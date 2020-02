Matkailukeisarinna Päivikki Palosaari kestitsee julkkiksia Lapissa – nyt hän paljastaa, millaisilla tempuilla maailmantähtiä puijataan

Levin matkailukeisarinna Päivikki Palosaari on vuosikymmenten saatossa tavannut ja kestinnyt lukuisia julkkiksia ympäri maailman.

Kittilä on mustavalkoinen. Aurinko on laskenut hämärän taakse jo iltapäivällä. Pilvet eivät ole kuitenkaan pilanneet pakkaspäivää ja valkoiset lumivallit heijastelevat yötaivaankappaleiden valoa.

Helsingistä lentänyt Finnairin vuoro on juuri laskeutunut Kittilän lentokentälle. Kone on täysi ja suomi vähemmistökieli. Keski-Euroopasta saapuneet turistit katselevat maisemaa silmät sirrillään.

– Joko näkyy revontulia? saksalaismies supattaa vaimolleen noustessaan turistibussiin.

Neljätoista kilometriä Kittilän kentältä pohjoiseen sijaitsee Sirkan kylä ja sen korkein kohta, Levitunturi. Levin ympäristöön on kasvanut yksi Suomen suurimpia matkailukeskuksia. Jokainen Levillä hiihtänyt on todennäköisesti käynyt Hullussa Porossa, tai asunut sen hotellissa, tai syönyt sen poronkäristystä, tai ostanut tuliaisia sen kaupoista.

Kaikkea tätä hallinnoi Lapin matkailukeisarinna ja yrittäjäneuvos Päivikki Palosaari.

Palosaari istuu Taivaanvalkeiden Tonttulassa, reilun kymmenen minuutin ajomatkan päässä Levin laskettelukeskuksesta. Sesonki on päällä, mutta Palosaarella ei yllättäen ole kiire.

– Hihkaise kuule sinne keittiöön, että pullat ovat lopussa, hän ohjeistaa tuttavallisesti Tonttulaan kahville poikennutta vierasta.

Millaisia ja mistä tulleita vieraita Palosaaren putiikeissa sitten palvellaan? Kysytäänpä.

– Joulukuussa 95 prosenttia oli brittejä. Tänä vuonna yli 10 000 sikäläistä on käynyt täällä päivän leikkimässä. Iso juttu on nähdä joulupukki. Ja pulkkamäki. Se on briteille aivan huippujuttu.

Joulun jälkeen vieraat vaihtuvat. Venäjällä aletaan virittelemään uudenvuodenjuhlia ja lomailijoita riittää myös Lappiin. Keväällä Taivaanvalkeiden jääigluissa yöpyy itävaltalaisia ja hollantilaisia.

– Teemme kovasti kauppaa saksankieliselle alueelle. Uusin kohde ovat arabimaat. Heille täällä olisi tarjolla vilpoinen kesä ja mahdottoman nättiä. Odotan aina, että minun kohdalle osuisi joku arabimiljonääri, joka ostaisi koko kesän. Niitä on käynyt, Palosaari tietää.

Levin matkailua myydään mielikuvilla. Tosin messuilu on kallista ja vie aikaa, eivätkä markkinaeurot riitä nelivärimainoksiin jokaiseen mahdolliseen lehteen.

Yksi tapa levittää sanaa on tukea matkailubloggareita.

– Meillä on nytkin turkkilainen naisbloggari vieraana. Hän maksoi itse lentonsa, mutta me tarjottiin majoitus. Jostain hän oli meidät löytänyt. Kyseli vielä, että järjestämmekö saunan ja avannon. Tämähän oli vieläpä mennyt sinne avantoon, Palosaari ihmettelee.

Levillä juhlitaan myös julkkishäitä. Entinen uimari Jani Sievinen ja Maria Nyqvist menevät naimisiin Levillä maaliskuun lopussa.

– Se on kiva juttu. Hullu Poro Newsissa oli jo juttua, että häät pidetään täällä. Ei ole pidetty salaisuutena.

Jos Levi kelpaa urheilijan hääpaikaksi, kelpaa se myös japanilaisen elokuvan kuvauspaikaksi. Yuki no Hana (Lumikukka) -niminen suurtuotanto rantautui Leville ja nyt Palosaari odottaa innokkaita japanilaisfaneja katsastamaan kuvauslokaatioita.

– Me voidaan näyttää, että tuossa on se sänky, jossa starat nukkuivat ja tässä kuvattiin se ja se kohtaus. Siitä elokuvasta tehtiin making of -dvd ja yksistään sitä myytiin viisi miljoonaa kappaletta jo ennen ensi-iltaa.

Japanilaisten kanssa elokuvan tekeminen oli helppoa. Toisin kävi, kun amerikkalainen tv-ryhmä saapui paikalle.

– Meillä oli aika uusi japanilainen työntekijä. Jenkit pyysivät häntä menemään avantoon useaan otteeseen ja sitten kuvattiin. Poika luuli, että niin pitää tehdä. Hän ajatteli sen kuuluvan työhönsä ja teki niin kuin käskettiin. Sitten sai palkaksi suklaarasian, Palosaari naurahtaa.

