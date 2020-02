Hiljattain eronnut Veronica Verho liittyi Tinderiin – ehti käyttää sovellusta vain vuorokauden verran, kunnes yllättyi totaalisesti

Radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnettu Veronica Verho kertoo uudessa podcast-jaksossa liittyneensä Tinderiin.

Radiojuontaja, televisiopersoona ja sosiaalisen median vaikuttaja Veronica Verho, 23, luotsaa viikoittain ilmestyvää Poks-podcastia yhdessä ystävänsä ja kollegansa Sita Salmisen kanssa. Podcastissaan kaksikko keskustelee muun muassa rakkaudesta, teinimuistoista sekä seksistä.

Tällä viikolla ilmestyneessä jaksossa Veronica ja Sita puhuivat deittailusta ja Tinderistä. Tinder on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista deittailusovelluksista. Sita ja Veronica paljastivat heti jaksonsa alussa, että Sitan oli alun perin tarkoitus ladata Tinder ja kokeilla sovellusta uutta podcast-jaksoa ajatellen. Jo pitkään avopuolisonsa kanssa seurustellut Sita luisti kuitenkin suunnitelmasta.

– Mun kohdalla tilanne oli se, että mun ero oli niin tuore, etten halunnut astua Tinderiin enkä halunnut, että kukaan näkee mua Tinderissä. Mutta nyt, kun aikaa on mennyt niin ajattelin, että testaan Tinderiä, Veronica puolestaan paljasti.

Veronica kertoi, ettei alkujaan halunnut liittyä Tinderiin, sillä hänen eronsa oli vielä niin tuore.

Tuoreessa jaksossa Veronica kertoi olleensa Tinderissä kerran aikaisemminkin. Tällä kertaa hän kuitenkin päätti ladata itselleen sovelluksen Gold-version, joka pitää sisällään muutamia ilmaisversiosta poikkeavia ominaisuuksia.

– Se maksaa 16 euroa kuussa. Jos sä oot yli 30, se maksaa tuplaten enemmän. Tää on tosi mielenkiintosta. Mä nään etukäteen, ketkä on tykännyt musta. Mulle tulee ikään kuin valikko, mistä mä voin valita miehiä, jotka on swaipannu mut oikeelle, Veronica hehkutti.

Veronica ei kuitenkaan ehtinyt viihtyä Tinderissä kuin noin vuorokauden verran, kun hän oli jo saanut sovelluksessa kirjaimellisesti tuhansia tykkäyksiä sen muilta käyttäjiltä.

– Mun on pakko kertoa, kun mä olin ihan järkyttynyt tästä asiasta. Mä latasin tän Tinderin vuorokausi sitten ja mulle on tullut 2900 tykkäystä. Järjetöntä, Veronica päivitteli.

– Anteeksi, mutta tuo käy työstä, jos sä käyt nämä kaikki läpi, nauroi puolestaan Sita.

Veronica on nähty myös Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.

Podcastissa Veronica kuitenkin painotti ladanneensa Tinderin vain kokeilumielessä. Matcheja suosikkijuontajalle oli hänen omien sanojensa mukaan kertynyt vasta neljä kappaletta, joista kolme oli hänen ystäviään jo entuudestaan. Muutamia huomioita Veronica oli kuitenkin ehtinyt jo Tinderissä tehdä.

– Siistein ja hauskoin juttu, minkä mä huomasin, niin Tinderissä nykyään miehet kehuskelee niiden siivoustaidoilla. Paras profiili, minkä löysin oli mies, jolla oli kuusi kuvaa. Ja kaikissa niissä kuvissa sillä miehellä oli imuri kädessä ei paikoissa siellä asunnoissa, hän nauroi.

Veronica kertoi tammikuussa samaisessa Poks-podcastissa eronneensa pitkäaikaisesta miesystävästään. Hänet yhdistettiin julkisuudessa pitkään rapduo JVG:stä tuttuun VilleGalleen, mutta kaksikko ei koskaan vahvistanut suhdettaan tai kommentoinut sitä millään lailla. Toukokuussa 2019 VilleGalle julkaisi kuitenkin Instagramin Stories-osiossaan kuvan Veronicasta nimittäen tätä rakkaakseen.

Marraskuussa 2019 VilleGalle nähtiin myös Tanssii tähtien kanssa -yleisön joukossa useampaan otteeseen. Veronica nähtiin kilpailijana ohjelmassa samaisella kaudella ja VilleGalle kannustikin kilpailijoita yhdessä Veronican äidin kanssa, jonka viereen hän studiossa istahti.

Viime syksynä Veronica tähditti myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa, jossa hän tanssi Jani Rasimuksen parina.

Veronica tuli maininneeksi erostaan Sitalle tammikuisessa Pokd-poscastin jaksossa todeten samalla, että parisuhteessa on erittäin tärkeää tietää, mistä oma kumppani pitää ja mistä ei. Samalla nainen kertoi, että joutuu kohtaamaan uudestaan monet jännittävät tilanteet sitten, kun joskus tulevaisuudessa elämään astuu jälleen uusi mies.

– Mä oon miettiny tätä asiaa tosi paljon sen jälkeen, kun mun entinen parisuhde päättyi, että nyt kun se seuraava ihminen tulee, sitten kun se tulee, koska se nyt ikinä tuleekaan, niin se on samaan aikaan turhauttavaa, mutta samaan aikaan ihan saatanan jännittävää, Veronica selitti podcastissa.

Veronica Verho on noussut julkisuuteen Youtuben kautta, missä naisella on huimat 232 000 seuraajaa. Nainen on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa häntä seuraa niin ikään 229 000 ihmistä. Lisäksi Veronica on tullut tutuksi radiojuontajana sekä televisiopersoonana ja hänet on nähty muun muassa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. Tällä hetkellä hän on yksi Posse-ohjelman juontajista.