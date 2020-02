Joonas Suotamo ja hänen Milla-puolisonsa saivat toisen lapsensa. Parilla on entuudestaan kahden vuoden Aatos-poika.

Star Wars -elokuvien Chewbaccana tunnettu Joonas Suotamo, 33, ja hänen Milla-puolisonsa ovat saaneet tyttären. Suotamo kertoi kuopuksensa syntymästä Instagramissa, jossa hän jakoi myös kuvan vastasyntyneestä pienokaisesta.

– Meillä on jännittäviä uutisia. Meidän pieni prinsessamme (tai senaattori, tai kenraali, tai mikä ikinä hän haluaakaan olla) syntyi tällä viikolla ja voi loistavasti, Suotamo hehkutti päivityksessään.

Kirjoituksessaan Suotamo kiitteli vuolaasti myös sairaalan henkilökuntaa sekä parin lähipiiriä avusta. Näyttelijä myös kertoi pariskunnan Aatos-pojan ottaneen uuden tulokkaan hyvin vastaan.

– Tähän asti hän on pärjännyt erinomaisesti. Hänen täytyy tottua siihen, että talossa on nyt kaksi pienokaista. Uskomme, että hänestä tulee loistava isoveli. Tervetuloa maailmaan, prinsessa Bacca, Suotamo kirjoitti viitaten mitä ilmeisimmin Chewbacca-hahmoonsa.

Kuva on kerännyt lukuisia onnittelukommentteja pariskunnan ystäviltä. Onnittelut perheenlisäyksestä kiiruhtivat välittämään muun muassa koripalloilija Lauri Markkanen sekä laulaja Paula Vesala.

33-vuotiaan Suotamon ja hänen Milla-puolisonsa esikoispoika Aatos syntyi tammikuussa 2018. Suotamo kertoi pian poikansa syntymän jälkeen IS:lle, että hän nautti suuresti isyydestä.

– Ei ole mitään niin hienoa kuin se, kun oma poika herää aamulla ja venyttelee ja sitten löytää iskän ja hymyilee iskälle. Se on ihan mahtavaa, näyttelijä kertoi.

Suotamon perhe asuu toistaiseksi Suomessa, vaikka näyttelijä onkin tehnyt paljon töitä ulkomailla. Hän tähditti myös joulukuussa ensi-iltansa saanutta Star Wars: Episode IX – The Rice of Skywalker -elokuvaa. Hänet on nähty aiemmin jo kolmessa sarjan elokuvassa.

Joonas Suotamon ja hänen Milla-vaimonsa perheonni täydentyi tällä viikolla tyttärellä.

Alun perin Suotamo tuurasi legendaarista Chewbacca-näyttelijä Peter Mayhew’ta vuonna 2015 ilmestyneessä The Force Awakens -elokuvassa. Sittemmin Suotamo otti roolin kokonaan haltuunsa.

Star Wars -tähteys on avannut koripalloilijana aiemmin tunnetulle Suotamolle täysin uudenlaisen maailman, josta hän on nauttinut suuresti. Hän on tavannut uusia ihmisiä eri puolilla maailmaa, päässyt mukaan valtaviin Hollywood-tuotantoihin ja säteillyt punaisilla matoilla.

Suotamo kertoi kesällä, että hän odotti innolla paitsi uuden Star Wars -elokuvan jouluista ensi-iltaa, myös jatkoa sarjan parissa.

– Disney on ilmoittanut, että studio tekee lisää Star Warseja, joten odotan niitä innolla. Olen myös kiitollinen suomalaisille, jotka ovat olleet uudesta urastani innostuneita, Suotamo kiitteli heinäkuussa.