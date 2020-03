Salatut elämät -tähti Jasmin Voutilainen huomasi koiransa syövän kotipihassa jotain epäilyttävää – järkyttävä tilanne paljastui eläinsairaalassa

Jasmin Voutilainen kertoo suositulla Instagram-tilillään, että hänen koiransa joutui sairaalahoitoon kotipihasta löytyneen ruoan vuoksi. Voutilainen uskoo, että joku halusi tahallaan myrkyttää hänen koiransa.

Salatuista elämistä ja Miss Helsinki -kisasta tuttu näyttelijä Jasmin Voutilainen, 24, kertoo Instagram-tilillään, että hänen Myy-koiransa joutui sairaalaan tällä viikolla. Voutilaisen mukaan syynä oli hänen omalta kotipihaltaan löytynyt ruoka, jota hän huomasi koiransa syövän.

– Meillä on tällä viikolla eletty todellisia kauhunhetkiä, kun joku oli tehnyt kohdistetun myrkkyruokaiskun meidän omalle takapihalle Espoossa, Voutilainen kertoo Instagram-tilinsä Tarina-osiossa.

Voutilaisella on kaksi pientä venäjäntoyterrieriä, joista toinen, 3-vuotias Myy nappasi kotipihalta jotain suuhunsa. Voutilainen huomasi tilanteen ja tutki pihaansa, muttei löytänyt sieltä mitään epäilyttävää ennen kuin vasta vuorokauden kuluttua. Vaikka hänen koiransa eivät alkaneet oireilla voimakkaasti, vei hän ne eläinlääkärin päivystykseen varmuuden vuoksi.

Voutilaisen mukaan eläinsairaalassa huomattiin, että jotain oli pielessä ja että kyse oli luultavasti myrkytyksestä.

– Toisen koiran veriarvot olivat ok (hänen ei myöskään nähty syövän mitään), mutta Myyn maksa-arvot olivat suorastaan pilvissä (viitearvot 10–125, hänellä 865)! Lääkärin sekä meidän oma epäilys myrkytyksestä oli niin vahva, että päädyimme jättämään koiran yön yli lääkittäväksi ja nesteytettäväksi sairaalaan.

Voutilainen julkaisi Instagramin Tarina-osiossa kirjoituksen koiransa tilanteesta.

Voutilaisen Myy-koira vietti sairaalassa seuraavan vuorokauden ja tämän vointia seurattiin tarkasti. Torstai-iltana koira pääsi kotiin, mutta maksaa tukevaa lääkitystä jatketaan vielä kotona.

Salkkarit-tähti kertoo, että koirat ovat hänelle kuin lapsia ja että niiden hyvinvointia on hänelle ensiarvoisen tärkeää. Hän säikähtikin pahoin Myyn sairaalareissua ja kotipihasta löytynyt ruoka syvensi järkytystä.

Voutilainen uskoo, että joku oli tahallaan heittänyt myrkytettyä ruokaa juuri hänen pihalleen. Hän ei pysty ymmärtämään, miksi joku haluaisi tahallaan vahingoittaa viatonta eläintä.

– Aivan sairasta, miten kukaan voi tehdä tällaista, Voutilainen hämmästelee Instagramissa ja lisää, että hän aikoo tehdä asiasta rikosilmoituksen maanantaina.

Voutilaisen mukaan hänen Myy-koiransa vietti vuorokauden eläinsairaalassa.

Voutilainen kertoo Instagramissa, että erityisen järkyttävän tilanteesta tekee se, että myrkkyruokaa oli heitetty hänen omalle pihalleen. Jos koira oli napannut sitä vaikka lenkkipolulta, ei tilanne olisi ollut aivan yhtä pelottava.

– Se mikä tässä on kaikista ällöttävintä ja oksettavinta ollut tässä keississä, on se, että se myrkky on laitettu ihan kohdistetusti meidän omalle pihalle. Se tekee tästä sellaisen asian, että musta tuntuu, että mulla ei ole turvallista kotona, Voutilainen kertoo Instagramissa julkaisemalla videollaan.

Näyttelijän mukaan tapaus on aiheuttanut sen, ettei hän tunne enää olevansa turvassa omassa kodissaan.

– Musta tuntuu, että mun kotirauhaa on nyt rikottu pahemman kerran. On ihan sairasta, että mun koirille on haluttu tehdä tarkoituksella jotain noin sairasta ja hirveetä.

– Jos ei tunne oloansa turvalliseksi omassa kodissa, niin missä sitten tuntee olevansa turvassa? Ei kodin kuulu olla sellainen paikka, johon joku tunkeutuu ja yrittää tappaa sun perheenjäseniä. Ei vaan mene mun ymmärrykseen. Ahdistaa tosi paljon.

Kuopiosta kotoisin oleva Voutilainen tuli tutuksi Nightmare 2 – Painajainen jatkuu -elokuvasta, joka perustuu Salatut elämät -sarjaan. Hän on näytellyt Aino Kaukovaaraa Salatuissa elämissä vuodesta 2018.

Voutilainen osallistui myös Miss Helsinki -kisaan vuonna 2017.

Viime lokakuussa Voutilainen paljasti Instagram-tilillään seurustelevansa Love Island -sarjasta tutun Ville Toivosen kanssa.