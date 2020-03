Jasper Pääkkösen kalasaalis vetää hiljaiseksi: nappasi käsittämättömän vonkaleen – ”Karmee mörkö”

Jasper Pääkkönen on paitsi menestynyt näyttelijä, myös intohimoinen luonnonsuojelija ja kalastaja.

Jasper Pääkkönen esittelee Instagram-tilillään hurjan kokoista kuningaslohta, jonka hän nappasi Argentiinassa.

Intohimoisena kalamiehenä tunnettu Jasper Pääkkönen esittelee Instagram-tilillän käsittämätöntä kalasaalistaan. Näyttelijä poseeraa tuoreessa kuvassaan lähes itsensä kokoiselta näyttävän kuningaslohen kanssa.

Valtava vonkale painaa Pääkkösen mukaan 38 kiloa.

– Melko varmasti suurin lohikala, jonka tulen elämäni aikana nappaamaan. 38 kiloa täyttä hulluutta – katsokaa tuota rasvaevää, Pääkkönen kertoo kuvatekstissä.

Näyttelijä nappasi vonkaleen Santa Cruz -joella Argentiinassa. Hän ottaa kuvansa yhteydessä kantaa joen tulevaisuuteen, joka ei näytä tällä hetkellä kovin valoisalta.

– Ja sitten huonoja uutisia Santa Cruzista: joki ja sen kalakanta tuhoutuvat luultavasti pian kiinalaisen megapadon ja vesivoimalan vuoksi. Padon rakentaminen on jo alkanut – ilman mitään merkittäviä tutkimuksia padon vaikutuksista ympäristölle, Pääkkönen kertoo.

Näyttelijä ihmettelee, miksi Patagonian alueelle halutaan rakentaa nimenomaan vesivoimaloita, vaikka siellä olisi tarjolla ympäristöystävällisempi tapa tuottaa sähköä.

– Se mikä on häkellyttävää on, että El Calafen alue Patagoniassa on luultavasti yksi planeettamme tuulisimmista paikoista. Miksi tuhota vapaana virtaavia jokia ja kauniita maisemia, kun saman sähkön (ja enemmänkin) voisi tuottaa tuulimyllyillä Patagonian laajassa autiomaassa? Pääkkönen ihmettelee kalastuskuvansa yhteydessä.

Pääkkösen kalakuva on herättänyt Instagramissa valtavasti kiinnostusta. Kuvaa kommentoitiin nopeasti satoja kertoja ja ihmiset hämmästelivät kuningaslohen hurjaa kokoa ja Pääkkösen kalaonnea:

– Huhhuh mikä monsteri!

– Hienosti tehty Jasper, aivan uskomaton saalis.

– Karmee mörkö.

– No nyt on mörkö!!

– Herraisä.

– Voi tuota riemun määrää ilmeestä päätellen. On vähän eri kokokaliperiä kun Korkeakoskella

Kommentoijat myös harmittelevat Santa Cruz -joen kohtaloa ja ihmettelevät ihmisen ahneutta.

– Niin sääli, miten joelle tulee käymään, eräs mies toteaa.

Salatuista elämistä tähdeksi noussut Pääkkönen tunnetaan luonnon, villieläinten ja kalakantojen ahkerana puolestapuhujana. Hän on ottanut voimakkaasti kantaa esimerkiksi jokien patoamiseen ja liikakalastukseen.

Pääkkönen matkustaa usein eri puolilla maailmaa kalastamassa ja julkaisee reissuiltaan kuvia Instagram-tilillään.

Pääkkönen on intohimoisen kalastamisen ja luonnonsuojelun lisäksi luonut viime vuosina kansainvälistä uraa. Hän on näytellyt muun muassa Hollywoodissa ja suositussa Viikingit-sarjassa.