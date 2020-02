Metti Forssell ryhtyi erikoiseen vedonlyöntiin Mikael-puolisonsa kanssa – panoksena tuhansien eurojen merkkilaukku

Mikael Forssell lupasi ostaa Metti-vaimolleen tuhansien eurojen arvoisen Chanel-laukun, jos tämä onnistuisi vetämään edes yhden leuan.

Bloggaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Metti Forssell, 28, on ollut naimisissa puolisonsa, ex-jalkapalloilija Mikael Forssellin, 38, kanssa vuodesta 2014 alkaen. Pariskunta on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja he jakavat omilla Instagram-tileillään ahkerasti elämäänsä kahden lapsensa, Lilian ja Lucaksen kanssa.

Torstaina Suomen suosituimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin lukeutuva Metti jakoi Instagramin Stories-osiossaan videon, jossa hän on yhdessä Mikaelin ja pariskunnan lasten kanssa trampoliinipuistossa.

Videolla Mikael yllytti vaimoaan kokeilemaan leuanvetoa ja lupasi tälle melkoisen palkinnon, mikäli hän onnistuisi yrityksessään.

– Sä et saa edes yhtä leukaa. Jos saat yhden leuan, saat Chanelin, Mikael heitti videolla.

– Toi on sitten lupaus, totesi puolestaan Metti.

Alkuperäisellä videollaan Metti ei paljastanut, onnistuiko hän kenties yrityksessään. Perjantaina bloggaaja kuitenkin kertoi niin ikään Instagramin Stories-osiossa jakamallaan videolla, ettei yritys tuottanut toivottua lopputulosta.

– Se tyssäs siihen. Ei edes senttiä ylöspäin, Mikael nauroi videolla.

– Nyt mulle ei tuu Chanelia, pitää mennä ite ostamaan, harmitteli Metti.

Metti tunnetaan sosiaalisessa mediassa tarkasta tyylitajustaan ja kalliista maustaan. Elokuussa bloggaaja ihastutti seuraajiaan kertomalla, että oli hankkinut itselleen pitkään himoitsemansa Hermésin Birkin-laukun. Kyseisen laukun hinta kipuaa yli 10 000 euroon.

Mikael ja Metti Forssell tapasivat toisensa vuonna 2012 ja avioituivat elokuussa 2014. Heidän esikoisensa, 4-vuotias Lilia oli syntynyt muutamaa kuukautta aiemmin. Kuopus Lucas syntyi parin häiden vuosipäivänä vuonna 2016.

Forssellit avasivat lapsiperhearkeaan Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa tammikuussa 2018. Tuolloin Mikael kertoi juontaja Maria Veitolalle, että ihastui vaaleaan Mettiin ensisilmäyksellä.

Kaksikko tapasi ensimmäistä kertaa ravintola Kappelin terassilla Helsingin keskustassa. Ulkona ystäviensä kanssa ollut Mikael sanoo nähneensä terassilla maailman kauneimman naisen, Metin.

– Sanoin kavereille, jotka jäi suustaan kiinni keskenään, sanoin, että tuolla on mun vaimo, että nyt täytyy mennä. Tajusin, että se on fiksu, hymyilevä ja sitten kaunis. Se oli mulle selkeä, Mikael kertoi tuolloin.