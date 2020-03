Ile Vainio sairastui syöpään – joutuu leikkaukseen

Ile Vaino on sairastunut syöpään.

Ilkka ”Ile” Vainio, 59, kertoo Facebookissa sairastuneensa syöpään. Muusikko tiedottaa syövästään runon muodossa.

– Ilen syöpä, tekee ilon työtä. Kiitos kaikki rakkaat viesteistänne, olen saannut teistä virtaa ja voimaa. Kiitos verenluovuttajat verestänne, teitä elon enkeleitä kiittää voin vaan. Kiitos Jorvin sairaalan lääkäreille, sairaanhoitajille, teille kautta maan. Iloa, valoa syöpään sairastuneille, oikeella asenteella se me voitetaan, T. Ilkka Vainio, ystävänne mainio, Ile kirjoittaa päivityksessään.

Lukuisat julkisuuden henkilöt toivottavat päivityksen kommenttikentässä Vainiolle voimia. Kommenteissa Vainio myös kertoo, että hänellä on edessä leikkaus. Vainio kertoo kommenteissa, että hänen oli tarkoitus lähteä Espanjan-matkalle, joka peruuntui kuitenkin lääkärien määräyksestä.

– Lääkärit kielsi, kun tulee leikkaus ja operaatio sitä ennen. Kysyin heti kun paljastu että syöpä. Että voiks lähteä poikien kaa retkelle. Mut se tulee just kuulema niin että mulla hoitoa ym. Mut pallo ja pullo pyörii, Vainio kirjoittaa kommenteissa.

Viime viikon maanantaina Ile joutui sairaalaan. Tuolloin mies ei vielä tiennyt syövästään.

– Menin sovittamaan pukua Espoon Isoon Omenaan. Elina-vaimo sanoi, että nyt menet terkkarille tsekkaamaan veriarvot. Oli näet ollut pientä väsymystä päällä, Ile kertoi IS:lle puhelimessa tuolloin.

– Soittivat sieltä terveyskeskuksesta, että äkkiä sairaalaan, Ile Vainio kertoo.

Ompusta Vainio palasi kustannuspaikalleen ottamaan vastaan konserttitilauksia ja valmistelemaan uutta levyään. Sitten soi puhelin.

– Soittivat sieltä terveyskeskuksesta, että äkkiä sairaalaan. Hemoglobiini oli todella alhainen, 60 g/l, kun se normaalilla miehellä pitäisi olla 130 g/l. Ja minä olin vielä lähdössä pelaamaan koripalloa.

Ile kertoi säikähtäneensä.

– Kyllä se pysäytti kun soittivat. Hoitivat kyllä hienosti homman terveyskeskuksessa ja Jorvissa. Haluan kiittää koko henkilökuntaa. Heillä homma pelaa.

Vainio on saanut aiemminkin verta.

– 17-vuotiaana olin pahassa auto-onnettomuudessa. Menetin todella paljon verta ja se oli oikea ihmepelastuminen. Nytkin verta löytyi heti. Iso kiitos kuuluu kaikille ihmisille, jotka käyvät luovuttamassa verta, Vainio nostaa hattuaan.

Vainio on elänyt viime vuodet reipashenkistä elämää. Viina on jäänyt ja sen tilalle on tullut urheilu ja terveellinen ravinto.