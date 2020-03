Salkkarit-kaunotar kyllästyi kuulemaan kommentteja vartalostaan ja julkaisi rohkean alusasukuvan – otti terävästi kantaa vaiettuun aiheeseen

Salatuista elämistä tuttu Jasmin Voutilainen pohtii tuoreessa Instagram-päivityksessään, miksi hänen hoikkaa vartaloaan arvostellaan jatkuvasti.

Salatuista elämistä tuttu näyttelijä ja sosiaalisen median vaikuttaja Jasmin Voutilainen, 24, julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään rehellisen kirjoituksen, jossa hän avautuu vartaloonsa vuosien varrella kohdistuneesta arvostelusta.

Voutilainen kertoo kirjoituksessaan olleensa aina hoikka. Hän kertoo, että hänen on aina täytynyt syödä erittäin paljon, jotta hänen painonsa ei putoaisi. Voutilaisen mukaan hänen painonsa on häirinnyt ihmisiä siitä asti, kun hän oli pieni tyttö.

– ”Syökö toi Jasmin mitään ikinä, kun se on niin laiha?” kaikuu kysymys varmaan viikoittain, milloin päin naamaa ja milloin netissä anonyymisti. Mun paino on asia, joka ilmeisen paljon on häirinnyt muita ihmisiä jo siitä saakka, kun olin lapsi. Ja sitä kautta se on ollut mulle aina häpeän aihe, etenkin yläasteella ja lukiossa, hän kirjoittaa.

Kirjoituksessaan Voutilainen kertoo pohtivansa edelleen, pitäisikö hänen syödä tai treenata enemmän, jotta saisi itselleen esimerkiksi paksummat jalat. Näyttelijä myös harmittelee, että hänen hoikkuutensa tuntuu olevan ongelma ennen kaikkea kaikille muille, vaikka se ei koskaan ole ollut ongelma hänelle itselleen.

– Muistan, kun pari vuotta sitten olin maailman onnellisin kun sain nostettua painoani muutamilla kiloilla. Kovalla treenillä ja ruokamäärien jatkuvalla miettimisellä. Lopulta mietin miks mä teen tätä? Ja suurin syy oli, että mun oli pakko mahtua toisten luomaan muottiin, hän avautuu.

Voutilainen pohtii kirjoituksessaan, miksi edelleen vuonna 2020 hoikkaa vartaloa saa arvostella.

Voutilainen toteaa Instagram-päivityksessään kärsineensä viime aikoina myös muista terveydellisistä ongelmista, jotka ovat vaikuttaneet hänen ruokahaluunsa. Näyttelijä pohtii myös ”pody positivity” -ilmiötä ja miettii, miksi se tuntuu koskevan vaan isompikokoisia ihmisiä.

– Miten oikeesti vielä vuonna 2020 skinnyshaming on ok? Mitä on kehopositiivisuus, jos lopulta se koskee vain ”isompia” ihmisiä? Miks mä en saa olla rauhassa mun kehossa sen kokosena kuin olen? Muutenkin laihuuden luullaan aina olevan jokin lottovoitto, josta ei voi tuntea häpeää, mutta silti se on asia josta halutaan piikitellä. Ikäänkuin koetaan oikeudekseen kommentoida asiaa miten huvittaa, koska ”sehän on laiha eikä läski, ei sitä voi haitata”, näyttelijä lataa.

– Tän kuvan lisääminen on aika ison kynnyksen asia mulle. Sä et tiedä tarinaa toisen kehon takana. On myös eriasia olla huolissaan, kuin päivitellä toisen painoa piikittelevästi. On tosi vaikeeta hyväksyä itsensä, jollei kukaan muukaan hyväksy. Kukaan, joka on sinut oman kroppansa kanssa, ei kommentoi toisen vartaloa ikävästi, hän jatkaa.

Jasmin Voutilainen nähtiin Miss Helsinki -kilpailussa vuonna 2017.

Voutilainen ei ole ainoa julkisuudesta tuttu henkilö, joka on ottanut kantaa samaan aiheeseen sosiaalisessa mediassa. Joulukuussa bloggaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Metti Forssell pohti samaa ilmiötä omalla Instagram-tilillään.

– Olen ollut koko ikäni hoikka, hoikkuus tulee minulla geeneissä. Rakastan vartaloani ja kannan sitä ylpeydellä. Valitettavasti monet eivät tunnu tätä asiaa hyväksyvän, vaan tekevät vartalostani ainaisen ongelman. Joidenkin silmissä saatan näyttää liian hoikalta, mutta itse viihdyn omassa kropassani erinomaisesti, Forssell kirjoitti tuolloin.

Kuopiosta kotoisin oleva Jasmin Voutilainen tuli tutuksi Nightmare 2 – Painajainen jatkuu -elokuvasta, joka perustuu Salatut elämät -sarjaan. Hän on näytellyt Aino Kaukovaaraa Salatuissa elämissä vuodesta 2018. Voutilainen osallistui myös Miss Helsinki -kisaan vuonna 2017. Hän sijoittui tuolloin kilpailussa kolmanneksi.

Voutilainen seurustelee Love Island -sarjasta tutun Ville Toivosen kanssa.

Viime lokakuussa Voutilainen paljasti Instagram-tilillään seurustelevansa Love Island -sarjasta tutun Ville Toivosen kanssa.