Jenni Haukio ilmaisi huolensa sosiaalisesta mediasta ja ”fake news” -ilmiöstä: ”Monilla voi olla haasteita erottaa, mikä on totta”

Turun kirjamessujen poikkitaiteelliset teemat olivat Jenni Haukion idea, jota on tarkoitus toteuttaa vielä seuraavat pari vuotta. Tänä syksynä on vuorossa musiikki.

Jenni Haukio edusti perjantaina Turussa 30 vuotta täyttävien kirjamessujen tiimoilta. Haukio on toiminut messujen ohjelmajohtajana vuodesta 2012 alkaen.

Elämä tasavallan presidentin puolisona voi olla joskus väsyttävää: uusia ihmisiä, tapaamisia, edustamista. Jenni Haukion läsnäolo erilaisissa tilanteissa on aina ollut lämmin ja aidonoloinen, mutta nyt hänen innostustaan ei tarvitse kyseenalaistaa sekuntiakaan.

– Koen todellakin olevani yhä unelma-ammatissani, hän sanoo kasvot kirkastuen.

– Tässä ollaan luovien sisältöjen äärellä. Ohjelmakokonaisuudet ovat joka vuosi erilaisia, ja se on todella innostavaa, hän jatkaa hymyillen.

Ohjelmakokonaisuuksilla hän viittaa Turun kirjamessuihin, jonka ohjelmajohtajana hän on toiminut vuodesta 2012.

Haukio oli perjantaina esittelemässä 30 vuotta täyttävien kirjamessujen teemoja Turun Sibelius-museossa. Maateemoista luovuttiin Haukion päätöksellä kaksi vuotta sitten, ja tänä vuonna on vuorossa viime vuoden teatterin jälkeen toinen poikkitaiteellinen teema, musiikki.

Haukio on itse ollut musiikkiluokalla ja suorittanut harmonikansoitossa musiikkikoulun päättötodistuksen.

– Musiikin ja kirjallisuuden suhde on erottamaton. Ne ovat kytköksissä toisiinsa jo sen takia, että ne ammentavat samoista klassikkotarinoista ihan antiikin mytologiasta saakka. Ne ovat monella tavalla samanlaisia ilmaisukeinoja, Haukio kertoo teemavalinnasta, joka oli selvillä jo viime vuonna.

Tiedon murros on yksi kirjamessujen ajankohtaisteemoista.

Sen sijaan ajankohtaisteemat lyötiin lukkoon vuoden vaiheessa. Hyvinvoinnin taidon lisäksi tärkeä teema on tiedon murros, josta puhuttaessa Haukio vakavoituu.

– Tämä teema koskettaa meitä kaikkia. Monilta on hämärtymässä, mikä on auktorisoidun ja auktorisoimattoman tiedon ero. Jälkimmäisen tuottaja voi olla kuka tahansa vailla mitään statusta tai osaamista.

Haukiota huolettaa erityisesti se, että monet nielevät digitalisaation ja sosiaalisen median myötä lisääntyneen näennäistiedon täysin purematta.

– Monilla voi olla haasteita erottaa, mikä on totta ja mikä on jotain muuta. Tiedon tuottamisen tavoissa on niin paljon eri intressejä ja motiiveja. Tähän kytkeytyvät ns. fake news, informaatioähky ja yleisesti tiedon auktoriteetin murros, hän pohtii.

Tällä hetkellä koko maailma seuraa huolestuneena koronaviruksen leviämistä. On muun muassa spekuloitu, joudutaanko massatapahtumia tulevaisuudessa perumaan. Turun kirjamessut on onnistunut saamaan viime vuosina paikalle mielenkiintoisia kansainvälisiä vieraita, mikä sekin voi olla vaarassa.

Pelottaako ohjelmajohtajaa se, millainen vaikutus koronaepidemialla voi olla järjestelyihin?

– Totta kai se mietityttää. Se on vastuullisuutta, mutta messuihin on vielä pitkä aika, joten asia ei ole vielä ajankohtainen. Ei voi kuitenkaan sanoa, etteikö asia olisi käynyt mielessä.

Haukio on saanut kirjamessut viime vuosina todelliseen lentoon. Viime syksynä kävijöitä oli yli 23 500, mikä on tapahtuman historian toiseksi paras saavutus. Haukio on tyytyväinen, sillä hänen mukaansa kulttuuritapahtumat ovat yleisesti menettäneet vetovoimaansa.

– Yleisön kerääminen on kaikkien kulttuuritapahtumien haasteena, sillä ihmiset eivät ole nykyään niin aktiivisia käymään niissä. Messujen kävijämäärä kuitenkin kertoo kirjallisuuden vetovoimasta, hän sanoo.

Ohjelmajohtajan takki ei ole vielä tyhjä, vaikka Haukio on päässyt toteuttamaan kaikki haluamansa yksityiskohdat. Osa niistä paljastuu vasta lokakuussa.

– Näiden messujen myötä toteutuu monta suurta unelmaa, hän kertoo.

– Tämän enempää en kuitenkaan pysty niistä vielä kertomaan.