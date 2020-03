Niina Backman unohti pakata pyyhkeen mukaan kuntosalille mennessään – pukuhuonekuva herättää hilpeyttä

Radiojuontaja Niina Backmanin viikko alkoi kuntosalilta, mutta ei aivan niissä merkeissä kuin hän oli ajatellut.

Radio Novan juontaja Niina Backman huolehtii työnsä ohella kunnostaan urheilemalla. Aina kaikki ei kuitenkaan mene kiireen keskellä aivan putkeen.

Backman julkaisi Instagramissaan viikon aluksi hupaisan kuvan kuntosalin pukuhuoneesta. Backman pitelee edessään muumikuvioitua tyynyliinaa ja nauraa unohtaneensa jostain syystä pyyhkeen kotiin. Mukavan ja ison pyyhkeen sijaan treenikassista löytyikin pienehkö tyynyliina.

– Ups! Joku aivopieru tapahtui eilen illalla kun pakkasin treenikassin aamua varten valmiiksi...pyyhkeen sijasta tyynyliinan. Hyvin tähänkin suihkun jälkeen kuntosalilla pyyhkii. On sitä joskus tullut kuivattua paitaankin. Kerran myös sukkaan, Backman paljastaa.

Juontajan seuraajat laittoivat roppakaupalla naureskelevia hymiöitä maanantaiselle kommellukselle.

– Tuo Niiskuneidin ilme kertoo kaiken.

– Hyvää maanantaita!

Erityisesti Backmanin paljastus sukkaan kuivaamisesta herätti hilpeyttä.

– Sukkaan! Se mahtoi olla luksusta.

– Kyllä hätä keinot keksii!

Niina Backman tunnetaan entisenä mallina ja juontajana. Nykyään hän työskentelee Radio Novan Iltapäivässä, mutta on tuttu myös televisiosta. Backman on juontanut esimerkiksi suosittua Huuma-ohjelmaa.

Muutama vuosi sitten Backman joutui kohtaamaan julkisen työn nurjan puolen, kun hän sai uhkaavia viestejä tuntemattomaksi jääneeltä kuulijalta. Syyskuussa 2018 nimimerkki Vesku lähetti Backmanille ja hänen juontoparilleen Anssi Honkaselle tekstiviestin, jossa hän uhkasi heitä kovin sanakääntein.

– Niina ja Anssi varokaa liikkumasta kaupungilla, kun mä nään teidän p*skasen lärvinne, hakkaan teidät molemmat niin p*skaksi, että teistä ei jää mitään jälkeä, lopuksi poltan teidän ruumiinne, siihen loppuu tää paska ohjelma. Niina, haen sun lapset! nimimerkki Vesku kirjoitti.

Järkyttynyt Backman päättikin tehdä rikosilmoituksen saadakseen uhkaavat viestit loppumaan.

Backman on ollut naimisissa näyttelijä Lorenz Backmanin kanssa heinäkuusta 2011. Heillä on kaksi yhteistä lasta. Lisäksi Niinalla on yksi tytär aiemmasta liitostaan.

Hän on puhunut julkisuudessa avoimesti suhteestaan ja kiitellyt hääpäivänä sosiaalisessa mediassa miestään tämän roolista isänä.

– Valtavan kiitollinen ja ylpeä olen myös siitä, että hän otti isän ja kasvattajan roolin heti alusta. Kaikki kolme ovat tasavertaisia. Ja matka jatkuu, Backman on kiitellyt.