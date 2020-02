Supersuosittu sometähti Angelica lomaili Suomessa: hehkuttaa nyt matkaa yhdeksi elämänsä parhaista – yksinkertainen asia teki vaikutuksen

Ruotsalaisbloggaaja Angelica Blick vieraili Levillä tammikuussa. Nyt hän hehkuttaa blogissaan matkan olleen yksi hänen elämänsä parhaista.

Tänä talvena lukuisat kansainväliset maailmantähdet ovat lomailleet Lapissa. Hiljattain myös ruotsalainen sosiaalisen median megatähti Angelina Blick saapui Suomeen ja nauttimaan Lapin lumimaisemista. Blick matkusti Leville tammikuussa ja on sittemmin hehkuttanut matkaansa estoitta muun muassa blogissaan.

Blick tunnetaan sosiaalisessa mediassa hulppeista matkoistaan ympäri maailmaa. Hän reissaa eksoottisissa kohteissa aina Alpeilta Balille, julkaisee niistä mykistäviä kuvia Instagramissa ja tekee Youtube-kanavalleen videoita matkoiltaan.

Hiljattain Blick jakoi blogissaan runsaasti kuvia taannoiselta Levin-lomaltaan. Blogikirjoituksessaan Blick hehkutti Levin olleen matkakohteena unelmien täyttymys ja kertoi, että on haaveillut matkustamisesta Lappiin jo pitkään.

– Tämä paikka oli kuin unesta. Tämä on ollut unelmani jo pitkään. Olen aina halunnut vierailla Levillä sekä näissä lasisissa igluissa. Tämä kokemus oli... wau. Olen sanaton, Blick kirjoitti.

Torstaina Blick julkaisi lisää kuvamateriaalia Leviltä blogissaan. Tällä kertaa Blick intoutui kehuissaan niinkin pitkälle, että iloitsi Levin-matkan olleen yksi hänen elämänsä parhaista.

– En vieläkään pääse yli siitä, kuinka kaunis tämä paikka oli. Epätodellinen. Varmasti yksi elämäni parhaita matkoja, hän hehkutti.

Youtube-kanavallaan Blick puolestaan jakoi videon, jolle bloggaaja oli yksityiskohtaisesti taltioinut koko kolmepäiväisen reissunsa. Videolta selviää, että Blick kokeili matkallaan muun muassa potkukelkkailua sekä tutustui myös joulupukin mökkiin, poroihin sekä koiriin, joita Levillä majailee.

Erityisen vaikutuksen Blickiin teki kuitenkin niinkin yksinkertainen asia kuin auringonnousu. Blick kertoo Youtube-videollaan syöneensä kaikessa rauhassa aamupalaa sisätiloissa, kun hän näki ikkunasta punaisen ja violetin sävyiseksi värjäytyneen taivaan. Bloggaajalle ei lopulta jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tulla ulos kesken aamupalahetken ihastelemaan maisemaa.

– Olimme syömässä aamiaista sisällä, kun näin tämän kauniin auringonnousun. Tämä on upea, nainen ihmettelee videolla.

Voit katsoa Blickin videon Leviltä kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Videolla näkyy myös kuinka Blick lähtiessään muistaa paikallista työntekijää ihastuttavalla tavalla. Hän nimittäin ojensi lähtiessään naiselle kukkakimpun ja kiitti tätä kaikesta avusta.

– Kiitos, että näytit meille kaikki nämä upeat paikat ja autoit meitä kaikessa. Olet mahtava, Blick kiitteli.

29-vuotias Blick on bloggaaja, Youtube-tähti ja äärimmäisen seurattu Instagram-vaikuttaja. Hänellä on kuvapalvelussa huimat 1,1 miljoonaa seuraajaa.

Blick on luonut somesta itselleen rahakkaan ammatin ja hänestä on tullut yksi pohjoismaiden seuratuimmista somevaikuttajista. Hänet on palkittu lukuisilla palkinnoilla ja hän on niittänyt mainetta myös kansainvälisesti. Blick tienaa valtaosan tuloistaan erilaisilla yhteistöillä yritysten kanssa. Lisäksi hän on suunnitellut vaatemallistoja muun muassa Bikbok-vaateketjulle.

Blick tunnetaan myös aktiivisesta elämäntyylistään ja hän panostaakin kuntoiluun ja terveelliseen elämään.