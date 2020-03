Jannika B julkaisi hellyttävän perhekuvan – pieni Martta-tytär heiluttaa Suomen lippua isänsä harteilla

Jannika B:n ja Toni Wirtasen perhe seurasi lauantaina Salpausselän kisoja Lahdessa.

Laulajapariskunta Jannika B ja Toni Wirtanen nauttivat lauantaina aurinkoisesta pakkassäästä Lahden mäkimontussa. Muusikot seurasivat viikonloppuna järjestettyjä Salpausselän kisoja yhdessä pienen Martta-tyttärensä kanssa. Jannika julkaisi Instagram-tilillään kuvan kolmikon iloisesta talviurheilupäivästä.

Kuvassa 3-vuotias Martta istuu isänsä harteilla ja pitelee Suomen lippua äitinsä pään yläpuolella. Taustalla siintävät Lahden hyppyrimäet.

– Wirtaset ihan turisteina! Jannika B kertoo kuvatekstissä.

Wirtasten perhe viihtyy Lahden alueella, sillä he asuvat Hollolassa ja Toni on kotoisin Heinolasta. Perheellä on myös hulppea kakkoskoti Hollolan järvimaisemissa. Talon rakennusprojekti nähtiin Design By Lauri -ohjelmassa.

Pari on avannut kotinsa ovet myös Maria Veitolalle, joka vieraili heidän luonaan Yokylässä Maria Veitola -sarjassa.

Jannika B:n ja Toni Wirtasen Martta-tytär syntyi vuonna 2015. Hän on silloin tällöin vilahtanut vanhempiensa Instagram-tileillä, mutta pari on pyrkinyt pitämään tytön muuten poissa julkisuudesta.

Jannika julkaisi aiemmin tällä viikolla Instagramissa kuvan kortista, jonka Martta oli hänelle tehnyt 35-vuotispäivän kunniaksi. Siinä kerrottiin tyttären mietteitä äidistään.

Kortti paljasti muun muassa, että äiti on Martan mielestä suloinen, söpö ja kiva. Martan kortti paljasti myös, kumman vanhempansa musiikkia hän arvostaa enemmän.

– Äiti on tosi tosi tosi kiva, kun se laulaa parempia lauluja kun isä, kuului 3-vuotiaan mielipide kortissa.

Martan lisäksi Wirtasten perheeseen kuuluu myös kaksi pientä koiraa.