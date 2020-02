Traileri: Lynyrd Skynyrdin kohtalokkaasta lennosta elokuva – leffa kertoo tarinan eloonjääneen rumpalin näkökulmasta

Lynyrd Skynyrdiä kuljettanut lentokone syöksyi maahan vuonna 1977 .

Cleopatra Entertainment on julkaissut ensimmäisen trailerin elokuvasta Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash.

Kyseessä on elokuva, joka perustuu bändin entisen rumpalin Artimus Pylen elämään ja hänen tarinaansa tuona traagisena päivänä.

– Tarinasta on monia versioita, mutta minä olin siellä, Pyle kertoo trailerilla.

Pyleä näyttelee Ian Shultis.

Pyle pestattiin Skynyrdin rumpupallille 1974. Seuraavana vuonna ilmestyi bändin kolmas albumi Nuthin’ Fancy. Levy oli bändin ensimmäinen tuotos, joka kipusi top kymppiin Yhdysvaltojen albumilistalla.

Lynyrd Skynyrdiä kiertueella kuljettanut lentokone syöksyi polttoaineen loputtua soiseen metsään Mississippin Gillsburgissa vuonna 1977.

Maahansyöksyssä menehtyivät yhtyeen laulaja Ronnie Van Zant, kitaristi Steve Gaines ja hänen siskonsa, taustalaulaja Cassie Gaines sekä molemmat lentäjät ja yhtyeen kiertuemanageri Dean Kilpatrick.

Pyle kertoo:

– Elokuva ei ole vain tarina onnettomuudesta. Se kertoo Lynyrd Skynyrdin musiikista, kaikkien aikojen suurimmasta southern rock -bändistä.

Leffa ei ole saanut Lynyrd Skynyrdin nykykokoonpanon hyväksyntää, vaan bändi kielsi musiikkinsa käytön elokuvassa.