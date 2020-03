Jymypaukku! Renny Harlin ohjaa Luokkakokous 3 -elokuvan – näin hän kommentoi asiaa

Kansainvälisesti menestynyt elokuvaohjaaja Renny Harlin ohjaa ensi kesänä Suomessa Luokkakokous 3 -elokuvan.

Ohjaaja Renny Harlin ohjaa uuden Luokkakokous 3 -elokuvan ensi kesänä Suomessa. Elokuva on jatkoa jättisuosituille, Solar Filmsin tuottamille Luokkakokous ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuville, jotka ovat saaneet elokuvateattereissa yhteensä yli 800 000 katsojaa. Elokuvaa tähdittävät edellisten elokuvien lailla Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa.

Luokkakokous 3 on Solar Filmsin tuotantoa ja sen levittää Nordisk Film. Elokuva perustuu edeltäjiensä lailla tanskalaiseen Klassefesten-elokuvasarjaan. Sen tuottavat Markus Selin ja Jukka Helle. Luokkakokous 3 on Markus Selinin ja Renny Harlinin ensimmäinen yhteistyö sitten Jäätävä polte -kulttielokuvan.

Teattereihin elokuva tulee Suomessa vuonna 2021.

– Rakastan elokuvan tekoa. Olen ollut sanoinkuvaamattoman onnekas siinä, että olen saanut omistaa sille koko elämäni ja ohjata 22 elokuvaa Hollywoodissa, Kiinassa ja ympäri maailman. Ainoa asia, jota rakastan vielä enemmän, on kotimaani Suomi. Ajatus kahden rakkauteni yhdistämisestä on kytenyt mielessäni 35 vuotta, Harlin kommentoi tiedotteessa.

– Elämme vain kerran. Elämäni Kiinassa viimeisen viiden vuoden aikana on opettanut minulle, että valmista kaavaa elämälle ei ole ja haaveet ja unelmat voivat toteutua odottamattomin tavoin, kunhan niihin uskoo ja on valmis panemaan kerta toisensa jälkeen kaiken likoon, Harlin kommentoi.

Harlin kertoo odottavan innolla jo tulevia kuvauksia.

– Koska aikataulussani oli juuri nyt tilaa ja oikea mahdollisuus aukeni edessäni, vastaus oli päivänselvä. Kotimaisen komedian teko rakkaassa kesä-Suomessa on minun palkintoni itselleni vuosikymmenistä tien päällä. Odotan tämän kesän antavan minulle ainutlaatuisen elämyksen ja aion panna kaiken kokemukseni likoon, jotta luon Suomen kansalle klassikon, josta kaikki voivat nauttia pitkään.

Renny Harlin on kautta aikojen tunnetuin suomalaisohjaaja ulkomailla. Hän on ohjannut muun muassa toimintaklassikon Die Hard 2 – Vain kuolleen ruumiini yli sekä Cliffhanger, Long Kiss Goodnight ja Ford Fairlane – Rokkidekkari -elokuvat. Lisäksi hän on toiminut tuottajana muun muassa Rambling Rose -elokuvassa. Renny Harlinin ohjaamat elokuvat ovat tuottaneet kaikkiaan yli miljardin dollarin kassatulot.

Luokkakokous-elokuva oli jättimenestys vuonna 2015.

Aiemmat Taneli Mustosen ohjaamat Luokkakokous-elokuvat ovat olleet katsojamenestyksiä. Tanskalaiseen Klassfesten-elokuvaan perustuva Luokkakokous-elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2015. Jaajo Linnonmaan, Sami Hedbergin ja Aku Hirviniemen tähdittämä elokuva keräsi yli 500 000 teatterikatsojaa. Elokuva voitti myös yleisön suosikkielokuvan kategorian Jussi-gaalassa. Elokuvan jatko-osa Luokkakokous 2 – Polttarit sai ensi-iltansa vuonna 2016.

Edit: Juttua muokattu klo 11.27. Täsmennetty Jussi-gaalan suosikkielokuvasta kertovaa kohtaa.