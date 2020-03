Steven Spielbergin tytär jälleen otsikoissa: epäillään perheväkivallasta – ilmoitti vain viikko sitten aikovansa aikuisviihdealalle

Mikaela myöntää kamppailleensa vuosien ajan erilaisten haasteiden kanssa. Hän on kertonut joutuneensa nuorempana seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, joka vaikutti hänen nuoruuteensa. Hän on kärsinyt niin syömishäiriöstä, alkoholismista kuin myös mielenterveysongelmista.

Mikaela Spielberg pidätettiin Nashvillessä.

People-lehti vahvistaa, että Mikaela Spielbergiä, 23, epäillään perheväkivallasta.

Piirikunnan sheriffi tiedotti, että ohjaajan tytär pidätettiin lauantaiaamuna.

Viranomaiset kertoivat tuoreeltaan, että Mikaelan takuut maksettiin heti, mutta hän pysyisi silti pidätettynä 12 tuntia, joka on rutiinikäytäntö väkivaltatapauksissa.

Myös Mikaelan sulhanen Chuck Pankow vahvisti pidätyksen Fox Newsille, mutta vakuutti, että kyseessä on väärinkäsitys.

– Kukaan ei ole loukkaantunut, Pankow sanaili.

Mikaela kertoi viikko sitten sosiaalisessa mediassa ryhtyneensä aikuisviihdealalle.

Hän avautui uravalinnastaan lisää The Sunin haastattelussa. Mikaela paljasti aloittaneensa jo tuottamaan omia aikuisviihdevideoitaan ja haaveilevansa myös stripparin urasta.

– Kyllästyin siihen, että minun käskettiin vihata vartaloani. Kyllästyin myös päivittäiseen töissä käymiseen, sillä se ei ruokkinut sieluani yhtään, Mikaela selitti The Sunille.

– Tämän työn avulla voin tyydyttää muita ihmisiä, mutta se tuo myös minulle iloa tavalla, joka ei ole ollenkaan vahingollinen, Mikaela sanoi.

Mikaelan mukaan hänen vanhempansa eivät järkyttyneet asiasta, vaan olivat vain hieman tietämättömiä ja uteliaita.

– Turvallisuuteni on aina ollut ykkösasia heille. Uskon, että kun he näkevät kuinka pitkälle olen päässyt, he ajattelevat, että vau, kasvatimme todella itsenäisen nuoren naisen, Mikaela sanoo.

Mikaela toivoo pääsevänsä uransa avulla taloudellisesti itsenäiseksi. Hänen vanhempansa ovat tienanneet Hollywoodissa sievoisia summia.

– Olen aina ollut seksuaalisesti avoin ihminen, ja se on ajanut minut aiemmin ongelmiin. Tämä on positiivinen ja voimauttava päätös. Siinä ei ole mitään hävettävää, että on kiinnostunut tästä alasta.

Spielberg ja hänen näyttelijävaimonsa Kate Capshaw adoptoivat Mikaelan hänen ollessaan pieni.

Spielbergin ja Capshaw’n perheeseen kuuluu seitsemän lasta.