Tuntemattoman sanat olivat liikaa – Veronica Verho purskahti lohduttomaan itkuun auton ratissa

Veronica Verho avautui tuoreella Youtube-videollaan erityisesti viime aikoina saamistaan törkykommenteista.

Radiojuontajana, sosiaalisen median vaikuttajana ja televisiopersoonana tunnettu Veronica Verho, 23, avautui tuoreella Youtube-videollaan ikävistä kommenteista, joita hän on sosiaalisen median kanavissaan viime aikoina saanut.

Videollaan Verho kertoi suuntaavansa äitinsä luo Kirkkonummelle. Autoa ajaessaan Verho kertoi häntä kuvanneelle kameralle, kuinka jostain syystä juuri kyseisenä päivänä hän oli saanut lukuisia inhottavia kommentteja.

– Tänään on ollut sellainen ihmeellinen päivä. En tiedä miksi just tänään, mutta muutama ihminen on laittanut mulle sellaisia anonyymeja viestejä Instagramissa. Kuinka mä oon epäonnistunut mun elämässä ja urassa tai kuinka mä oon oikeesti huono, mutta mä en vaa ymmärrä sitä tai kuinka mä oon epäonnistunut ihmissuhteissa, Verho tilitti.

– Vaikka mä tiedän ettei sillä oo mitään merkitystä eikä mun kannata sellaista kuunnellakaan. Siksi mä teinkin sellaisen uudenvuodenlupauksen, etten lue sellaisia alustoja, missä mulla ei ole sananvaltaa tai en voi puolustaa itseäni, hän jatkoi.

Voit katsoa Verhon tuoreen Youtube-videon yllä olevasta upotuksesta.

Tässä vaiheessa videota tunteet ottivat Verhosta vallan ja hän jatkoi tarinaansa kameralle itkien. Hän kertoi kertoneensa myös äidilleen ilkeistä kommenteista, ja kuinka hänelle oli tullut niistä tällä kertaa erityisen paha mieli.

– Siksi musta oli kiva, et äiti pyysi mut tonne, koska mulla tuli silleen vähän paha mieli. Mä tiedän, että se on ihan sika turhaa. Sit välillä mä oon niin silleen, että en voi sanoa mitään tai tehdä mitään. Mutta niinhän sitä aina sanotaan, että itsepähän valitsit sen, että oot ihmisten roskaämpäri välillä, Verho pohti itkien.

– Ehkä pitää opetella ottamaan vastaan sitä negatiivistakin palautetta välillä. Sit mä kerroin äitille siitä, että mulle oli tullut ihan sika paha mieli niistä kaikista viesteistä. Kun joku oli sanonut, että mut pitäisi polttaa pois tältä planeetalta, että mä pilaan kaiken, hän jatkoi ääni väristen.

– Mä oon tällainen itkupilli. Oon itkeny tällä viikolla, ja nyt on tiistai, niin varmaan miljoona kertaa. Mutta sellainen mä oon, hän naurahti lopuksi.

Veronica Verho kertoo, ettei ole vieläkään tottunut negatiivisiin kommentteihin.

Verho ei ole ainoa julkisuudesta tuttu suomalainen, joka on kertonut avoimesti sosiaalisessa mediassa saamistaan törkeistä kommenteista. Muun muassa vuoden 2016 Miss Suomi Shirly Karvinen kertoi hiljattain joutuvansa lukemaan päivittäin viestejä, joissa hänen vartaloaan arvostellaan karuin sanakääntein.

Veronica Verho on noussut julkisuuteen Youtuben kautta, missä naisella on huimat 232 000 seuraajaa. Nainen on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa häntä seuraa niin ikään 233 000 ihmistä.

Veronica Verho on nähty muun muassa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.

Lisäksi Veronica on tullut tutuksi radiojuontajana sekä televisiopersoonana ja hänet on nähty muun muassa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. Tällä hetkellä hän on yksi Posse-ohjelman juontajista.