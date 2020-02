Koronavirus keskeytti Mission Impossible -elokuvan kuvaukset – nyt pillit ovat laittaneet pussiin Green Day, The Amazing Race ja moni muu

Koronavirus vaikuttaa myös Hollywood-tuotantoihin, bändeihin, mediatapahtumiin ja huvipuistoihin.

IS kertoi neljä päivää sitten, että Mission: Impossible VII -elokuvan kuvaukset Venetsiassa on peruttu koronavirusepidemian vuoksi.

Deadline-sivusto raportoi, että Tom Cruicen tähdittämä toimintaleffa ei ole ainoa, joka on joutunut vaikeuksiin koronaviruksen takia.

K-pop-yhtye BTS, eli Bangtan Boys on perunut kaikki huhtikuun keikkansa kotikaupungissaan Soulissa. Samoin ovat tehneet myös muut K-pop-ryhmät kuten NCT, GOT7 ja Winner.

Green Day on siirtänyt hamaan tulevaisuuteen kaikki maaliskuun keikkansa Singaporessa, Thaimaassa, Etelä-Koreassa, Japanissa ja Hong Kongissa.

Hollywood Bowlissa 25. huhtikuuta pidettävä Korea Times Music Festival on myös siirretty pidettäväksi myöhemmin.

Myös media-alan konferensseja on peruttu tai lykätty. Lentoja ei kannata hommata ainakaan Game Developers Conferenceen San Franciscoon, Facebookin F8 Developers Conferenceen San Joseen, eikä Mobile World Congressiin Barcelonaan.

Kiinassa on pistetty lappua luukulle myös elokuvateattereissa. Laskelmien mukaan noin 10 000 teatteria on kiinni koronaepidemian vuoksi. Italiassa leffateattereista on kiinni noin 50 prosenttia, suurimmaksi osaksi Milanon ympäristössä.

CBS pisti puolestaan The Amazing Race -ohjelman kuvaukset tauolle. Ympäri maailmaa poukkoilevaa kilpailua ehdittiin kuvata Englannissa ja Skotlannissa.

Teemapuistoista ovensa laittoi säppiin jo tammikuussa Shanghain Disneyland.

Tokion Disneyland ja DisneySea, sekä Universal Studios Japan ovat kiinni 29.2.-15.3.