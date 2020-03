Veeti Kallio laiminlöi vaarallista sairauttaan vuosikausia – päätti lopulta, että jotain oli tehtävä ja laihdutti 10 kiloa

Taiteilija Veeti Kalliolla todettiin uniapnea kymmenisen vuotta sitten, mutta vasta viime kesänä hän hankki unimaskin. – Olli Lindholmin kohtalo herätti, hän kertoi IS:lle.

Laulaja, näyttelijä Veeti Kallio, 54, päätti jokin aika sitten laittaa itsensä kuntoon. Hän kärsi niin verenpaineesta kuin ruoansulatusvaikeuksista.

– Jätin kaiken prosessoidun ruoan pois ja kiloja on lähtenyt kymmenen, hän kertoi JYSK GARDEN SS20 -tilaisuudessa tiistaina.

Kilot eivät ehkä kuitenkaan olleet miehen terveyden suurin huoli. Veeti nimittäin paljasti, että hänellä todettiin uniapnea kymmenisen vuotta sitten. Veeti ei tuolloin tehnyt asian eteen mitään.

– Olli Lindhomin kohtalo kosketti ja avasi silmäni, Veeti kertoi.

Hengitysliiton mukaan uniapnea on Suomessa varsin yleinen sairaus. Sitä sairastaa jopa 9–24 prosenttia väestöstä. Sairaus on yleisintä 40–65-vuotiailla ja sen merkittävin syy on ylipaino. Myös kasvojen ja kaulan rakenne ja kilpirauhasen vajaatoiminta voivat altistaa sairaudelle.

Vuosi sitten helmikuussa menehtynyt muusikko Olli Lindholm kärsi uniapneasta, mutta hän ei käyttänyt öisin apulaitetta. Myöskään Veeti Kallio ei käyttänyt maskia ennen kuin kuuli Lindholmin sairaudesta.

– Minulla on ollut viime kesästä lähtien nenäni ympärillä niin sanottu unimaski ja kuorsaus on loppunut. Elämänlaatukin on parantunut niin hyvien yöunien kuin painonpudotuksen ansiosta, Veeti kiitteli.

Jo kymmenen vuotta kihloissa Jenni Teräväisen kanssa ollut Veeti antoi suuren kiitoksen puolisolleen tämän tuesta.

– Hän on kannustanut minua ja olen hänelle hyvin kiitollinen, Veeti sanoi.

Herttainen Jenni-puoliso otti kiitokset vastaan ja sanoi naurahtaen:

– Nukumme nyt molemmat yömme hyvin, eikä Veeti kuorsaa enää lainkaan.