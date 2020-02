Supersuosittu poptähti Halsey esiintyi Suomessa – julkaisi heti keikan jälkeen itkuisen videon, joka sai fanit huolestumaan

Laulaja Halsey esiintyi keskiviikkona Helsingissä. Konsertin jälkeen hän julkaisi videon hotellihuoneestaan, jossa hän kertoo olevansa surullinen.

Poptähti Halsey, oikealta nimeltään Ashley Nicolette Frangipanen, esiintyi keskiviikkoiltana Helsingin Jäähallissa. Halsey, 25, on yksi tämän hetken kuumimpia uusia poptähtiä ja hänet tunnetaan muun muassa hiteistään Graveyard sekä You Should Be Sad.

Halsey on julkaissut ahkerasti videoita ja kuvia keikoiltaan sosiaalisessa mediassa, erityisesti omalla Instagram-tilillään, jossa laulajalla on 18,6 miljoonaa seuraajaa. Helsingin-keikastaan Halsey ei ole kuitenkaan julkaissut lainkaan materiaalia. Sen sijaan laulaja päivitti keikkailtana Instagram-tililleen itkuisen videon.

– Ainoa asia, mitä osaan tehdä päästyäni sänkyyn keikan jälkeen, on ottaa videoita itsestäni, kun olen surullinen ja kuuntelen The Japanese Housea, laulaja kirjoitti.

Laulajan fanit ilmaisivat välittömästi huolensa kommenteissaan. He ihmettelivät vuolaasti, miksi laulaja itki yksin hotellihuoneessa keikkansa jälkeen.

– Miksi olet noin surullinen, eräs ihmetteli.

– Älä ole surullinen, me rakastamme sinua, totesi puolestaan toinen.

– Jos olet surullinen, minäkin olen surullinen. Älä itke, toivoi kolmas.

– Huomio: platinalevyt eivät tuo onnea. Toivottavasti saat siitä edes jotain iloa, yksi seuraajista kirjoitti kommentissaan.

Halsey tunnetaan lukuisista hiteistään. Niitä ovat muun muassa Graveyard sekä Without Me.

Halsey kuitenkin kiirehti nopeasti toteamaan, ettei surullisuus suinkaan johtunut siitä, että Helsingin keikka olisi ollut huono tai epäonnistunut. Hän kertoi olevansa surullinen aina, kun keikka päättyy.

– Suru tulee siitä, kun palaat takaisin maanpinnalle vietettyäsi lavalla kaksi mahtavaa tuntia tehden sitä, mitä rakastat ja laulamassa rakastamiasi kappaleita ihmisille. Se tekee seuraavasta keikasta aina sen arvoista, laulaja kirjoitti vastauksessaan.

Halsey kertoi Instagramissa olevansa surullinen aina, kun konsertti tulee päätökseensä.

Halsey nousi ihmisten tietoisuuteen raketin lailla vuonna 2015, kun hän julkaisi esikoisalbuminsa. Halseyta on kuultu myös vierailevana tähtenä lukuisien muiden artistien kappaleilla. Yhdysvaltalaisartisti on kertonut julkisuudessa avoimesti myös kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään ja biseksuaalisuudestaan.

Urallaan Halsey on voittanut myös lukuisia palkintoja. Viimeksi hän kävi pokkaamassa parhaan musiikkivideon palkinnon American Music Awards -gaalassa marraskuussa. Voiton Halseylle toi Without Me -kappaleelle tehty musiikkivideo.