YleX:n juontaja oli Lahdessa baarijonossa, kun yhtäkkiä Pasi Nurminen taputti häntä olkapäähän – jääkiekkolegendalta vihainen tilitys

YleX:n aamuohjelmaa juontava Juuso ”Köpi” Kallio kertoi maanantaiaamuna radiossa erikoisesta kohtaamisestaan entisen jääkiekkomaalivahti Pasi Nurmisen kanssa.

Radiokanava YleX:n aamuohjelmaa juontavat Juuso ”Köpi” Kallio ja Ville ”Viki” Eerikkilä kävivät maanantaiaamun lähetyksessään läpi viikonlopun tapahtumia. Kaksikko oli viettänyt viikonloppuaan Lahdessa, jossa käytiin lauantaina ja sunnuntaina perinteiset Salpausselän kisat.

Kallion viikonvaihde piti sisällään myös yhden varsin erikoisen kohtaamisen. Hän kertoi suunnanneensa kisojen välissä after ski -telttaan ja menneensä muiden tapaan jonottamaan baaritiskille. Yhtäkkiä joku oli taputtanut Kalliota olkapäähän ja käännyttyään hän huomasi, että kyseessä oli entinen jääkiekkomaalivahti Pasi Nurminen.

– Siinä sitten tietysti olin aika innoissani, koska todellinen legenda kyseessä. Ajattelin, että tämä ei voi päättyä millään muulla tavalla, kun että hän kertoo kuuntelevansa meidän lähetyksiä, Kallio kertasi viikonlopun tapahtumia.

– Hyvin pian selvisi kuitenkin se, että Nupe oli ilmeisesti tehnyt kaikkea muuta kuin kuunnellut meidän lähetyksiä. Tai jos oli kuunnellut, niin ei osoittautunut suureksi faniksi, Kallio paljasti.

Ville ”Viki” Eerikkilä ja Juuso ”Köpi” Kallio pokkasivat alkuvuodesta Kultainen Venla -palkinnon.

Kallio ei käynyt yksityiskohtaisesti läpi sitä, mitä sananvaihto Nurmisen kanssa piti sisällään. Mitä ilmeisimmin jääkiekkolegenda oli kuitenkin sangen tuohtunut, mikä jätti Kallion lähes sanattomaksi.

– Lopputulema oli se, että Pasi Nurminen oli todella vihainen. Hän oli mulle vihainen. Hän sanoi, että nyt on jotain puhuttu, nyt on jotain tehty. Sellaista, mikä häneen liittyy. Hän jopa käytti tällaista ”check your backgrounds asshole” -lausetta, joka tuntui aika pahalta siinä hetkessä, Kallio harmitteli.

– Jos kaikista maailman ihmisistä pitäisi laskeskella, niin en mä kyllä haluaisi Nupea omaan vihamiehistöön, hän jatkoi.

Aamun radiolähetyksessä Kallio kertoi alkaneensa välittömästi pohtimaan, mistä Nurmisen tuohtuminen voisi johtua. Juontaja totesi kuitenkin olevansa melko varma siitä, ettei jääkiekkoilija ole koskaan joutunut syynin alle kaksikon luotsaamissa lähetyksissä.

– Mä koitin muutaman kerran sitten kysyä siinä, että mistä on kysymys. Mutta hän ei oikein suostunut siinä kertomaan, että mistä on kysymys. Lopetti sen vaan sitten siihen, että me voidaan tästä vielä joskus keskustella, Kallio kertoi.

Pasi Nurminen on entinen jääkiekkomaalivahti. Nykyisin hän vaikuttaa SM-liigajoukkue Pelicansin valmentajana.

Lopulta pitkän pohdinnan jälkeen Kallio keksi, mistä Nurmisen outo käytös saattoi mahdollisesti johtua. Lahden Salpausselän kisojen kunniaksi Kallio ja Eerikkilä olivat ottaneet osaa Lahti-aiheiseen tietovisaan, mistä Kallio taltioi osan Instagram-tililleen. Kyseinen kysymys koski epäsuorasti Nurmista.

– Me mietittiin, voiko kyse olla tästä kysymyksestä. Että hänelle on jotain rikkinäistä puhelinta käynyt, kaksikko tyytyi toteamaan ja pyysi vielä kuulijoiltaan apua mysteerin ratkaisemiseksi.

Kallio on työskennellyt YleX:llä vuodesta 2015 alkaen. Eerikkilän kanssa yhteistyö alkoi alun perin NRJ-kanavalla, jossa kaksikko alkoi luotsata yhteistä aamuohjelmaa vuonna 2016. Myöhemmin he kuitenkin palasivat takaisin YleX:lle. Kallion ja Eerikkilän yhteistä aamuohjelmaa on voinut kuunnella kanavalla tammikuusta 2017 alkaen.

Kallio ja Eerikkilä ovat tuttuja myös television puolelta. Lisäksi kaksikko luotsaa vuosittain Naurumaraton-hyväntekeväisyyskampanjaa, joka sisältää 41-tuntisen, yhtäjaksoisen radiolähetyksen. YleX:n Naurumaraton voitti myös parhaan ohjelman kategorian vuoden 2020 Venla-gaalassa. Kategorian voittaja valittiin yleisöäänestyksellä.