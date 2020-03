Maroon 5 -yhtyeen keikka sai täystyrmäyksen ja laulajan käytös raivostutti yleisön – ”Jopa suurimmat fanisi häpeävät sinua”

Maroon 5 -yhtyeen nokkamies Adam Levinen käytös chileläisfestivaalilla herätti ihmetystä ja närkästystä.

Huippusuosittu Maroon 5 -yhtye esiintyi torstaina Chilessä järjestetyllä Viña del Mar -festivaalilla. Yhtye konsertoi Etelä-Amerikan vanhimmalla festivaalilla tuhansille ihmisille ja heidän reilun tunnin show’nsa taltioitiin ja televisioitiin.

Yhtyeen suuri esiintyminen ei kuitenkaan sujunut ongelmitta ja BBC:n mukaan some täyttyi nopeasti ihmettelevistä kommenteista.

Britannian yleisradioyhtiö kertoo, että eteläamerikkalaisten lehtien mukaan Maroon 5 -yhtyeen solisti Adam Levine esiintyi festivaaleilla ”kylmästi, vastahakoisesti ja poissaolevasti”. Hänen lauluaan arvosteltiin ja bändin ajoituksen kerrottiin olleen pielessä. Yhtye myös saapui lavalle suorassa tv-lähetyksessä myöhässä niin, että show’n juontajat joutuivat kuluttamaan useita minuutteja ylimääräisellä jutustelulla.

BBC:n mukaan netissä levisi pian keikan jälkeen video, jossa Levine poistui lavalta ja kommentoi keikkaa sanoen närkästyneenä: ”Tuo oli tv-ohjelma. Se ei ollut konsertti”.

USA Today uutisoi, että fanit tyrmistyivät Levinen huonosta asenteesta. Kun yleisö alkoi laulaa yhtyeen kappaleiden mukana, kerrotaan Levinen tokaisseen ”Jos haluatte tehdä työni, antaa mennä vaan”.

Maroon 5 esiintyi Chilessä torstai-iltana.

Somessa todettiin, että Levinen käytös oli epäkunnioittavaa ja ylimielistä. Hänen lauluaan haukuttiin ”järkyttäväksi” ja konsertin tuomittiin olleen faneille ajan ja rahan hukkaa.

– Surkea keikka. En ole nähnyt moista epäammattimaisuutta aikoihin. Noin huonolle työlle ei ole tekosyitä, eräs chileläinen Twitter-käyttäjä totesi BBC:n mukaan.

– Painu vi***un Adam Levine äläkä koskaan palaa Chileen. Et osaa laulaa, ulkonäkösi ei voi pelastaa sinua siltä, että olet surkea keulahahmo ja jopa suurimmat fanisi häpeävät sinua, tylytti toinen käyttäjä.

– Katsottuani Maroon 5 esiintymisen eilisiltana Vina del Marissa, olen siinä uskossa, että Adam Levine on melko tyly törppö, kolmas jatkoi.

Osa faneista sen sijaan ymmärsi tilanteen ja totesi, että Levinen yksityiselämässä saattoi olla meneillään jotakin, joka vaikutti tämän esiintymiseen ja vaikeutti laulamista.

BBC kertoo, että yhtyeen edustaja toimitti konsertin jälkeen medialle tiedotteen, jossa epävakaan ilmapiirin kerrottiin vaikuttaneen bändin esiintymiseen.

– Ennen saapumistaan Chileen Maroon 5 sai kuulla edustajiltaan siviilien pidätyksistä maassa. Siitä huolimatta yhtye halusi esiintyä faneilleen. Valitettavasti esityksen aikana bändi kohtasi lukuisia teknisiä vaikeuksia, sisältäen monitoriongelmia Adamin molemmissa korvissa, tiedotteessa kerrottiin viitaten laulajan korvamonitoreihin, joiden avulla tämä laulaa.

– Se loi yhtyeelle haastavan tilanteen toteuttaa normaali show. Yhtye rakastaa chileläisiä fanejaan, tiedotteessa jatkettiin.

Adam Levine myönsi Instagramissa, ettei torstainen keikka ollut yhtyeen parhaimmistoa.

Peoplen mukaan Levine julkaisi murskapalautteen jälkeen Instagram-tilinsä Tarina-osiossa sarjan videoita, joilla hän selitti tapahtunutta ja yhtyeensä hapuilevaa esiintymistä. Hän kertoi, että pyrkii aina esiintymään parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tällä kertaa hän ei onnistunut siinä.

– Haluan selittää tapahtunutta, koska koen, että te ansaitsette sen. Kun olet bändissä, soitat paljon keikkoja. Minä olen todella innoissani ja intohimoinen konserteista ja siitä, että bändini ja minä itse annamme kaikkemme ja olemme parhaita teitä varten, hän selosti.

Levine myönsi, että konsertin aikana tapahtui asioita, jotka vaikuttivat hänen laulamiseensa ja siihen, että hän vaikutti lavalla tympiintyneeltä.

– Otan esiintymisen todella tosissani ja joskus liian tosissaan. Suoraan sanottuna, oli asioita, jotka vaikuttivat äänenkäyttööni ja joiden annoin vaikuttaa minuun. Se vaikutti siihen, miten käyttäydyin lavalla ja se oli epäammattimaista. Pyydän sitä anteeksi.

– Joskus, kun teknisiä vaikeuksia tulee, minä laitan kaikkeni laulamiseeni. Halusin ensinnäkin kuulostaa hyvältä ja toiseksi halusin näyttää hyvältä. Jos se (laulu) ei kuulosta hyvältä, niin mitä järkeä siinä on? Minulla oli tosi vaikeaa, laulaja kertoi.

Levine vakuutteli videollaan, että Etelä-Amerikassa keikkailu on aina yhtä mukavaa ja hän pitää faneista siellä.

– Eilisiltana emme olleet parhaimmillamme ja olen todella pahoillani siitä.

Maroon 5 on vuonna 1994 perustettu yhdysvaltalaisyhtye. Se nousi maailmanmaineeseen megahitiksi singahtaneella This Love -kappaleellaan vuonna 2004. Sittemmin bändi on julkaissut useita hittejä, kuten She Will Be Loved ja Moves Like Jagger.

Adam Levine on nähty yhtenä yhdysvaltojen The Voice -laulukisan tuomareista vuosina 2011–2009.