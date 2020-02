Nyt puhuu Kalle Palanderin avioton tytär Mathilde, 20 – avautuu ensimmäistä kertaa raastavasta isäsuhteesta

Kalle Palanderin esikoistytär Mathilde, 20, avaa nyt ensimmäistä kertaa julkisesti suunsa isäsuhteestaan. Mathilde näki isänsä viimeksi 12 vuotta sitten. Hän luuli pitkään, että syy välirikkoon oli hänen itsensä.

Ex-alppihiihtäjä Kalle Palander kertoi tammikuussa Nelosen Kimpassa-ohjelmassa etääntyneestä suhteestaan esikoistyttäreensä Mathildeen. Kallen tytär Mathilde syntyi 29. joulukuuta vuonna 1999. Tyttären äiti on norjalainen nainen.

Ilta-Sanomat otti Mathildeen yhteyttä kysyäkseen tv-sarjassa esitetyistä väitteistä. Mathilde kertoo IS:lle olleensa shokissa siitä, mitä hänen isänsä ja tämän vaimo Riina-Maija Palander puhuivat hänestä Kimpassa-ohjelmassa.

Jaksossa Kalle ja Riina-Maija kertoivat, ettei Kalle ole ollut Mathilden kanssa tekemisissä Riina-Maijan ehdottoman päätöksen vuoksi. Riina-Maija väitti ohjelmassa, että tapaamisia Mathilden kanssa oli hankalaa toteuttaa Norjan päästä. Hän kertoi olleensa asian suhteen tiukka.

– Olin ehdoton, että joko lapsi kuuluu elämäämme tai sitten ei. Lapsella oli mielestäni oikeus siihen, että hänellä on toinen perhe täällä ja että hän on esimerkiksi meidän luonamme kerran kuussa yhden viikonlopun. Että lapsella on aina oma paikka tulla tänne ja hän kuuluu perheeseemme. Ja että meidän lapset tuntevat hänet ja hän on meidän lapsille myös sisko tai ei ollenkaan, Riina-Maija sanoo jaksossa ja jatkaa:

– Ajattelin, että jompikumpi vaihtoehto, koska ei ole lapsen etu, että häntä kerran vuodessa raahataan ulkomaille perheeseen, jonka kieltä hän ei edes puhu ja että lapsella ei ole mitään tuttua siellä. Ei se ole lapselle oikein mielestäni.

Kallella ja Riina-Maijalla on yhdessä kolme lasta: vuonna 2012 syntyneet kaksoset Mona Lisa ja Romeo ja vuonna 2007 syntynyt tytär Oda-Sofia. Perheeseen kuuluu myös Riina-Maijan esikoinen Pyry.

Kalle kertoi ohjelmassa olleensa Mathilden kanssa tekemisissä viimeksi useita vuosia sitten. Mathilde kertoo IS:lle nähneensä isänsä viimeksi vuonna 2008.

– Kun Riinis teki tuon päätöksen, niin hän ei enää sitten tullut meille, Kalle kertoi ohjelmassa.

Kalle ja Riina-Maija Palander puhuivat vanhemmuudestaan Nelosen Kimpassa-ohjelmassa tammikuussa.

Mathilde kertoo IS:lle olleensa järkyttynyt tv-jakson sisällöstä.

– Olin shokissa, kun luin siitä, mitä Kalle ja Riina olivat puhuneet tv-ohjelmassa. En ikinä aiemmin tiennyt näistä päätöksistä, joita Riina on tehnyt minua koskien, Mathilde kertoo IS:lle.

Mathilde kertoo IS:lle toimittamassa lausunnossaan suhteestaan isäänsä. Mathilde kertoo Kallen vierailleen hänen ja hänen äitinsä luona Norjassa muutaman kerran silloin, kun hän oli vielä vauva.

– Sen jälkeen tapasin Kallea Suomessa kerran vuodessa yhdessä äitini kanssa siihen saakka, kunnes olin kuusivuotias.

Mathilde kolmevuotiaana isänsä sylissä.