Tonttulan ovi käy jälleen. Tällä kertaa sisään astelee Palosaaren puoliso Mika Latva.

Latva innostuu kertomaan tarinoita vieraistaan. Erityisesti yksi miesporukka Hollannista on jäänyt Latvan mieleen.

– Sieltä on yksi porukka käynyt täällä nyt toistakymmentä vuotta. Niistä ukoista on mahdottoman hienoa mennä after skihin katsomaan, kun suomalaiset naiset hyppii humalassa pöydällä. Ne lähtee ihmettelemään sitä kuin sirkusta ja jakavat naisille Jägermeisteria, että se sirkus paranisi, Latva nauraa.

Latva ja Palosaari painottavat, että Leville saapuvat turistit ovat yleensä kauhean innoissaan aivan pienistä asioista.

– Usein riittää, että on hiljaista. Tai että sudet ulvoo – ne on tietenkin huskyjä, mutta ei me sitä kerrota. He rakastavat veden juomista suoraan joesta. Se on monelle suurkaupungista tulevalle todella eksoottista.

Lappilaiselle moni arkinen asia saattaa näyttäytyä eurooppalaiselle vieraalle todella kummalliselta. Palosaarella on muutama kikka, joka saa vieraat ihmetyksen valtaan – inhosta tai kauhusta.

– Kun poro teurastetaan, niin nakkaan vähän verta suuhuni. Poron verihän ei maistu paljon miltään. Se on vain sellaista tuhtia, matkailukuningatar nauraa.

Hän vallan innostuu:

– Sitten otetaan se lämmin maksa. Siitä vuollaan puukolla pieniä palasia suuhun. On muuten herkkua ja turistit on ihan ihmeissään.

Entäpä ne kuuluisuudet? Mitä maailmantähdet ovat puuhailleet Lapissa?

– David Hasselhoff kävi täällä kuvaamassa Don't Hassel the Hoff -sarjaa, Latva muistaa.

– Hän tuli aina iloisena vastaan ja tervehti suomeksi: ”mitäpä tässä, Ritari Ässä!”

– Ralliautoilija Jari Ylipahkala laittoi yhden auton etumaskiin sen Ritari Ässä -valon. Arvaa, että Hasselhoff repesi. Se oli olemattoman pieni juttu, mutta jäi taatusti miehen mieleen ja toi paljon iloa.

Iron Maidenin basisti Steve Harris taasen on Palosaarten perhetuttu.

– Meillä on sellainen historia, että Päivikillä on sukulaisuussuhde Harrisin tyttären mieheen. Hehän asuivat meillä viikon, Latva paljastaa.

– He tulivat joulun jälkeen. Koko perhe, 11 ihmisen ryhmä. Steve on hieno ihminen, ei näyttele mitään ja on itse asiassa hyvin tavallinen kaveri. He laskettelivat paljon ja kävivät poroajelulla. Sellaista oleilua, täysiveristä turistihommaa.

Ehti heavybasisti sentään tutustumaan suomalaiseen rock’n’rolliin, kun Olli Hermanin Reckless Love esiintyi Hullussa Porossa.

– Käytiin Steven kanssa katsomassa bändiä ja hän kyllä tykkäsi erityisen paljon.

Steve Harrisilla on oma sooloprojekti British Lion, jonka oli määrä esiintyä Levillä, mutta lentojen kanssa kävi huono tuuri ja keikka siirtyi hamaan tulevaisuuteen.

Myös Harrisin tytär Lauren tekee musiikkia ja on jopa lämmitellyt isänsä pääbändiä.

– Steve kysyi meiltä, että olisiko mahdollisuus saada yhteyttä Nightwishiin. Hän oli kiinnostunut saamaan Nightwishia miksanneen Mikko Karmilan miksaamaan myös tyttärensä levyä. Sitä säädettiin monta kuukautta, mutta ei se onnistunut, Latva historioi.

Jos Iron Maidenin muusikko on Palosaarten perheystävä, niin suomalaismuusikoista Remu Aaltonen on toiminut pariskunnan lasten leikittäjänä.

– Remu ja Kassu Halonen olivat täällä tekemässä levyä. Heillä oli yksi vapaailta ja tulivat meille, kun itse en lastenhoidolta päässyt tervehtimään, Palosaari kertoo.

– Remu leikki siinä lapsen kanssa lattialla ja alkoi yht’äkkiä nuuskimaan ilmaa. Että nyt pitäs varmaan vaihtaa vaipat. Toisella kerralla täällä tehtiin Höppänätontun joulukalenteria. Remu sattui tulemaan paikalle kesken kuvausten. Sehän vetäisi tonttuhatun päähän ja meni mukaan. Siellä se näkyy laulamassa ainakin ensimmäisessä jaksossa. Remun tyyliin hän otti senkin täysillä.