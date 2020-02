Suomalaisbloggaaja Hannan ylellinen miljoonakoti herättää ihastusta Instagramissa – tältä näyttää viisihenkisen perheen hulppea talo Kauniaisissa

Suomen suosituimpiin bloggaajiin lukeutuva Hanna Väyrynen esittelee viisihenkisen perheensä uutta kotia avoimesti Instagramissa ja blogissaan.

Hanna Väyrynen, 35, on kirjoittanut suosittua Strictly Style -blogiaan jo useiden vuosien ajan. Suomen suosituimpiin bloggaajiin lukeutuva Hanna on erittäin suosittu myös muualla sosiaalisessa mediassa, ja esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa hänellä on yli 26 000 seuraajaa.

Hanna on naimisissa entisen ammattijalkapalloilija Mika Väyrysen kanssa. Pariskunnalla on myös kolme pientä poikaa. Blogissaan Hanna kertoo avoimesti viisihenkisen perheen lapsiperhearjesta, vaikka sisällön pääpaino onkin pitkälti muotiin ja kauneuteen liittyvissä asioissa.

Hiljattain Hanna muutti perheensä kanssa Helsingin kantakaupungista Kauniaisiin. Avoimesti myös muuttoprosessistaan kertonut Hanna on todennut muuton perimmäisen syyn piilleen siinä, ettei kolmelapsinen perhe enää mahtunut asumaan kantakaupungin kerrostaloissa. Lopulta pitkän etsinnän päätteeksi perheelle löytyi uusi hulppea koti Kauniaisista, jota Hanna on esitellyt hiljattain myös Instagramin ja bloginsa puolella.

Bloggaajan uusi koti on herättänyt runsaasti ihastusta naisen Instagram-seuraajien ja blogin lukijoiden keskuudessa. Erityisiä kehuja ovat keränneet muun muassa asunnon avaruus, huonekorkeus sekä Hannan valitsemat sisustusratkaisut. Perheen uudessa kodissa on runsaasti vaaleita pintoja, isot ikkunat sekä näyttävät vaaleat kierreportaat.

– Niin kaunis koti teillä, eräs bloggaajan seuraajista hehkutti Instagramissa.

– Siis niin ihanan näköinen koti, komppasi toinen.

– Onpas todella upea koti! Niin teidän näköisenne! totesi kolmas.

Hulppeaan kotiin on tehty myös remonttia uusien asukkaiden toimesta. Hiljattain Hanna kertoi blogissaan, kuinka oli miehensä kanssa päätynyt uusimaan koko uuden kodin keittiön ja esitteli tuliterää, vaaleilla pinnoilla varusteltua keittiötään myös Youtuben puolella.

– Vaikka talon oma keittiö oli upea ja arvokas, se ei maan tasosta tulevine biokaasuineen (melko hasardi kolmen ehtivän pojan ja koirahaaveen kanssa) ja korkeine kivitasoineen vaan ollut meidän perheelle toimiva. Täten ainut iso remontti minkä uuteen kotiimme tehtiin oli keittiöremontti, Hanna kertoi blogissaan.

Yllä olevalla videolla Hanna esittelee kotinsa uutta keittiötä.

Hanna kertoi perheensä muutosta Kaunaisiin blogissaan ensimmäistä kertaa jo marraskuussa. Tuolloin hän paljasti, että oli jo pitkään yhdessä miehensä kanssa pitänyt silmällä taloa, johon perhe nyt muutti.

– Vuosi sitten törmäsimme myynti-ilmoitukseen talosta Kauniaisissa, johon ihastuimme mieheni kanssa molemmat välittömästi. Se oli kuitenkin vielä silloin budjettimme ulkopuolella, joten ihailimme sitä vain kaukaa. Tasan vuosi sitten kirjoitin meidän perheryhmän whatsappissa siskoilleni ja vanhemmilleni, että se oli unelmatalomme ja jos siitä hinta vähän tippuisi niin muuttaisin siihen heti, Hanna kirjoitti.

– Kuinka sitten kävikään. Muutama kuukausi sitten talon hintaa laskettiin ja koin sen olevan merkki universumilta. Menimme paikan päälle ja rakastuimme, hän kertoi.

Hanna Väyrynen perusti bloginsa jo vuosia sitten, kun hän asui yhdessä miehensä kanssa Hollannissa. Vuosikausiin Hanna ei kertonut blogissaan edes nimeään, vaan viittasi itseensä aina nimimerkillä ”Mrs V.”. Vuonna 2014 Hannan Strictly Style -blogi palkittiin Elle Style Awards -gaalassa vuoden parhaana muotiblogina.