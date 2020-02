Tangokuningas Aki Samuli teki yllätyspäätöksen: lopettaa keikkailun tanssilavoilla – suora avautuminen tilanteesta

Vuoden 2015 tangokuningas Aki Samuli kertoo Facebookissa, että hän lopettaa tanssilavakeikat tänä kesänä.

Laulaja Aki Samuli, 37, julkaisi lauantaina Facebook-tilillään pitkän kirjoituksen, jossa hän kertoo kypsytelleensä pitkään suurta päätöstä ja tehneensä viimein ratkaisunsa: hän aikoo lopettaa keikkailun tanssilavoilla tänä juhannuksena.

– Oon pitkään miettiny elämäntarkoitusta ja niitä omia unelmia ja niiden toteutuksia. Mikä asia jättää pysyvän jäljen suhun tai susta. Kysyny itseltä elänkö mä just nyt omaa unelmaani vai täytänkö kuitenki vaan muiden oletuksia ja vaatimuksia, Samuli kirjoittaa.

– Nautinko mä valtateillä matkustamisesta säällä ku säällä vuorokauden ajasta riippumatta? Nautinko mä loputtomasti yksinolosta niin paljon että se 90 minuuttia valoissa tarkoilla säännöillä ja etiketillä riittää mulle? Haluanko mä olla pelinappula mitä liikutellaan muiden tahojen toimesta oli se järkevää tai ei? Onko mulla liian monta vastuullista asiaa päällekkäin? Tukeeko ne tässä hetkessä toisiaan? hän jatkaa.

Pohdintojensa jälkeen Samuli on tullut siihen tulokseen, että hänen tanssilavakeikkojensa aika on ohi. Hän kertoo, että esiintyminen lavoilla on ollut ihanaa ja opettavaista, mutta myös vaikeaa.

– On ollu kyl myös kausia, kun oman tekemisen epävarmuus ja vihaisuus kaikkeen on ollu niin pinnassa, että vaikka ulos on näyttäny normaalilta niin kulisseissa on myrsky repiny mua joka suuntaan, hän myöntää.

– Oon usein miettinyt sitä mitä kaikkea on uhrannut sen puolesta, että voi edes kiertää ja nousta lavalle. Että on ylipäätään mahdollista tehdä tätä epäsäännöllistä työtä ja heittäytyä täysillä kulkuriksi.

Aki Samuli juhli tangokuninkuuttaan yhdessä tangokuningatar Susanna Heikin kanssa heinäkuussa 2015.

Samuli kirjoittaa, ettei hän vaihtaisi hetkeäkään pois, vaikka välillä onkin ollut vaikeaa. Hän korostaa, ettei jätä laulamista kokonaan, vaan ainoastaan lopettaa keikkailun lavoilla.

– Kuitenkin oon päättänyt nyt kattoo toiseen ikkunaan. Laulaminen, esiintyminen ja mun ääni ei lopeta kulkuaan. Jään pois vaan tanssikeikoilta nyt ja samalla olen päättänyt yhteistyön ohjelmatoimiston kanssa.

Tangotähti vihjaa, että hänellä on paljon mielenkiintoisia suunnitelmia, joista hän kertoo myöhemmin. Hän myös toivoo, etteivät fanit saa kuvaa, että hän jättää lavakeikkailun katkerana tai negatiivisissa tunnelmissa.

– Mä en tiedä palaanko mä paritanssittamaan vielä joskus. Koskaan ei voi sanoa ei koskaan, mutta sen mä tiedän, että viihdyttämään ja käyttämään ääntäni mä tulen aina!

Samuli kertoi kesällä 2018 IS:lle, että tangokuninkuuden jälkeen hänellä oli hetkittäin hyvin vaikeaa. Kun hän voitti kuninkuusfinaalin Seinäjoen Tangomarkkinoilla, ei hänellä ollut kokemusta orkesterin kanssa keikkailusta tai artistina olosta.

– Tulin ihan tyhjästä. Mulla ei ollut mitään kokemusta orkesterin kanssa esiintymisestä tai musiikista ylipäänsä. En ole muusikko, vaan laulaja, joka harjoittelee biisejä ja melodioita viheltämällä. En ymmärrä nuoteista mitään, Samuli sanoi IS:lle.

Pari vuotta tangokuninkuuden jälkeen arjen yksinäisyys iski Samuliin kovaa ja tekeminen alkoi tuntua monistamiselta. Hän sai paistatella lavalla 90 minuuttia huomion keskipisteenä ja tavata faneja. Sen jälkeen koitti aina pudotus yksinäisyyteen.

– Mutta sitten, kun valot sammuu, menet hotellihuoneeseen istumaan yksin ja odottamaan sitä seuraavaa keikkaa, Samuli kertoi kesällä 2018.

– Tuli sellainen painava olo, että tätäkö tämä on. Että tätäkö teen nyt 20 vuotta eteenpäin.

Keikkaelämä, pitkät ajomatkat ja yksinäiset hotelliyöt johtivat myös siihen, että Samuli erkaantui läheisistään.

– Tuntui, että olen jo menettänyt tavallaan kaiken ”elämän”, kaiken entisen ja kaverit. Läheiset meni tosi kauas, koska itse poistuin paikalta, ja muut jatkoivat normaalia arkea ja elämää.