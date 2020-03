Lehtiväite: Prinssi Andrew kutsui alusvaatemallin Buckinghamin palatsiin – antoi kaunottaren istua kuningattaren valtaistuimella

Hovin sisäpiiriläisten mukaan malli Caprice Bourret viihtyi prinssi Andrew’n vieraana Buckinghamin palatsissa.

Prinssi Andrew’n tekemiset ovat olleet suurennuslasin alla sen jälkeen, kun hän antoi BBC:lle katastrofiksi moititun haastattelun viime syksynä.

Julkisuuteen on tihkunut yksityiskohtaista tietoa prinssin ja seksirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin ystävyydestä.

Nyt prinssi on jälleen ajautunut otsikoihin Britanniassa.

Brittilehdet The Sun ja Mirror kertovat 2000-luvun alussa tapahtuneesta vierailusta, jolloin prinssi kutsui malli Caprice Bourrettin vieraakseen Buckinghamin palatsiin.

The Sunin väitteiden mukaan prinssi Andrew tapasi mallin vuonna 2000 yhteisten ystäviensä kautta.

Caprice Bourret on poseerannut lukuisissa miestenlehdissä ja Sport’s Illustratedin maineikkaassa uimapukunumerossa. 2000-luvun alussa hän tuli tunnetuksi myös alusvaatekuvistaan.

Hovin sisäpiiriläiset ja Caprice Bourretin ystävät väittävät brittilehdille, että amerikkalainen mallikaunotar vieraili prinssi Andrew’n vieraana Buckinghamin palatsissa muutaman kerran.

– Capricen mielestä oli hieman kummallista, että prinssi halusi tavata häntä, The Sunille kerrotaan.

– Amerikkalaisena häntä kuitenkin kiinnosti se, että Andrew kuuluu kuninkaalliseen perheeseen.

Sisäpiiriläiset väittävät, että eräällä vierailulla Bourret olisi jopa istunut kuningattaren valtaistuimella ja Andrew olisi antanut hänelle yhden palatsin astiaston kulhoista.

– Caprice huomasi kulhon ja kysyi Andrew’lta, että saisiko hän sen äidilleen. Andrew myöntyi ja Capricen mukaan äiti ihastui siihen ikihyviksi, The Sunille väitetään.

Mirrorin ja The Sunin mukaan Andrew ja malli tapailivat muutaman kerran, mutta heidän välillään ei ollut mitään romanttista. Caprice Bourretin väitetään naureskelleen ystävilleen, että Andrew oli paljastanut prinssi Harrylla olevan hänen vähäpukeinen kalenterinsa opiskelija-asunnon seinällä.

– Jouluna Sandringhamissa Harry tenttasi Andrew’ta Capricesta, sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

Caprice Bourret on tullut tv-katsojille tutuksi muun muassa julkkis Big Brotherista ja Britannian Dancing on Ice -kisasta.

Mirrorin mukaan kuninkaallisen perheen jäsenet saavat isännöidä tilaisuuksia Buckinghamin palatsissa, mutta vieraista tulee aina kertoa etukäteen palatsin vartijoille.

Hovin sisäpiiriläiset sanovat The Sunille, että Andrew on usein kestinnyt ystäviään palatsissa ja herättänyt näin kummastusta hovin työntekijöissä.

– Andrew’lla on asunto palatsissa ja hän on siellä selvästi kuin kotonaan. Hän on kestinnyt vieraita omassa asunnossaan, mutta on hyvin poikkeuksellista, että vieraille esiteltäisi koko palatsi. Se erityisen kummallista, koska kuningatarhan voisi tulla nurkan takaa vastaan milloin vain, hovista hämmästellään The Sunille.

Valtaistuinsalia pidetään Buckinghamin palatsin sydämenä ja kuningatar Elisabet vastaanottaa siellä vieraita. Salissa on kuningattaren ja hänen puolisonsa prinssi Philipin valtaistuimet. Valtaistuinsalissa on myös kuningatar Victorian valtaistuin vuodelta 1837.