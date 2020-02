Jere Karalahden ja Nannan suhde tuli ex-kiekkoilijan Ronja-tyttärelle yllätyksenä – tutustui äitipuoleensa vasta häiden jälkeen

Jere ja Ronja Karalahdella on läheiset välit.

Ronja Karalahti tutustui Nannaan kunnolla vasta häiden jälkeen. Nykyään hänellä on hyvät välit äitipuoleensa.

Jokaisella taitaa olla mielipide pian 45 vuotta täyttävästä entisestä jääkiekkoilijasta, valmentaja Jere Karalahdesta. Mielipiteet heittelevät todennäköisesti laidasta laitaan, sillä niin tapahtumarikkaan elämän Karalahti on elänyt. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt.

Jeren elämä on ikuistettu myös Aki Linnanahteen Jere-kirjan (WSOY) kansien väliin. Tuon kirjan on lukenut myös Jeren heinäkuussa 20 vuotta täyttävä Ronja-tytär.

Mutta kelataanpa hieman taaksepäin ennen kuin istahdetaan parivaljakon kanssa juttelemaan isän ja tyttären välisestä suhteesta.

Muistinsa mukaan Jere Karalahti lähti lopullisesti hänen ja ex-vaimo Susannan sekä Ronja-tyttären kodista seitsemän vuotta sitten. Hän sanoo suhteen tyttäreen pysyneen hyvänä ja yhteydenpidon olleen tiivistä. Lähdön jälkeen Jere avioitui nykyisen vaimonsa Nannan kanssa ja perheessä on poika ja tytär, Jax ja Alexia, sekä tietysti Ronja.

– Ronja on tiennyt, että iskä on hänelle läsnä. Meillä on ollut välit aina kunnossa, Jere sanoo.

–En ole kieltänyt tatuointeja ja meillä on Järvenpäässä yhteinen perhetuttu, Kata, jolla on kotona inuk.tattoo -studio. Olen muuten aina ollut mukana, kun Ronja on ottanut tatuointeja, Jere Karalahti kertoo.

Sen verran varma Jere on väleistään Ronjaan, että sanoo olevansa tämän elämän ykkönen.

– Isänä en vertaa itseäni kehenkään, mutta jos olisi kisa, olisin ykkönen, hän täräyttää jeremäiseen tyyliinsä.

Toki Jere myöntää – ja kuten kirjakin kertoo – ettei elämä ole aina ollut ruusuista.

– Kirjassa kerroin kaiken, sillä ei ole syytä piilotella mitään. Suurin rohkeus on olla rehellinen ja sitä olen Ronjallekin painottanut, Jere sanoo.

Ronja istuu tuolissa ja kuuntelee isänsä jutustelua. Tytär katsoo isäänsä lämpimästi, jopa ihaillen. Jos joskus onkin kulunut aikaa, ettei Jereä ole kotona näkynyt, niitä aikoja Ronja ei muistele – tai halua muistaa.

– Kirjassa ei ollut mitään uutta ja se oli iskän näköinen. Totuin siihenkin, ettei iskä ole aina kotona. Hän on kuitenkin paras isä. Pystymme puhumaan kaikesta ja voin kertoa hänelle kaiken, Ronja sanoo.

Vakavammin puhuttuna Jere myöntää, ettei hänen tyttärensä vielä oikein tiedä, mitä tämä tulevaisuudeltaan haluaa. Nyt tytär kirjoittaa ylioppilaaksi, on ajokortti ja oma asunto sekä hyvä parisuhde.

– Sen olen huomannut, että mitä vanhemmaksi Ronja tulee, sitä syvempi on meidän välinen luottamuksemme, Jere huomauttaa.

Vaikka Ronja kertookin kaiken isälleen hän kuitenkin hetken mietinnän jälkeen tunnustaa, ettei nyt ihan niin olekaan.

– Meillä on iskän kanssa avoin ja rehellinen suhde, mutta Nanna on minulle kuin sisko tai paras kaveri. Kerron hänelle sellaisia juttuja, joita en kerro iskälle. On nimittäin asioita, joita jutellaan vain naisten kesken, Ronja kertoo.

–Nannan ilmestyminen iskän elämään tuli minulle melko yllättäen, Ronja sanoo. Karalahdet menivät naimisiin vuonna 2015.

Ronja paljastaa, että kun Jere meni naimisiin Nannan kanssa, Ronja ei tuntenut isän tulevaa vaimoa kovin hyvin.

– Nannan ilmestyminen iskän elämään tuli minulle melko yllättäen. Pikkuhiljaa tutustuin Nannaan ja kun Jax syntyi, olimme hänen kanssaan jo hyvät kaverit, Ronja kertoo.

Ronja tutustui Nannaan paremmin, kun Jere ja Nanna asuivat Helsingissä. Ronja oli vuoroviikoin heidän ja Susanna-äidin luona. Nyt, kun Karalahdet asuvat Keravalla, tapaamiset ovat vähäisempiä. Silti Ronjalla, Jaxilla ja Alexialla on lämpimät välit.

– Ronja on isän tyttö samoin kuin Alexia. Jax on isänsä poika ja olen kaikista lapsistani onnellinen, ylpeä sekä kiitollinen, Jere herkistyy ja Ronja käpertyy isänsä kainaloon.