Me Naiset: Heidi Sohlbergin julkaisema bikinikuva oli liikaa Tinder-miehelle – perui treffit

Miss Suomi 2001 Heidi Sohlberg sanoo Me Naisille kyllästyneensä nettideittailun pinnallisuuteen.

Ex-missi Heidi Sohlberg, 38, avautuu nettideittailusta ja omista Tinder-kokemuksistaan Me Naisten haastattelussa. Sohlberg sanoo käyttäneensä valtavan suosittua Tinder-deittipalvelua, mutta huomanneen pian sen, kuinka pinnallista nettideittailu voi olla.

Sohlberg sanoo Me Naisille viestitelleensä erään miehen kanssa ja sopineen jo tapaamisenkin. Sitten hän julkaisi bikinikuvan, joka sai Tinder-miehen toisiin aatoksiin.

– Joulun jälkeen postasin bikinikuvan kehopositiivisuuden hengessä. Siinä näkyi, että minulla on vatsamakkaroita ja selluliittia, Sohlberg sanoo lehdelle.

– Kuva tuli puheeksi Tinder-miehen kanssa, jonka kanssa olimme sopineet näkevämme. Kuvan jälkeen mies olikin, että ehkä meidän ei kannata nyt nähdä. Ajattelin vain, että vitsi ihmiset ovat pinnallisia! Onneksi emme ehtineet näkemään.

Sohlberg ei kerro lehdelle tarkemmin mistä bikinikuvasta on kyse, mutta missikaunotar julkaisi heti joulun jälkeen Instagramissaan Dubaissa otetun rantakuvan, jonka yhteydessä hän kertoi olevansa jatkossa itselleen armollisempi.

– Hyvinvointi ja liikunta on mulle henkireikiä ja tärkeitä jatkossakin, mut mitä sit, jos on vähän selluliittimuhkura. Olen ylpeä jokaisesta muodosta ja muhkurasta. Älä mieti mitä muut susta ajattelee, vaan hyväksy itsesi juuri tuollaisena, ihanana omana itsenäsi, Sohlberg kirjoitti.

Sohlberg on aikaisemmin kertonut IS:lle tapaavansa ihmisiä mieluummin kasvotusten kuin netin kautta.

– Tinder on ihan hauska lisä sinkkuelämään. Mua ei sieltä löydä, ellen mä löydä sieltä miehiä. Olen siellä sillä lailla vähän salassa, Sohlberg kertoi.

Sohlberg kertoi käyneensä sovelluksen kautta myös treffeillä. Lopputulos oli kuitenkin yllättänyt.

– Tässä sinkkuudessa on ollut ihanaa se, että sieltä on löytynyt myös ystäviä. Huomaa, että ei tästä ehkä tulekaan mitään, mutta voi silti pysyä ystävänä. Se on rikkaus. Voi kysyä mielipidettäkin siitä, mitä mies on mieltä jostain toisesta tyypistä.

