Rankat vuodet vetivät Janina Fryn, 46, täysin piippuun – havahtui tilanteeseensa viime kesänä ja teki ratkaisevan muutoksen

Malli ja juontaja Janina Fry löysi rankkojen vuosien jälkeen elämäänsä tasapainon meditoimisesta.

Mallina ja juontajana tunnettu Janina Fry, 46, saapui tiistai-iltana pitkästä aikaa median eteen Jysk Garden SS20 -sisustus ja puutarhakalustetrendien julkistamistilaisuudessa. Fry hymyili tasapainoisen ja onnellisen näköisenä perinteikkäässä Hotel St. Georgessa järjestetyssä iltatilaisuudessa.

Fry on tottunut pitämään huolta itsestään, mutta viime aikoina hän on laittanut oman terveytensä aivan uudella tavalla ykkössijalle. Fry menetti äitinsä muutamia vuosia sitten rintasyövälle ja joutui poistattamaan omat rintansa rintasyövälle altistavan geenivirheen takia.

Viime kesänä Fry päätti pysähtyä ja kuunnella itseään rehellisesti. Hän päätti tehdä arjessaan ratkaisevan muutoksen ja opetteli meditoimaan.

– Viime kesänä aloitin meditaation harjoittamisen. Kävin valmennuksen, jonka kautta opin elämään tässä hetkessä, Fry kertoo.

Janina Fry saapui täynnä energiaa Jyskin kevätmalliston esittelytilaisuuteen.

Läheisten menettäminen ja oma sairastuminen olivat pysäyttäviä hetkiä, joiden käsitteleminen otti aikansa.

– Tajusin, miten paljon olin stressannut alituisesti sellaisessakin tilanteessa, jolloin et voi tehdä mitään ja asioiden pyörittely ja ahdistuminen eivät auta mitään. Sellainen jäniksenä ajovaloissa juokseminen sairastuttaa. Tajusin, että olen ajanut itseni oikeastaan ihan piippuun, Fry myöntää.

– Sitten sitä yrittää paeta shoppailuun, liikasyömiseen tai lähtemällä tyttöjen kanssa ulos ottamaan viiniä. Se oli sellaista vääränlaista pakenemista.

Omien tunteiden käsitteleminen ei ole helppoa. Meditaatioharjoitusten myötä Fry on oppinut kuuntelemaan itseään entistä tarkemmin.

– Jos tunteita ei käsittele, ne patoutuvat sisälle. Täytyy olla rehellinen ja miettiä, että jaksanko tätä. Jos joku pyytää kahville, täytyy miettiä, että onko tämä tänään hyväksi minulle, vai olisiko parempi olla kotona rauhoittumassa.

Nyt Fry harjoittaa meditaatiota kolmesti päivässä, aina vartin kerrallaan. Iltamenoihinkin hän pyyhälsi käytyään vain pikaisesti kotona, mutta ehti silloinkin ottaa hetken itselleen ja rauhoittua rentoutusnauhaa kuunnellen.

– Tämä on tuonut valtavasti rauhaa elämääni, Fry hymyilee.

Janina Fry juhannusneitona kesällä 2019.

Joskus kiire yllättää edelleenkin, ja arkiaskareet vyöryvät päälle. Fryllä on miehensä, Warner Music Finlandin markkinointijohtaja Mark Fryn kanssa vuonna 2007 syntynyt tytär Sophia ja vuonna 2010 syntynyt poika Brandon.

– Äiti on se, keneen lapset ja koko perhe voivat purkaa omat asiansa. Äitinä ottaa helposti huolet itselleen, Fry myöntää.

Esimerkiksi joulun jälkeen jälkeen Fry otti taas tietoisen ryhtiliikkeen hyvinvointiinsa keskittymisessä.

– Minulla on nykyään puhelimessakin muistutuksia säännöllisesti, että ottaisin itselleni aikaa. Tämä on minulle nykyään oikeastaan ihan elinehto. Omalle itselleen pitää olla rehellinen ja oma keho on temppeli, jota pitää hoitaa. Ilman sitä ei voi tässä maailmassa kuitenkaan elää, Fry muistuttaa.