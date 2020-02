Tangokuningatar Maria Tyyster ylistää synnytyksen jälkeistä vartaloaan Instagramissa – palautui neljässä viikossa entisiin mittoihinsa

Maria Tyyster sai toisen lapsensa kuukausi sitten. Nyt hän poseeraa Instagramissa ylistäen vartaloaan ja sitä, mihin se pystyy.

Vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster, 31, sai kuukausi sitten toisen lapsensa. Tyysterin ja avopuoliso Juhon perhe täydentyi pienellä tytöllä, jonka syntymästä Tyyster kertoi Instagramissa.

Torstaina Tyyster iloitsi tilillään siitä, että perheen pienokainen oli neljä viikkoa vanha ja esikoinen täytti kolme vuotta. Tyyster julkaisi tilillään myös kuvan, jossa hän poseerasi polvipituisessa, pilkullisessa mekossa neljä viikkoa synnytyksensä jälkeen.

– Täytyy olla tyytyväinen ja kiitollinen siitä, miten oma kroppa toimii! Neljä viikkoa synnytyksestä ja olen jo entisissä mitoissa! Tuntuipa hyvältä kokeilla uutta mekkoa päälle, Tyyster iloitsee kuvatekstissä.

Tyyster pohtii kuvansa yhteydessä, että suuressa roolissa palautumista on se, mitä tekee raskauden aikana. Hän kannustaa myös muita pitämään huolta vartalostaan ja tekemään oikeita valintoja.

– Kylläpä vaan sillä on todella suuri merkitys miten raskausaikana syö ja liikkuu, jos vain on mahdollista. Kiitollinen elämälle, että on terve, hienosti kasvava vauva ja oma kroppa hyvinvoiva! Muista tehdä joka päivä oikeita valintoja oman hyvinvointisi eteen, koska vain sinä itse voit tehdä päätökset itsesi vuoksi. Voin kertoa, että siitä tulee kyllä hyvä mieli, Tyyster kirjoittaa.

Raskautensa aikana Tyyster ihmetteli Instagramissa ihmisten suhtautumista odottavaan naiseen. Hän julkaisi tilillään pitkän kirjoituksen, jossa pohti muun muassa sitä, miksi monet tuntuvat arvailevan vauvan sukupuolta aina uteluun asti.

– Utelu ja arvailu lapsen sukupuolesta joka usein menee siihen, että kyselijä yrittää vastauksesta, kasvojen ilmeistä ja lisäkysymyksillä saada sen selville viimeiseen asti. Monesti se loppuu sitten lauseeseen: ”eli se on varmasti ...” ja vielä katsotaan silmä kovana mun reaktiota. Joskus kyselijä jopa loukkaantuu, kun en suostu asiaa kommentoimaan. MIKSI IHMEESSÄ? Kuuluuko se asia kenellekään? Mitä väliä sillä on? Eikö tärkeintä ole, että lapsi on terve? Tyyster ihmetteli tammikuussa raskautensa loppusuoralla.

Tangokuningatarta hämmästytti myös, se miten ihmiset kommentoivat raskaana olevien naisten vatsoja, niiden muotoa ja kokoa sekä sitä, mitä äidin pitäisi tai ei pitäisi tehdä.Myös vatsan kysymättä koskettaminen herätti hämmästystä Tyysterissä.

– Tunne, mikä tulee, kun aivan ventovieras ihminen tulee koskettamaan vatsaasi täysin yllättäen, on todella ahdistava. Siitä tulee jopa olo, kun olisit täysin alasti ihmisten edessä ja kaikilla olisi lupa koskea ja katsoa sinun kehoasi, ja sinulla ei ole oikeutta kieltää.

– Ehkä olen liian herkkä ja haluan liikaa pitää huolta ”omasta tilasta”, mutta nämä asiat ovat ahdistaneet minua todella ja aiheuttaneet useasti sen olon, etten haluaisi näyttäytyä tai puhua kenellekään, vaan pysyä vain turvassa omassa kotipesässä.

Tyysterin esikoispoika syntyi vuonna 2017. Hän tapasi puolisonsa laulaja Kyösti Mäkimattilan kautta, sillä Juho on Kyöstin serkku ja syöttää bassoa hänen orkesterissaan.

– Olimme tienneet toisemme aiemminkin, mutta kun Kyösti pyysi minut konserttiinsa vierailemaan, aloimme jutella bändin basistin kanssa. Siitä se lähti, koko seuraava yö puhuttiin puhelimessa, Maria kertoi IS:lle viime kesänä.

Tyyster tutustui puolisoonsa vuonna 2013 tangokuninkaaksi valitun Kyösti Mäkimattilan kautta.

Mäkimattila on parin esikoispojan kummi ja parille läheinen.

– Toimin Amorina. Heissä molemmissa on sopivasti luonnetta. Kumpikaan ei ole tasainen tassukka, vaan särmää löytyy. Toinen on varsinaissuomalainen jäärä ja toinen eteläkarjalainen sähikäinen, Mäkimattila luonnehti viime kesänä Tyysteriä ja tämän puolisoa.

Tyyster ja Juho ovat olleet yhdessä vajaat neljä vuotta. Heillä ei ole kiire mennä naimisiin, vaan he nauttivat nykyisestä tilanteestaan.

– Olemme molemmat olleet aiemmin naimisissa. Osaamme elää näinkin, Tyyster totesi aiemmin.