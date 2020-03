Terveysongelmista kärsinyt Kari Väänänen päätti, ettei nouse enää koskaan näyttämölle – Juha Mujeen kuolema sai mielen muuttumaan

Kari Väänänen on uusi Mielensäpahoittaja, vaikkei hän tiennyt hahmosta mitään ennen pestiä.

Helmikuussa äkillisesti menehtyneen Juha Mujeen tilalle Samppalinnan kesäteatterin Mielensäpahoittaja-musikaalin pääosaan valittu Kari Väänänen, 66, istuu tiedotustilaisuudessa pöydän päässä ja manaa nykymaailman menoa kuin Mielensäpahoittaja konsanaan.

– Maailma on mennyt mahdottomaksi. En käsitä kohta puoliakaan mitä täällä tapahtuu, Väänänen julistaa.

– Muutosvauhti on niin hirmuinen, ettei selväpäinenkään ihminen tahdo pysyä mukana. En yhtään hämmästele, että ikäihmiset alkavat hermostua ja tulla kiukkuisiksi. He eivät hahmota missä mennään. Missä on se maailma, jossa olen elänyt?

Silkkaa Mielensäpahoittajaa, ja hyvä niin.

Rooliin hyppääminen ei kuitenkaan ollut helppo päätös, kun taustalla on kollegan kuolema.

– Tällaisissa tapauksissa on aina kuuma ja kylmä. Tarkoitan Juha Mujeen äkillistä kuolemaa. Ei ole mitenkään riemullista lähteä toisen arkun päällä tanssimaan.

– Heikki Sankari sai minut ylipuhuttua. Hän lupasi minulle maat ja mannut, koko Varsinais-Suomen. Olen täällä kuin lääninherrana, Väänänen heittää asian leikiksi.

Muje ja Väänänen tunsivat toisensa, mutta eivät olleet läheisiä ystäviä. Väänänen muistaa Mujeen Turun kaupunginteatterin 1970-luvun Seitsemän veljeksen Eerona. Esitys teki nuoreen Väänäseen vaikutuksen.

– Siitä asti olen tiennyt kuka on Juha Muje. Juhan piti myöhemmin olla mukana yhdessä elokuvassani, mutta en sitten saanut siihen rahoitusta.

Mira Luoti esittää Mielensäpahoittaja-musikaalissa Mielensäpahoittajan miniää. Rooli sopii Luodin mukaan hänelle mainiosti.

Päätöstä Samppalinnaan menosta helpotti se, että Muje oli sairaalassa ollessaan jo ehtinyt kertoa luopuvansa roolista.

Myös Väänänen joutui pohtimaan terveydentilaansa.

– Selkäydinkanavanahtauman takia jalat ja selkä väsyvät helposti. Minut on leikattu, mutta paranemisprosessi on pitkä. Mietin jaksanko.

– Olin jo päättänyt, että näyttämölle en enää lähde, mutta tässä sitä ollaan. Kuten mummini sanoi, elämää ei pidä pyrkiä hallitsemaan, siihen pitää suostua.

– Vanhana tamperelaisena voisin vielä lisätä, että pitää suostua, vaikka se veisi Turkuun.

Tuomas Kyrön Mielensäpahoittaja on hurmannut suomalaisia jo vuosikymmenen. Väänäselle hahmo ei ennestään ollut tuttu.

– Ei yhtään. En ole nähnyt yhtään esitystä enkä lukenut yhtään kirjaa, mutta sehän on jo kansallinen hahmo. Olen itse vähän samanlainen. En haikaile vanhan maailman perään, mutta joitakin juttuja voisi vähän oikaista.

– Ihmisten kohtelu on muuttunut tylymmäksi, mutta ei sairaanhoidossa, vaikka julkista sairaanhoitoa vastaan yritetään propakoida.

– Ja sitten on tämä digimaailma. En kuulu mihinkään someyhteisöön, enkä mene. On twitteriä, chätteriä ja mitä onkaan. En hahmota mitä niillä tehdään. Eikä kiinnosta. Pankkiasiat osaan tietokoneella hoitaa, ja sähköpostit.

Väänänen innostuu kertomaan junamatkasta Helsingistä Rovaniemelle.

– Kirjoitin siitä kolumnin Matka halki keväisen somen. Junassa istui naishenkilö napit korvilla ja peukalot sauhusivat, kun hän naputti kännykkää. Näin hänen kaksi kertaa nostavan katseensa koko matkalla.

Kari Väänänen ei tuntenut Mielensäpahoittajan hahmoa etukäteen, mutta löytää itsestään samoja piirteitä tämän kanssa.

Mielensäpahoittajaa ovat esittäneet aiemmin ainakin Antti Litja ja Heikki Kinnunen. Legendoja kumpikin, ja sitä sanaa voitaneen käyttää Väänäsestäkin.

– Jännä, ettei Mielensäpahoittajalla ole nimeä. Hän ei ole kukaan, mutta samalla kaikki. Se on nerokasta.

Musikaalissa Mielensäpahoittaja katsoo ikään kuin itse omaa elämäänsä. Saattaapa tehdä sen Väänäsen mukaan joskus jopa katsomosta käsin.

– Teksti on hyvä. Siitä saa riemukkaan ja raikkaan esityksen. Tarkoitus ei ole olla hahmo, joka hautoo itsensä lopettamista sen tähden, että maailma on mennyt mahdottomaksi.

Kyse on musikaalista, mutta Väänänen on vetänyt tiukat rajat.

– Minä en laula enkä tanssi. Tai yhden pienen laulunpätkän olen luvannut esittää.

Mira Luodille Jouni Hynysen vaimon rooli

Kotiteollisuuden Jouni Hynysen kanssa Maanalainen armeija -bändin perustanut laulaja Mira Luoti esittää musikaalissa Mielensäpahoittajan miniää.

– Nappasin tästä nyt Hynysen vaimon roolin. Mari Perankoski on myös esittänyt samaa miniää, Luoti nauraa.

Mielensäpahoittaja on Luodille itsellekin tuttu, sillä hän teki musiikkia Tiina Lymin aiheesta ohjaamaan elokuvaan.

Kari Väänästä Luoti ei tuntenut entuudestaan.

– En, mutta hyvin on lähtenyt vauhtiin. Molemmille napsahti aikamoiset luonneroolit. Olen ollut lapsesta asti kasvissyöjä ja saarnannut asiasta äidille. Musikaalissa joudun tekemään samaa Mielensäpahoittajalle.

Luoti ja Väänänen eivät tunteneet entuudestaan, mutta yhteinen sävel löytyi heti.

Musikaalissa kuullaan osin tuttuja jo olemassa olevia lauluja, osin uusia, musikaalia varten sävellettyjä.

– Siinä kuullaan mun omaakin tuotantoa. Laulan Mielensäpahoittajalle PMMP:tä aika roisin sanoin.

Luoti on esiintynyt kesäteattereissa muutaman kerran aiemmin. Yhteen kesistä liittyy samanlaista tragiikkaa kuin nyt Mielensäpahoittajaan.

– Lapseni sairastui ja sitten Antti Majanlahti, jonka kanssa minun piti tehdä töitä, kuoli. Jäin siitä sitten kokonaan pois. Ja nyt meni Juha. Aikamoista mulla on ollut näiden kesäteattereiden kanssa.

Mira Luodin kevääseen kuuluu soolokeikkoja sekä kiertue Maanalaisen armeijan kanssa. Bändi nähdään muun muassa Provinssin lavalla.

Mielensäpahoittaja-musikaalin ensi-ilta on 17. kesäkuuta.