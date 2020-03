Michael Jacksonin Blanket-poika, 18, osti ensiasunnokseen miljoonakartanon – lapset perivät käsittämättömän omaisuuden

Blanket Jackson on amerikkalaismedian mukaan ostanut komean kartanon.

Blanket Jackson ei ole sisarustensa tavoin viihtynyt julkisuudessa.

Popikoni Michael Jacksonin nuorin poika Prince Michael Jackson II, tuttavallisemmin Blanket, täytti helmikuussa 18 vuotta.

Poptähden nuorin poika oli vasta 7-vuotias, kun Jackson kuoli yliannostukseen 2009.

Blanket on pysytellyt visusti poissa julkisuudesta isänsä kuoleman jälkeen ja nuoren miehen elämästä tiedetään varsin vähän. Nyt amerikkalaismedia uutisoi, että juuri täysi-ikäisyyden saavuttanut Blanket on ostanut itselleen kodin.

E! News kertoo Blanketin ostaneen kartanon julkkisten suosimasta Calabasasista, Kaliforniasta. Nuorukaisella on talossa tilaa temmeltää, sillä viihdesivuston mukaan talossa on peräti kuusi makuuhuonetta ja seitsemän kylpyhuonetta. Neliöitä talossa on yli 600.

Talossa on myös oma uima-allas, kuntosali, spa-tilat, kotiteatteri, ulkokeittiö ja suuri terassialue.

Varietyn mukaan Blanketin uudella asuinalueella on ympärivuorokautinen valvonta ja naapurissa asuu erittäin nimekkäitä henkilöitä: näyttelijä John Travolta, entinen NBA-tähti Al Harrington ja O.J. Simpsonin oikeudenkäynnistä tunnettu syyttäjä Marcia Clark.

Blanketia nähdään hyvin harvoin julkisuudessa. Jacksonin perhe ei ole kertonut aikooko nuorukainen lähteä opiskelemaan tai siirtyä työelämään. Hän pyörittää veljensä ja serkkunsa kanssa YouTubessa elokuva-arvosteluihin keskittyvää Film Family -kanavaa.

Blanketin tiedetään asuneen jo vuosikausia omillaan ja uusi koti sijaitsee lähellä hänen isoäitinsä Katherine Jacksonin taloa. Kyseessä on lehtitietojen mukaan kuitenkin Blanketin ensimmäinen ihka oma koti.

Katherine Jackson ja Blanketin serkku TJ Jackson toimivat hänen virallisina huoltajinaan Michael Jacksonin kuoleman jälkeen.

Katso kuvia talosta E! Newsin sivuilta.

Blanketin tiedetään olevan läheinen sisarustensa Prince Jacksonin ja Paris Jacksonin kanssa. Paris-sisko julkaisikin viime viikolla harvinaisen yhteiskuvan, jossa hän poseerasi Princen ja Blanketin, sekä Jacksonin perheystävän Omer Bhattin kanssa.

Julkisuudessa Bhattin on väitetty olevan Michael Jacksonin salainen lapsi. Jacksonien perhe ei ole vahvistanut väitteitä.

– Tämä on ollut melkoinen matka. Olen ylpeä komeasta, älykkäästä, näkemyksellisestä, hauskasta ja kiltistä nuoresta miehestä, joka hänestä on tullut. Hän pitää yksityisyydestään, joten en aio sanoa muuta. Hyvää syntymäpäivää, pikkuveli, Paris toivotti.

Paris, Prince ja Blanket kuvattuna tätinsä La Toyan kanssa 2012.

Blanketin äidin henkilöllisyyttä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta se tiedetään, ettei nuorella miehellä ole lainkaan suhdetta äitiinsä.

Perheelle työskentelevien henkilöiden mukaan Jacksonin nuorin lapsi on asunut yksin valtavassa kartanossa ilman huoltajaa. Kartanossa on runsaasti henkilökuntaa, jotka huolehtivat kodin siisteydestä ja valmistavat hänen ateriansa.

Jacksonin perheelle työskentelevä nimettömänä pysyttelevä henkilö kertoi aikaisemmin Page Sixille, että henkivartijat käyvät ostoksilla pojan puolesta, jos hän esimerkiksi tarvitsee tarvikkeita kouluun.

– Hän on kasvattanut itse itsensä, lehdelle kerrottiin.

Isän kuoleman on kerrottu olleen äärimmäisen raskas paikka Blanketille ja suru nousi uudestaan pintaan keväällä 2019, kun Leaving Neverland -kohudokumentti julkaistiin.

Dokumentissa poptähteen lapsina tutustuneet Wade Robson ja James Safechuck kertoivat Jacksonin käyttäneen heitä hyväksi vuosien ajan.

Blanket päätyi julkisuuteen vauvana rajulla tavalla, kun hänen isänsä roikotti häntä vain muutaman kuukauden ikäisenä berliiniläisen hotellin parvekkeelta.

Jacksonin perikunta haastoi dokumentin esittäneen HBO:n oikeuteen ja tuomitsi väitteet valheellisiksi.

Michael Jacksonin veljenpojan Taj Jackson kertoi tuolloin julkisuudessa, että Blanketin koko luonne on muuttunut radikaalisti dokumentin myötä.

– Hän on mitä puhelian, mutta nyt hän ei enää puhu, veljenpoika murehti.

Michael Jacksonin kaksi vanhempaa lasta Prince ja Paris ovat viihtyneet julkisuudessa paljon pikkuveljeään enemmän.

Käsittämätön omaisuus

Jacksonin lapsilla ei ole pikkurahasta puutetta, sillä popin kuningas tahkosi urallaan arviolta kahden miljardin omaisuuden. Omaisuuden hän jätti testamentissaan äidilleen ja lapsilleen. Lasten uskotaan saavan vuosittain noin 7,2 miljoonan osuuden heille perustetusta rahastosta.

40 prosenttia omaisuudesta meni laulajan äidille Katherine Jacksonille, 40 prosenttia hänen kolmelle lapselleen ja 20 prosenttia hyväntekeväisyyteen.

89-vuotiaan Katherine Jacksonin osuus omaisuudesta puolestaan siirtyy hänen kuolemansa jälkeen Jacksonin lapsille.

Michael Jackson oli yksi maailman seuratuimmista ihmisistä ja tahkosi urallaan miljardiomaisuuden.

Michael Jackson tunnettiin holtittomana rahankäyttäjänä ja laulaja jätti jälkeensä mittavan omaisuuden lisäksi myös huomattavat velat.

Forbesin mukaan Jacksonilla oli kuollessaan noin 270 miljoonan euron velat, mutta tästä huolimatta lapset perivät Jacksonin kuoltua useita satoja miljoonia.

Forbesin selvityksen mukaan Jackson on yksi eniten tienaavista julkkiksista kuolemansa jälkeenkin ja viimeisen kymmenen vuoden aikana omaisuus on kasvanut arviolta noin kahdella miljardilla eurolla.