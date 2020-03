Tiedätkö, mitä Matti Vanhanen puuhaa eduskunnan istuntosalissa, kun muut puhuvat? ”Voi olla sopimatonta”

– Jonkun mielestä voi olla sopimatonta, että puhemies istunnon aikana piirtelee, mutta se on osa keskittymistä, Matti Vanhanen sanoo.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, 64, on innokas ”kokouspiirtelijä”, niin kuin hän itseään kutsuu.

Luonto, meri ja metsä ovat hänen piirustustensa yleisimpiä aiheita.

– Suttaan aina kokouspapereihin jotakin, Matti Vanhanen kertoo.

– Piirtää voi, vaikka keskittyisi kokousasioihin.

Virallisen paperiarkin yläkulmassa lukee: ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi”.

A4:sen alalaidassa on puhemiehen piirustus. Siinä ollaan kallioisella rannalla. Edessä liplattaa meri ja taaempana pieni saari. Matti Vanhanen on tehnyt piirroksen eduskunnassa kesken maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän puheen.

–Eduskunnassa oli pitkä keskustelu hylkeistä, ja se vei ajatukset meren rantaan, Matti Vanhanen kertoo kesken maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän puheen piirtämästään maisemasta.

– Jonkun mielestä voi olla sopimatonta, että puhemies istunnon aikana piirtelee, mutta se on osa keskittymistä. Vannon, että keskityin puheeseen.

– Eduskunnassa oli pitkä keskustelu hylkeistä, ja se vei ajatukset meren rantaan.

Eduskunnan kokouksissa syntyy töiden ohessa luontopiirustuksia. Puhemies Matti Vanhanen piirtää mielellään metsämaisemia.

Kokouspapereiden maisemat ovat keksittyjä. Matti Vanhasen piirustuksissa ei ole koskaan ihmisiä eikä eläimiä. Niiden piirtämisen hän kokee mahdottoman vaikeana.

– Vapaa-aikana piirtäminen auttaa viemään ajatukset hektisestä työstä muualle.

– En voi sanoa, että piirustuksissani olisi taiteilijalle ominaista luovuutta. Että olisi sanomaa.

Ihmisten kannustus on saanut jatkamaan. Kun Matti Vanhanen esitteli piirroksiaan Facebookissa, moni ihastui.

”Pidä näyttely”, häntä kehotettiin.

Joulun ja loppiaisen välillä Vanhanen oli Lapissa Kittilässä hiihtämässä useamman päivän.

Lapin maisemat jäivät mieleen.

– Ladulla tulee ajatelleeksi asioita, Matti Vanhanen sanoo.

Kotona Nurmijärvellä hän kaivoi lyijykynän esiin. Lapin luonto ja rauha alkoivat piirtyä paperille.

Yksi piirustuksista kuvaa Sammun tupaa Kittilässä. Se on suosittu latukahvila, vanha hirsirakennus metsäisessä maisemassa.

– Minulla on viehtymys rakennusmiljööseen ja kulttuurimaiseman, Matti Vanhanen sanoo.

Sammun tupa Kittilässä innoitti Matti Vanhasen piirtämään. Teos nähdään Matti Vanhasen ensimmäisessä taidenäyttelyssä maaliskuussa.

Toisessa Lapin-reissun innoittamassa piirustuksessa on havupuita maalaismaisemassa. Metsähenkinen piirros sopisi vaikka Keskustan mainokseen.

Entinen Keskustan puheenjohtaja ei kiistä yhtäläisyyttä.

– Minun piirustukseni kuvaavat mielenmaisemaani, hän sanoo.

Lapin luonto innoitti Matti Vanhasta. –Ladulla tulee ajatelleeksi asioita, hän kertoo Kittilässä saamastaan ideasta.

Edessä on uusi aluevaltaus. Maaliskuussa Matti Vanhasella on ensimmäinen taidenäyttely. Näyttelyn nimi on Ladun varrelta. Avajaiset pidetään 14.3. Levillä Cafe Somassa. Idea taidenäyttelyyn tuli kahvilan omistaja Heli Alatalolta.

– Kuukauden verran pohdin näyttelyyn suostumista, kun minuun otettiin yhteyttä, Matti Vanhanen sanoo.

– Enhän minä ole mikään taiteilija. Olen satunnaisharrastaja. Tämä on vähän sama kuin vuosittainen kansalaisopiston kevätnäyttely.

Hän pyrkii piirtämään kertavedolla. Yksi teos syntyy noin tunnissa.

– Rohkaisen jokaista käsillä tekemiseen. Tässä viehättää käden jälki.

– En ollut koulussa hyvä piirtäjä. Veikkaan, että kuvaamataitonumeroni oli seiskan paikkeilla.

Levin taidenäyttelyn taulut eivät ole myytävänä. Osan tauluista Vanhanen saattaa lahjoittaa eteenpäin.

– Tilauspyyntöjä on tullut, mutta aika näyttää. Huomaan, että jos johonkin tauluun mieltyy, ei sitä malta antaa pois. Kodin seinillä en kuitenkaan pidä yhtään omaa työtä.

Matti Vanhanen esittelee kahta piirustustaan, jotka nähdään hänen ensimmäisessä taidenäyttelyssään maaliskuussa.

Muiden teoksissa Matti Vanhasta kiinnostaa tekniikka. Museokortin hankkiminen on tehnyt hänestä entistä innokkaamman museokävijän.

– Katson aina, miten taulut on tehty. Museoissa voi saada ideoita.

Eläkkeellä Vanhanen suunnittelee menevänsä kansalaisopiston öljymaalauskursseille.

– Jospa joskus löytäisin tavan, jolla hahmottaa piirtämällä ihmisiä ja eläimiä.