Käsittämätön muodonmuutos! Taylor Swift esiintyy uudella musiikkivideollaan täysin tunnistamattomana – fanit eivät olleet uskoa silmiään

Taylor Swift näyttelee miestä uuden The Man -kappaleensa musiikkivideolla. Videolla Swift ottaa kantaa muun muassa sukupuolirooleihin ja tasa-arvoon.

Maailman suosituimpiin naisartisteihin lukeutuva Taylor Swift, 30, julkaisi torstaina uuden musiikkivideon kappaleelleen The Man. Tähän mennessä videota on katsottu Youtube-palvelussa jo yli 11 miljoonaa kertaa.

Musiikkivideolla kuvataan miestä, joka on menestynyt liike-elämässä ja nauttii naisten suosiosta sekä rahasta. Lopuksi ohjaajan roolissa musiikkivideolla nähtävä Swift pyytää miestä olemaan vähän ”helpommin lähestyttävä” ja ”seksikäs”.

Voit katsoa The Man -kappaleen musiikkivideon yllä olevasta upotuksesta.

The Man -musiikkivideon varsinainen yllätys nähdään kuitenkin lopputeksteissä. Siinä selviää, että oikeastaan videolla nähtävää miestä onkin koko videon ajan näytellyt Swift itse. Lopputeksteissä havainnollistetaan myös sitä, miten Swift saatiin maskeerattua mieheksi niin uskottavalla tavalla.

Youtubeen ladattu musiikkivideo täyttyi välittömästi kommenteista, joissa hehkutettiin Swiftin roolisuoritusta sekä kekseliäisyyttä. Monet laulajan fanit nostivat esiin, että video oli täysin Swiftin itsensä käsikirjoittama, ohjaama sekä tuottama.

– Tuo mies on Taylor? Tuo on Taylor? En voi uskoa tätä, eräs hehkutti kommentissaan.

– Olin menossa etsimään tätä miestä Instagramista, kunnes minulle selvisi, että se olikin Taylor koko ajan, toinen kirjoitti.

– Luulin koko musiikkivideon ajan, että tuo oli joku tuntematon mies, mutta se olikin Taylor, ihmetteli kolmas.

Taylor Swift kuuluu maailman suosituimpiin naisartisteihin.

The Man -kappale sekä musiikkivideo ottavat Swiftin mukaan kantaa sukupuolirooleihin sekä naisten asemaan yhteiskunnassa. The Guardian -lehden artikkelin mukaan Swift on ottanut inspiraatiota miesrooliinsa muun muassa Leonardo DiCapriosta sekä Scooter Braunista.

Swift on julkaissut runsaasti kuvamateriaalia musiikkivideon kuvauksista myös Instagramissa. Kuvateksteissään hän kiittelee vuolaasti sekä kuvausryhmää että koko taustatiimiä siitä, että videosta tuli juuri sellainen, kuin artisti itse toivoi.

– Kiitos koko kuvausryhmälle, että autoitte minua olemaan se mies, joka tiesin aina olevani, Swift vitsaili.

Swift on aiemminkin ottanut kantaa yhteiskunnassa havaitsemiinsa epäkohtiin kappaleillaan. Muun muassa You Need To Calm Down -kappaleellaan Swiftin on kerrottu kritisoineen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimia.

Taylor Swift kuuluu maailman naisartistien kärkikastiin. Hän on voittanut urallaan kymmenen Grammy-palkintoa sekä yli 200 muuta palkintoa. American Music Awards -gaalassa joulukuussa Swift palkittiin vuosikymmenen parhaana artistina.

Swift aloitti uransa vuonna 2006 ja sittemmin nainen on julkaissut lukuisia menestyssinglejä- ja albumeja. Hänet muistetaan muun muassa hiteistään Shake It Off sekä We Are Never Ever Getting Back Together.