Huutolaislapsen pojasta tuli koko kansan tuntema viihdepersoona – 60 vuotta täyttävä Mikko Kuustonen kertoo nyt elämänsä käännekohdista

Mikko Kuustonen täyttää tänään 60 vuotta. Nyt hän kertoo omin sanoin, miten hänestä tuli kaikkien tuntema viihteen monitaituri.

Lapsuus

”Ihmiset kertovat usein elämäntarinaansa yhä uudelleen tiettyjen maamerkkien kautta. Luulen, että toistettu tarina vaikuttaa identiteettimme enemmän kuin arvaammekaan.

Synnyin Leppävirralla vuonna 1960 Oravikosken kaivoskylään. Olen nuorin kuudesta sisaruksesta ja vanhin veljeni syntyi jo ennen sotia. Työläisperheemme oli siirtynyt ennen syntymääni kaivokselta toiselle.

Nelivuotias Mikko poseeraa leikkiauton kanssa vuonna 1964.

Omien vanhempieni taival oli rankka, mutta koen heidän eläneen merkityksellisen elämän ja määrittäneen sitkeydellään omaa taivaltani. Isäni oli viisi vuotta sodassa ja kantoi kranaatinsirpaletta sisällään koko pitkän elämänsä. Äitini oli puolestaan jäänyt orvoksi ja päätyi huutolaislapseksi.

Äitini kuoli syöpään, kun olin kuudentoista. Hain lohtua paikallisesta seurakunnasta ja aloin kirjoittaa lauluja. Nuoruuteni tapahtumat johtivat siihen, että sain levytyssopimuksen jo lukioaikana ja päädyin Pro Fide -gospelyhtyeeseen. Seuraavat kahdeksan vuotta keikkailin kouluissa, varuskunnissa ja vankiloissa.”

Musiikki

”Muusikkoudesta ja laulunkirjoittamisesta tuli oman tekemiseni ydinjuttu ja koen edelleen tekeväni kaikkia työtehtäviä tämä kulma edellä. En ajattele musiikkia lajityyppien tai nimikkeiden kautta vaan koskettavuuden ja toimivuuden ehdoilla. Minulle kaikki omat biisini ovat osa elämänkaartani, enkä laita vaiheille nimilappuja. Osa biiseistä puhuttelee edelleen ja osa ei lainkaan.

Heikki Silvennoisen kanssa perustettu Q.Stone-yhtye avasi portteja maailmalle, mutta vielä enemmän se synnytti silmitöntä intohimoa bluesin ja juurimusiikin soittamiseen. Tämä kipinä ei ole hiipunut hetkeksikään, vaikka tuotanto on saanut erilaisia sävyjä.

Kuustonen perusti bluesrock-yhtye Q.Stonen 1980-luvun loppupuolella yhdessä Heikki Silvennoisen (oik.) kanssa. Yhtyeen promokuva vuodelta 1990.

Suosio ja menestys tulivat elämääni tilanteessa, jossa olin jo kahden lapsen isä. Tämä oli ratkaisevan tärkeää, jotta oma kasettini ei mennyt totaalisen jumiin. Perhearki säilytti jalkani maan pinnalla.

Olen käyttänyt elämästäni 20 vuotta myös kehitysyhteistyön parissa sekä YK:n hyvän tahdon lähettiläänä. Olen kirjoittanut ja tehnyt tv-dokumentteja ruohonjuuritason hankkeista Afrikasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Nämä tehtävät muokkasivat pysyvästi omaa maailmankuvaani.

Uteliaisuus ja intohimo on kaiken oman tekemiseni ytimessä. Olen onnistunut välttämään tylsyyden hakeutumalla yhä uudelleen sellaisten ihmisten seuraan, jotka lisäävät energiaa ja ovat halukkaita oppimaan uutta.

Kirjoitan edelleen lauluja ja rakastan musiikin tekemistä. Tässä taiteenlajissa on se suurenmoinen puoli, että parhaat biisit saattavat syntyä seniorikodissa. Jos olisin päätynyt tankotanssijaksi, saattaisin jo kaivata eläkkeelle, mutta nyt odottelen ilolla tuoreita biisi-ideoita.”

Televisio

”Päädyin TV-töiden pariin livemusiikin kautta tekemällä bändini kanssa Ylelle Q-klubia. Minulle kappaleet aukeavat usein tekijöiden kautta, joten oli innostavaa sekoittaa pakkaa ja keskittyä ihmisiin ja tarinoihin.

