tortillat, joten vaihdoin vehnätortillat salaattiin. Lisäksi on mennyt kaalilaatikkoa ja kaalikeittoa, Kataja toteaa.

Janne Kataja hyppäsi matkailukeisari Kalevi Keihäsen rooliin uudessa tv-sarjassa.

Näyttelijä on varsin tyytyväinen ohjelman saamaan vastaanottoon.

– Olen todella otettu ja iloinen, että ihmiset ovat löytäneet sarjan, vaikka se pyörii Ruudussa. Katselumäärät vaikuttavat siihen, saadaanko me toinen kausi.

