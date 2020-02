Riina-Maija Palander puhuu muuttuneesta ulkonäöstään – saa kuulla karuja kommentteja

Riina-Maija Palander sanoo uuden tummemman tyylinsä jakavan mielipiteitä.

Nelosen uutuusohjelmassa Farmi Suomi 12 suomalaisten tuntemaa julkisuuden henkilöä viedään maatilalle Pieksämäellä, jossa he kilpailevat toisiaan vastaan erilaisissa maatilanhoitoon liittyvissä tehtävissä.

Riina-Maija Palander on yksi niistä julkkiksista, jotka ottavat toisistaan mittaa maatilalla. Omaa hevostilaa Virossa pyörittävällä Palanderilla on aikaisempaa kokemusta maatilan hoidosta, toisin kuin monilla muilla julkkiskilpailijoilla.

Ohjelmassa julkkikset palaavat maatilanhoidossa 100 vuotta taaksepäin aikaan, jolloin ei käytetty moderneja välineitä.

– Voisi luulla, että olisin ollut etulyöntiasemassa, mutta en kyllä ollut. Kaikki oli samalla viivalla, Palander pohtii.

Farmilla kilpailijat eristettiin ulkomaailmasta täysin ja heiltä vietiin puhelimet.–Mun on helppo olla eristyksissä, sillä se on tuttua jo omalta tilaltani. Lähtökohtaisesti ohjelman teko oli mulle helppoa, mutta olemme tuntemattomien kanssa tilanteessa, jossa täytyy yksinkertaisesti tulla toimeen toisten kanssa, Palander sanoo.

Riina-Maija Palander tunnetaan julkisuudessa suorasanaisena ja räväkkänä persoonana, joka ei jää sanattomaksi tiukoissakaan tilanteissa.

Hänen lisäkseen ohjelmassa nähdään entinen Miss Suomi Sara Chafak, entinen hiihtäjä Jari Isometsä, somepersoona Niko Saarinen, hallitseva Miss Suomi Alina Voronkova, Anu Saagim, tubettaja Jaakko Parkkali, hiihtäjälegenda Juha Mieto, laulaja Katja Kätkä, räppäri Seksikäs Suklaa, maalivahti Noora Räty sekä ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen.

Riina-Maija Palander on viihtynyt tummemmassa tyylisään, vaikka sanookin saaneensa tyylistään palautetta.

Palander sanoo, ettei tuntenut ketään mukana olevista kilpailijoista entuudestaan.

– En ole kilpailuhenkinen, vaan lähdin sinne uteliaalla mielellä tutustumaan uusiin ihmisiin. Se tuntui aikuisten rippileiriltä. En ollut siellä aiheuttamassa minkäänlaista kilpailutilannetta. Olen aika easygoing.

– Minulla ei ollut ennakkoasenteita ketään kohtaan. Monilla on saattanut olla minusta jonkinlainen ennakkokäsitys lehtijuttujen ja tv:n kautta, eivätkä he ole koskaan tavanneet minua. Sekin ilmeisesti muuttui, en tiedä menikö parempaan vai huonompaan suuntaan! hän nauraa.

Palander on totuttu näkemään julkisuudessa vaaleana, mutta hänen tyylinsä on muuttunut täysin. Pitkät vaaleat kutrit ovat nyt historiaa ja hän on viihtynyt jo jonkin aikaa tummaverikkönä.

Palander sanoo saaneensa muodonmuutoksestaan monenlaista palautetta ihmisiltä.

– Monet on sanoneet, että pitäisi olla blondi. Mulle on tullut aika paljon negatiivista palautetta uudesta lookista. Kauneus on katsojan silmässä ja vaihdan aina välillä tyyliä. Voi olla, että seuraavan kerran mut nähdäänkin punatukkaisena, Palander toteaa.

– Olen itse viihtynyt tummassa tukassa. Nyt kun olen ollut täällä pohjoisessa, niin valkoinen ihonväri ei ole välttämättä pehmeä. Espanjassa mulla oli tummempi iho ja uusi tyyli näytti pehmeämmältä. Nyt olen valkoinen kuin kummitus. Onhan tämä nyt kovemman näköinen ja myönnän sen itsekin, hän naurahtaa.

Riina-Maija nähtiin vuosikausia julkisuudessa vaaleaverikkönä.

Takaisin vaaleaan hän ei ole toistaiseksi palaamassa.

– En viihtynyt enää blondina. Kunkin ihmisen pitää viihtyä nahoissaan. Espanjan aurinko tekee hallaa pohjoismaalaiselle hiukselle ja se on yksi syy, miksi lopetin vaalennuskierteen.

Palander sanoo pitävänsä huolta itsestään erilaisilla kauneushoidoilla. Fyysisesti raskaat työt hevostallilla käyvät treenistä.

– Mut pitää kunnossa maatilan työt. Siivoan päivittäin kaksi hevostallia ja liikutan hevoset. Kävisin mielelläni kuntosalilla, mutta asun maaseudulla, siellä ei ole kuntosalia tai joogaa.

– Käyn hoitamassa ihoa, koska olen koko ajan tuulessa ja tuiskussa ulkona. Käyn säännöllisesti hoidoissa ja tykkään siitä, että Virossa se on yleistä.

Farmi Suomi torstaina 19.3. alkaen Nelosella klo 20.