Kalle ja Riina-Maija Palander avioituivat vuonna 2007. Häiden jälkeen Mathilde kertoo pariskunnan pyytäneen häntä vierailulle Ranskan-kotiinsa kerran, mutta pari tahtoi hänen matkustavan maahan yksin. Mathilde oli tuolloin seitsemänvuotias.

– Olin liian peloissani matkustaakseni yksin. Äitini matkusti kanssani Ranskaan vuonna 2008 ja yövyin heidän luonaan pari päivää tuolloin. Se oli viimeinen kerta, kun näin isäni.

Mathilde kertoo, että hänen äitinsä on aina toivottanut Kallen perheineen tervetulleeksi vierailemaan luokseen Norjaan.

– Norjassa he olisivat voineet tutustua minuun paremmin. Tapasimme kerran Oslon lentokentällä, kun heillä oli Oslossa parin tunnin välilasku. Silloin näin ensimmäistä kertaa siskoni Oda-Sofian. Se on ainut kerta, kun he näkivät minut Norjassa.

Kahta nuorempaa sisarustaan Mona-Lisaa ja Romeota Mathilde ei ole koskaan tavannut.

Mathilde kertoo myös raastavasti siitä, millainen suhde hänellä oli isäänsä lapsena.

– Kun olin lapsi, tahdoin aina olla läheinen Kallen kanssa. Joskus lähetin hänelle tekstiviestejä, mutta hänellä kesti aina kauan aikaa vastata niihin. Se teki minut todella surulliseksi ja usein ajattelin, että minussa itsessäni oli jotain vikaa.

– Tahdoin vierailla hänen luonaan monia kertoja. Monesti hän lupasi vierailun onnistuvan, mutta aina hän perui ne. Olin todella pettynyt ja loukkaantunut, mutta kun aikaa kului, luovutin asian suhteen.

Mathilde kertoo poissaolevan isän vaikuttaneen häneen suuresti.

– Kun olin teini, minulla oli vaikeuksia itseni kanssa, koska en tuntenut isääni. Ajattelin aina, että se on minun syyni. Nyt kun olen vanhempi, en juurikaan ajattele asiaa. Nykyään Kalle on minulle vain henkilö, joka puhuu minusta lehdissä ja televisiossa ilman, että hän edes tuntee minua.

Kalle Palander ja kuusivuotias Mathilde-tytär kuvattuna Suomessa. Kyseessä on viimeinen kerta, kun Mathilde on nähnyt isänsä Suomessa.

Vaikka Mathilde ei enää olekaan tekemisissä isänsä kanssa, hän kertoo olevansa läheisissä väleissä isoäitinsä, Kallen äidin, Elvi Palanderin kanssa. Mathilde kutsuu Elviä ”mummuksi.”

– Rakastan mummuani hyvin paljon ja rakastan keskustella hänen kanssaan asioista. Hän on aina ollut tukenani. Viime ajat olen vieraillut Suomessa tapaamassa suomalaisia sukulaisiani ilman, että olen lainkaan nähnyt Kallea. Toivon näkeväni Suomen sukulaisiani jälleen pian.

Suurta kiitosta Mathilde antaa myös äidilleen, joka on kasvattanut hänet yksin.

– Äitini on ollut sekä äitini että isäni. En olisi sama henkilö, joka olen tänä päivänä, ilman häntä. Arvostan häntä enemmän kuin ketään muuta.

Mathilde kertoo elävänsä nykyään onnellista ja hyvää elämää Norjassa.

– Minulla on hyvä työpaikka, perhe ja paljon ystäviä. Ajattelen enää harvoin Kallea ja kaikkea sitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Mutta sen jälkeen, kun luin tv-ohjelmasta, tahdoin itse vastata kysymyksiin. Olen väsynyt siihen, että minusta puhutaan ilman, että olen itse saanut kommentoida asioita, Mathilde päättää.

Ilta-Sanomille toimittamassaan lausunnossa Mathilde toteaa, että ei aio kommentoida asiaa enää julkisuudessa enempää. Hän myös tahtoo välittää toiveen siitä, etteivät muut mediat enää tavoittelisi häntä tai hänen perheenjäseniään asiaan liittyen.

Kalle Palander kuvattuna lastensa Oda Sofian, Mona-Lisan ja Romeon kanssa viime syksynä.