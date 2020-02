NHL-tähti Kasperi Kapasen intiimi video ex-rakkaan kanssa päätyi pornosivustolle

NHL-kiekkoilija Kasperi Kapasen, 23, ja hänen entisen tyttöystävänsä Annika Boronin, 21, intiimi video on vuotanut suositulle pornosivustolle.

Jääkiekkoilija Kasperi Kapasen, 23, ja hänen ex-tyttöystävänsä, kanadalaismalli Annika Boronin, 21, intiimi video on päätynyt kansainväliselle pornosivustolle. Videota on katsottu perjantai-iltaan mennessä lähes 30 000 kertaa.

Videolla Kapanen ja Boron ovat yhdessä sängyssä. Mitä ilmeisemmin pariskunnan yhteisymmärryksessä kännykällä kuvaamalla videolla Kapanen muun muassa suutelee Boronia sekä tämän paljaita rintoja.

IS tarkisti asian saatuaan aiheesta lukijoiden yhteydenottoja. Videon tietojen mukaan se on ladattu sivustolle maaliskuussa 2019. Sitä, miten Kapasen ja Boronin kuvaama video on sivustolle päätynyt, ei ole varmuutta. Videon on ladannut nimimerkki, jonka tilillä lataajan sijainniksi ilmoitetaan Kanada.

Videosta kertoi ensin Seiska.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kapasesta ja Boronista leviää intiimiä materiaalia internettiin. Helmikuussa 2019 ex-pariskunnasta vuosi sosiaaliseen mediaan kuvamateriaalia, jossa he olivat niin ikään yhdessä sängyssä. Osassa kuvista Boron poseerasi täysin alasti kameralle ja ne oli otettu puhelimella peilin kautta. Asiasta uutisoi tuolloin muun muassa Iltalehti.

Toronto Maple Leafsissa pelaava Kapanen seurusteli kanadalaismalli Annika Boronin kanssa vielä muutama vuosi sitten. Vuonna 2017 ex-pariskunta hymyili useaan otteeseen suloisissa yhteiskuvissa. Annika Boron on kasvanut Torontossa ja myös hänen molemmat vanhempansa ovat kanadalaisia, mutta hänellä on myös islantilais-slovakialais-puolalaisia sukujuuria.

Boron pääsi vierailemaan myös Suomessa, kun Kapanen toi ex-rakkaansa käymään kotikonnuillaan. Boron jäi monen mieleen, kun hän paistatteli päivää Kuopion rannoilla.

Kapasen ja Boronin suhde kuitenkin päätyi eroon heidän seurusteltuaan muutaman vuoden ajan. Kesästä 2019 alkaen Kapanen on seurustellut Paige Lorenzen kanssa. Lorenze on yhdysvaltalainen mallikaunotar, jolla on Instagramissa 80 000 seuraajaa. Lorenzea edustaa newyorkilainen mallitoimisto State Management.

Vuosien varrella lukuisat julkisuudesta tutut henkilöt ovat päätyneet arkaluontoisten nettivuotojen uhriksi. Vuonna 2014 Hollywoodia ravisteli skandaali, kun lukuisten naisnäyttelijöiden alastonkuvia vuodettiin internettiin. Muun muassa näyttelijä Jennifer Lawrencen, laulaja Selena Gomezin, näyttelijä Kirsten Dunstin ja monien muiden kuvat vuotivat julkisuuteen.

Vuonna 2016 yhdysvaltalainen 36-vuotias mies tunnusti murtautuneensa noin sadan naispuolisen Hollywood-tähden Gmail- ja iCloud-tileille ja vieneensä niistä muun muassa alastonkuvia. Asiasta tiedotti tuolloin Kalifornian syyttäjänvirasto. Syyttäjä suositteli miehelle 18 kuukauden vankeusrangaistusta.