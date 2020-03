Peter Nygårdin vieraana ollut Janina Fry: ”Hyvä, että nostetaan esiin epäkohtia, jotka olivat normi parikymmentä vuotta sitten”

Janina Fry tapasi nyt raiskaussyytösten kohteena oleva Peter Nygårdin 1990-luvun lopulla.

New Yorkin piirioikeuteen jätettiin kaksi viikkoa sitten siviilikanne, jossa kymmenen naista syyttää suomalaiskanadalaista miljonääriä Peter Nygårdia, 78, seksuaalirikoksista. Miljonääri omistaa hulppean Bahaman-huvilan, johon on liitetty synkkiä väitteitä: tuoreimpien syytösten mukaan Nygård on raiskannut siellä useita alaikäisiä tyttöjä 2000-luvun ja 2010-lukujen aikana. Nygård on kiistänyt syytökset.

Lomakeskuksessa ja Nygårdin vieraana Los Angelesissa kävi aikoinaan useita suomalaisjulkkiksia. Hänen vieraanaan oli muun muassa malli ja juontaja Janina Fry, 46, joka kuvattiin Nygårdin kanssa Los Angelesissa vuonna 1998.

Onnellisessa elämäntilanteessa oleva Fry kertoi kuulumisiaan IS:lle Jysk Garden SS20 -sisustus ja puutarhakalustetrendien julkistamistilaisuudessa tiistai-iltana. Fry kommentoi lyhyesti myös viime aikojen uutisointia Peter Nygårdista.

– En tunne häntä. Se oli niin lyhyt kohtaaminen aikoinaan, Fry kommentoi.

Janina Fry kertoi kuulumisiaan tiistai-iltana Jysk Garden SS20 -sisustus ja puutarhakalustetrendien julkistamistilaisuudessa.

Fry valitsi sanansa tarkasti puhuessaan miehestä. Hän painottaa, että jos hän olisi itse tullut jollain tavalla loukatuksi, hän olisi nostanut aiheen varmasti esille.

– Jos minulla olisi tuollaisia kokemuksia, että koskemattomuuttani olisi loukattu, niin totta kai puhuisin siitä, hän painottaa.

Vääryyksien nouseminen esiin on ollut Fryn mielestä edistyksellinen ja hyvä asia.

– Minusta on hirveän hyvä, että tässä ajassa nostetaan esiin epäkohtia, jotka olivat normi parikymmentä vuotta sitten. Eivät ole enää, ja se on todella tärkeää. Mielestäni on todella tärkeää, että näistä puhutaan.