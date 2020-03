Anna Puu harvinaisessa yhteiskuvassa tuottajarakkaansa kanssa: ”Hän on niin ihana, että tekee mieli huutaa”

The Voice of Finland -tuomarina tunnettu Anna Puu sai apuvalmentajakseen oman rakkaansa.

Poptähti Anna Puu on ollut yhdessä tuottajarakkaansa Jukka Immosen kanssa vuodesta 2015.

Pari esiintyy julkisuudessa yhdessä vain harvakseltaan. Anna Puu ei myöskään ole aiemmin jakanut kuvia rakkaastaan, mutta nyt The Voice of Finland -tuomarina tunnettu tähti julkaisi sosiaalisessa mediassa harvinaislaatuisen kuvan, jossa kaksikko poseeraa yhdessä.

Kuva on otettu The Voice of Finlandin kuvauksista.

– Ne sanoo, että ei pitäis viedä töitä kotiin, mut onks ok viedä kotia töihin? Anna Puu kirjoittaa päivityksessä.

Kuvassa Anna paljastaa, että tuottajarakas vierailee sarjan kaksintaisteluvaiheessa naisen apuvalmentajana.

– Tän viikon sunnuntaina alkaa kaksintaistelut ja The Voice of Finland siirtyy Logomolle. Tuolirivistö täyttyy vakkarivalkkujen lisäksi apuvalmentajista ja mä sain mukaani tän kultakorvan. Hän on niin ihana, että tekee mieli huutaa, laulaja jatkaa.

Anna Puu on aiemmin kertonut Me Naisille, että rakkaus roihahti kaksikon välillä, kun he työstivät Rakkaudella, Anna Puu -albumia.

– Istuimme koko kesän kahdestaan studiossa. Yhtäkkiä emme katsoneet toisiamme enää samalla tavalla kuin ennen: aloin punastella henkisesti, nainen kertoi lehdessä.

Anna Puu ja Jukka Immonen Linnan juhlissa vuonna 2018.

Kaksikko alkoi viestitellä ja soitella tiiviiseen tahtiin. Lopulta laulaja otti ratkaisevan askeleen ja kertoi tuntemuksistaan. Se kannatti, sillä ystävyys syveni rakkaudeksi.

– Lopulta minun oli pakko ottaa asia esille. Sanoin, että on ikävä. Päätimme, että näemme, Anna Puu kertoo Me Naiset -lehdessä.

Laulajatähti esitteli Jukka Immosen puolisonaan julkisuudessa ensimmäisen kerran Linnan juhlissa 2018. Tuolloin laulaja harkitsi, menisikö juhliin yksin, sillä Immonen oli ollut ex-puolisonsa Jenni Vartiaisen avecina Linnassa kahdeksan vuotta aikaisemmin.

– Kun meidät kutsuttiin Jukan kanssa itsenäisyyspäivänä 2018 Linnan juhliin, pelkäsin, että ainutlaatuinen kokemus pilattaisiin kaivelemalla esiin lööpit kahdeksan vuoden takaa, jolloin Jukka oli Linnassa Jennin kanssa. Pohdimme, menisinkö kutsuille yksin, poptähti kertoo Minä olen Anna Puu -teoksessa.

Anna Puu esiintyi Emma-gaalassa yhdessä Olavi Uusivirran kanssa.

Puu meni naimisiin vuonna 2008 ex-miehensä kanssa, ja suhteesta syntyi tytär vuonna 2010. Liitto päättyi eroon vuonna 2013.

Anna Puu on julkaissut viisi studioalbumia ja palkittu vuoden naissolistin Emmalla kolme kertaa. Hän on yksi The Voice of Finladin yhdeksännen kauden tähtivalmentajista. Anna Puun lisäksi laulajia valmentavat Juha Tapio, Redrama, Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.