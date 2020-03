Jere Karalahti yritti saada tyttärensä lopettamaan lukion kesken – Ronjalla, 19, oli asiaan sananen sanottavanaan

Jere Karalahti toivoi aikoinaan, että Ronja-tytär jättäisi lukion ensimmäisen vuoden jälkeen, koska hänen mielestään elämässä on tärkeä kerätä kokemuksia. Tänä keväänä Ronja kirjoittaa ylioppilaaksi ja haluaa pitää välivuoden.

Lähes jokainen suomalainen tietää jääkiekkoilija Jere Karalahden. Värikkään elämän elänyt Karalahti on ollut julkisuudessa jo vuosia ja mukaan on mahtunut myös vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Jeren elämä on ikuistettu myös Aki Linnanahteen Jere-kirjan (WSOY) kansien väliin. Tuon kirjan on lukenut myös Jeren heinäkuussa 20 vuotta täyttävä Ronja-tytär.

Karalahti lähti lopullisesti hänen ja ex-vaimo Susannan sekä Ronja-tyttären kodista seitsemän vuotta sitten. Hän sanoo suhteen tyttäreen pysyneen hyvänä ja yhteydenpidon olleen tiivistä. Lähdön jälkeen Jere avioitui nykyisen vaimonsa Nannan kanssa ja perheessä on poika ja tytär, Jax ja Alexia, sekä tietysti Ronja.

Jere on nykyään naimisissa Nanna Karalahden kanssa. Heillä on kaksi yhteistä lasta.

– Ronja on tiennyt, että iskä on hänelle läsnä. Meillä on ollut välit aina kunnossa, Jere sanoo.

Tämän kevään ylioppilaskirjoituksiin keskittyvä Ronja kertoo saaneensa isältään myös oppia elämään. Tosin Jere ilmoittaa heti, ettei hän nyt ole paras mahdollinen kertomaan, miten elämä tulisi elää. Jeren mielestä jokaisen tulisi elää täysin omaa elämäänsä.

Jere heittääkin ilmoille kysymyksen siitä, kumpi on tärkeämpää, istua koulunpenkillä vai matkustaa sekä elää eri maissa keräten kokemuksia ja oppia kieliä. Isä-Karalahti yrittikin aikoinaan sanoa tyttärelleen, että tämä jättäisi koulunkäynnin lukion ensimmäiselle luokalle.

Oman päänsä aina pitävä Ronja halusi kuitenkin käydä koulun loppuun ja tavoitella valkolakkia.

– Kirjoitusten jälkeen pidän välivuoden ja tutustun työmaailmaan. Haluan mennä sellaisiin töihin, joissa saan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tienata omat rahani. Suomen tai vanhempien ei pidä minua elättää, nyt K-kaupan kassalla rahaa tienaava Ronja kertoo.

– En ole Ronjaa evästänyt vaan näyttänyt mallia. Hän saa tehdä täysin omia juttujaan ja nauttia jokaisesta päivästä, Jere puhuu kokemuksen äänellä.

Jeren mielestä maailmaa ei pidä katsoa liian vakavin silmin, on pyrittävä keräämään kokemuksia.

– Mitä enemmän ihminen kokee, sitä rikkaampaa elämä on henkisesti. Ei kannata välittää siitä, mitä muut puhuvat, hän huomauttaa.

– Minä haluan kerätä kokemuksia ja rohkeutta, Ronja huomauttaa.

Isän ja tyttären jutustelun aikana isä on se, joka puhuu enemmän. Se on ymmärrettävää, sillä hän on ollut tytärtään enemmän julkisuudessa. Jeren mukaan Ronjasta on kasvanut upea parikymppinen nainen, joka muuttaa kohta poikaystävänsä kanssa samaan huusholliin.

– Ronja on hieno aikuinen nainen, joka sai teiniaikana päästää pahimmat höyryt sisältään. Tekee Ronja mitä vaan, luotan häneen ja tuen häntä, Jere sanoo.

Lapsiaan rakastava mies ei halua ohjata jälkipolviaan mihinkään suuntaan. Jeren mielestä lapset itse päättävät, mitä elämällään tekevät. Toki hän ohjaa, jos sitä pyydetään. Jere painottaa olevansa heti paikalla, jos ja kun häntä tarvitaan.

Jere viihtyy hyvin myös Ronjan ja tämän kavereiden kanssa, kuten nuoret Jeren seurassa.

– Iskä on ollut poikaystäväni sekä kavereideni kanssa parina kesänä jopa festareilla mukana. Iskä on meidän kaikkien kaveri, Ronja kehuu.

– Toivon, ettei iskä kasva koskaan aikuiseksi, Ronja naurahtaa.