YleX:n Köpi lupautui ystävänsä bestmaniksi ja joutui keskelle painajaista – seisoi jo alttarilla, kun pappi teki katastrofaalisen huomion

YleX:n aamuohjelmaa luotsaava Juuso ”Köpi” Kallio kertoi radiossa olleensa viikonloppuna bestmanina ystävänsä häissä ja sortuneensa pahimpaan mahdollisimpaan mokaan.

YleX:n aamuohjelmaa yhdessä Ville ”Viki” Eerikkilän kanssa juontava Juuso ”Köpi” Kallio kertoi kaksikon eilisessä radiolähetyksessä olleensa viikonloppuna bestmanina ystävänsä häissä. Kyseinen kerta oli ensimmäinen, kun Kallio sai kunnian toimia bestmanina.

Vihkimishetkellä Kallio onnistui kuitenkin tekemään jotain sellaista, mitä useimmat kaasot ja bestmanit kutsuvat pahimmaksi mahdolliseksi painajaiseksi. Kallio nimittäin tajusi hukanneensa toisen hääparin vihkisormuksista.

– Otan katseen sitten pastoriin ja avaan sen rasian hänelle, että hän saa ne molemmat sormukset sieltä. Mä sitten hymyilen siinä, kunnes kuulen ne papin sanat. Hän katsoo mua silmiin ja sanoo: se toinen taisi pudota tosta, Kallio muisteli hetkeä radiossa.

Kallio kertoo naurahtaneensa ensin, sillä luuli papin vitsailevan. Kun pappi lopulta totesi, että toinen sormuksista on oikeasti tainnut pudota niille tarkoitetusta rasiasta, alkoi suosikkijuontajalle iskemään paniikki.

– Alan kattomaan jalkojeni juureen, ei näy. Mihin hemmettiin se meni. Mun koko elämä pysähtyi siihen. Mun ainoa tehtävä oli antaa ne hemmetin sormukset ja mä oon tiputtanut sen. Mä oon aivan hirveä ihminen, Kallio kertasi tuntemuksiaan.

Paniikki kesti hetken, kunnes joku kertoi Kalliolle puuttuvan sormuksen olleen aivan hänen vieressään koko ajan. Eerikkilä ei kyennyt pidättelemään nauruaan, kun Kallio kertoi tarinaa kollegalleen.

– Sit mun päässä kaikuu sen morsiamen isän sanat: älkää sitten ryssikö tai tulee tupenrapina, Kallio paljasti.

”Vikin” ja ”Köpin” luotsaama Naurumaraton palkittiin vuoden 2020 Venla-gaalassa.

Kallio on työskennellyt YleX:llä vuodesta 2015 alkaen. Eerikkilän kanssa yhteistyö alkoi alun perin NRJ-kanavalla, jossa kaksikko alkoi luotsata yhteistä aamuohjelmaa vuonna 2016. Myöhemmin he kuitenkin palasivat takaisin YleX:lle. Kallion ja Eerikkilän yhteistä aamuohjelmaa on voinut kuunnella kanavalla tammikuusta 2017 alkaen.

Kallio ja Eerikkilä ovat tuttuja myös television puolelta. Lisäksi kaksikko luotsaa vuosittain Naurumaraton-hyväntekeväisyyskampanjaa, joka sisältää 41-tuntisen, yhtäjaksoisen radiolähetyksen. YleX:n Naurumaraton voitti myös parhaan ohjelman kategorian vuoden 2020 Venla-gaalassa. Kategorian voittaja valittiin yleisöäänestyksellä.