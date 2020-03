Mama Junen tyttäret törsäsivät omaisuuden kauneusleikkauksiin – tällaisia operaatioilta heille tehtiin

Tosi-tv-tähdille tehtiin useita toimenpiteitä.

Amerikkalaiset tosi-tv-tähdet Anna”Chickadee” Cardwell, 25, ja Jessica ”Chubbs” Shannon, 23, ovat seuranneet äitinsä June ”Mama June” Shannonin jalanjäljissä plastiikkakirurgin vastaanotolle, kertoo TMZ.

Mama June perheineen ponnahti julkisuuteen 2012 Alana-tyttären esiinnyttyä Toddlers & Tiaras -lapsimissiohjelmassa.

Tv-katsojat ihastuivat rempseään pikkutyttöön niin paljon, että perhe sai oman tv-sarjansa Täältä tulee Honey Boo Boo.

2017 Mama June kohahdutti muodonmuutoksellaan, jota on kutsuttu tosi-tv-historian ällistyttävämmäksi. Mama June kävi laihdutusleikkauksessa ja plastiikkakirurgin paikkeilla ja laihdutti yli 200 kiloa.

Nyt tv-tähdet tyttäret Anna ja Jessica ovat hekin tehneet muodonmuutoksen.

TMZ kertoo siskosten käyneen Los Angelesissa plastiikkakirurgilla. Siskoksille tehtiin lukuisia erilaisia toimenpiteitä, johon upposi sievoinen summa rahaa.

TMZ:n mukaan Annalle tehtiin rintojen kohotus ja rintojen suurennusleikkaus. Hänelle laitettiin myös 16 hammaslaminaattia. Operaatiot tulivat maksamaan yli 42 000 euroa.

Tältä Anna näytti ennen toimenpiteitä:

Jessicalle puolestaan tehtiin rasvaimu selkään ja kylkiin ja hänen vatsanahkaansa kiristettiin. Myös Jessicalle laitettiin laminaattihampaita. Viihdesivuston mukaan hänelle on aikaisemmin tehty laihdutusleikkaus, jonka avulla nuori nainen on hoikistunut roimasti.

Tältä Jessica näytti ennen toimenpiteitä:

Jessican toimenpiteet tulivat maksamaan yli 72 000 euroa.

Tosi-tv-tähtien lähipiiristä kerrotaan TMZ:lle, että molemmilla on erilaiset syyt kauneusleikkauksille. Anna on kahden pienen lapsen äiti ja ystävien mukaan hän haluaa tuntea olonsa hyväksi nyt avioeron jälkeen. Anna sai ensimmäisen lapsensa vain 14-vuotiaana.

Jessica puolestaan unelmoi plusmallin töistä ja rakkaudesta, ja hän toivoo kauneusleikkausten tuovan hänelle lisää itseluottamusta.

Siskosten kerrotaan toipuvan parhaillaan kauneusleikkauksista kotonaan Encinosta. Kumpikaan ei ole julkaissut vielä kuvia muodonmuutoksestaan sosiaalisessa mediassa.

Nuorten naisten äidin Mama Junen muodonmuutos kuvattiin From Not to Hot -tv-sarjaan, mutta epäselvää on, pääsivätkö tv-kamerat taltioimaan myös Annan ja Jessican muutoksen. Shannonin tosi-tv-perheen seikkailuja on seurattu tv:ssä jo vuosien ajan. Mama June pidätettiin maaliskuussa 2019 kokaiinin hallussapidosta.

Tähden nuorin lapsi Alana ”Honey Boo Boo” muutti isosiskonsa Laurynin luo ja tyttärillä kerrotaan olevan etäiset välit päihdeongelmien kanssa kamppailevan äitinsä kanssa.

Tosi-tv-perheen From Not to Hot -sarjan neljäs kausi esitetään Yhdysvalloissa tänä keväänä.