Yhtä luontevalta tuntui tehdä vaikkapa Mansikkapaikkaa, Pop’n’Rollia tai Hyviä ja huonoja uutisia. Laadukasta tv-ohjelmaa syntyy samoin eväin kuin hyvää musiikkia: tarvitaan osaavia ihmisiä, hyvää tahtoa ja kykyä kuunnella toista.

Nautin suuresti hyvistä keskusteluista. Kaipaan niitä erityisesti tässä pirstaleisessa ajassa. Syventävä ja älykäs keskustelu vaatii myös rauhoittumista ja nöyrää avoimuutta. Uskon, että tälle on tulevaisuudessa myös mediassa yhä suurempaa tilausta.”

Vuonna 2016 Kuustonen osallistui Vain elämää -ohjelmaan yhdessä Mikael Gabrielin, Chisun, Hectorin, Suvi Teräsniskan, Lauri Tähkän ja Anna Puun kanssa.

Julkisuus

”Suomalaiset ovat varsin korrekteja suhteessaan julkisuuden henkilöihin. Käyn usein katukeskusteluja ventovieraiden ihmisten kanssa ja olen kiitollinen saamastani palautteesta. Anonyyminä kirjoitettavia nettipalautteita en lue, koska muoto edustaa enemmän koulukiusaamista kuin älyllistä toimintaa.

Koen, että olennaista on säilyttää omassa elämässään tietty pyhyys ja yksityisyys, vaikka suuri osa työstä tapahtuukin julkisuudessa. Julkisuudella ei ole tietenkään minkäänlaista itseisarvoa, vaan juju on töissä, joiden tulisi puhutella.

Mikko Kuustonen oli naimisissa Marita Kuustosen kanssa yli 30 vuoden ajan.

Tyttäreni Iina ja Minka ovat opettaneet minulle tavattoman paljon omalla ammatillisuudellaan ja määrätietoisuudellaan. Itse olen usein ajelehtinut töistä toiseen intuitioon luottaen.”

Perhe

”Isyys on taatusti omista elämäntehtävistäni vaativin ja palkitsevin. Arviot jätän Iinan ja Minkan vastuulle. Isoisyys kolmelle lapsenlapselleni hämmästyttää päivittäin, ja koen olevani hommassa vasta lähtöviivalla. En koskaan tavannut omia isovanhempiani, joten tämä tontti herättää kiitollisuutta.

Luulin joskus, että ikääntyminen toisi mukanaan seesteisen ja tyynen elämänvaiheen. Erehdyin. Arjessa vauhti on edelleen kohtuuton, joskin sisällöissä huomaan armollista selkiytymistä.

Kiitollisuus on avainjuttu ja voittaa katkeruudet mennen tullen. Näen suuren osan elämästäni kömpelönä räpeltämisenä ja tekisin monta asiaa jälkiviisaana toisin. Mutta tämä tarina ja nämä kokemukset ovat tuoneet minut tähän. Sen täytyy siis olla hyvä näin.”

Mikko Kuustonen tuolloin 14- ja 13-vuotiaiden tytärtensä Iinan (vas) ja Minkan (oik) kanssa vuonna 1998.

Ikääntyminen

”Puolisoni Hanna toteaa usein, että keho on viisaampi kuin mieli. Hän muistuttaa myös, että keho on lopulta ainoa kotimme. 60-vuotiaana tämä kroppakämppä on hiukan rempallaan ja vaatii liikettä toimiakseen. Tunnistan edelleen sielussani sen kaivoskylän pikkupojan, joka janoaa nähdä uutta ja haaveilee paljon.

En paineile ulkonäöstäni, sillä uskon, että tässäkin ajassa sisällöt ratkaisevat enemmän kuin paketti.”

Kuustonen avioitui tanssija-koreografi Hanna Brotheruksen kanssa toukokuussa 2018. Pari sai toisensa intiimissä hääseremoniassa, johon osallistuivat vain läheiset.

Mikko Kuustonen vuonna 1986.

Kuustonen on levyttänyt kaksi studioalbumia yhteisen musiikkiprojektin tiimoilta Esa Kaartamon ja Edu Kettusen kanssa. Kuva trion perustamisvuonna 1998.