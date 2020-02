Tällainen oli Elizabeth Taylorin uskomaton elämä: ikoninen näyttelijätär tienasi miljoonia, meni naimisiin kahdeksan kertaa ja kääntyi juutalaiseksi

Elizabeth Taylor tunnettiin menestyselokuvistaan ja värikkäästä rakkauselämästään. Oscar-palkittu näyttelijä ehti naimisiin peräti kahdeksan kertaa.

Hollywoodin ikonisimpiin näyttelijöihin kuulunut Elizabeth Taylor menehtyi pitkäaikaisten sairauksien uuvuttamana yhdeksän vuotta sitten, maaliskuussa 2011. Naiselokuvatähtien ykköskaartiin kuulunut Taylor viettäisi tämän viikon torstaina 88-vuotissyntymäpäiväänsä.

Oscar-palkittu näyttelijä ponnahti julkisuuteen jo teini-ikäisenä ja eli vuosikymmeniä parrasvaloissa, kunnes terveysongelmat alkoivat piinata häntä. Taylor oli elämänsä loppuun asti aktiivinen hyväntekijä ja rakastettu elokuvatähti, jonka suhdekuviot olivat hänen elämänsä aikana useasti otsikoissa.

Jo lapsena Tayloria kehotettiin hakemaan elokuvarooleja, sillä hän erottui joukosta violettiin vivahtaneilla silmillään. Geneettisen mutaation seurauksena Taylorilla oli toinenkin etu: hänen silmäripsensä olivat kaksi kertaa tuuheammat kuin muilla.

Taylorin vanhemmat Sara Warmbrodt ja Francis Lenn Taylor pyörittivät taidekauppaa Los Angelesissa. Kaupan ovi kävi tiuhaan, ja asiakkaina oli paljon Hollywoodin sisäpiiriläisiä. Vanhemmat kuulivat harva se kerta, että heidän tyttärensä kuuluisi valkokankaille huomiota herättävien silmiensä vuoksi.

Ensimmäisen sopimuksen Taylor allekirjoittikin Universal Picturesin kanssa ollessaan vain kahdeksanvuotias.

Tienasi miljoonan Kleopatrana

Kulta-aikoinaan Taylor oli maailman parhaiten palkattu naisnäyttelijä. Hän oli myös ensimmäinen nainen, joka tienasi elokuvaroolista yli miljoonaa dollaria. Kyseessä oli päärooli elokuvassa Kleopatra (1963), jota pidetään edelleen yhtenä hänen merkittävimpänä työnään.

Rooli Kleopatrana teki Elizabeth Taylorista parhaiten palkatun naisnäyttelijän.

Nuoresta asti rahansa itse tienannut Taylor oli tinkimätön bisnesnainen, jonka tiedetään aina neuvotelleen palkkauksestaan tarkasti. Se tuotti tulosta, sillä Taylorin kerrotaan kieltäytyneen roolista Kleopatrana lukuisia kertoja: lopulta hänelle tarjottiin summaa, josta ei voinut kieltäytyä.

Kahdeksan avioliittoa

Tumma ja tulinen Taylor oli miesten mieleen, eikä hän itsekään kaihtanut huomiota. Naimisiin Taylor päätyi ensimmäistä kertaa vuonna 1950 ollessaan vain 18-vuotias. Aviomies Conrad Hilton Jr. oli kuuluisan seurapiirikaunottaren Paris Hiltonin isosetä. Liitto kesti vain vuoden, mutta Taylor porhalsi naimisiin uudelleen heti seuraavana vuonna Michael Wildingin kanssa. Liitosta syntyi kaksi poikaa, Michael Jr. ja Christopher, mutta rakkaus kuivui kasaan viiden vuoden jälkeen. Vielä samana vuonna erostaan Taylor avioitui Mike Toddin kanssa, jonka kanssa hänellä on tytär Liza. Todd kuitenkin kuoli yllättäen vain vuosi avioliiton solmimisesta. Vuoden suruajan jälkeen 27-vuotias Taylor rakastui Eddie Fisheriin, joka oli hänen neljäs aviomiehensä.

Nicky Hiltonin ja Elizabeth Taylorin avioliitto vuonna 1950 nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Onni Fisherin kanssa ei kestänyt kauaa, sillä Taylor näytteli tuohon aikaan elämänsä suurinta roolia elokuvassa Kleopatra. Hän rakastui tulisesti vastanäyttelijäänsä Richard Burtoniin, joka oli myös tahollaan naimisissa. Rakastunut näyttelijäkaksikko laittoi erot vireille ja asteli alttarille elokuvan ilmestymisen jälkeen. Romanssi aiheutti valtavaa mediakiinnostusta, ja sitä kuvailtiin aikansa skandaaliksi. Pari adoptoi tyttären Maria Burtonin, mutta liitto kariutui viisi vuotta avioitumisesta. Vuosi eron jälkeen pari yritti vielä uudelleen ja meni naimisiin toistamiseen, mutta toinenkin yritys päättyi eroon vain vuosi uudelleen avioitumisesta.

Burtonin jälkeen Taylor oli vielä naimisissa John Warnerin kanssa (1976–1982) ja Larry Fortenskyn kanssa (1991–1996).

Rakasti timantteja yli kaiken

Taylor ihannoi ylellisiä koruja, ja vaurastumisen myötä hänen yllään nähtiinkin lähes poikkeuksetta suuria ja kimaltavia timantteja. Timantit olivat hänelle niin suuri intohimo, että hän suunnitteli myös oman timanttikorumallistonsa.

Elizabeth Taylor ja Richard Burton elokuvassa Kleopatra (1963).

Näyttelijä avautui intohimostaan myös kirjassa Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry (2002).

– Sanoisin, että kannattaa aloittaa sormuksilla ja korvakoruilla. Ne ovat minulla jokapäiväisessä käytössä. Lisäksi suosittelen isompia ja näyttävämpiä korvakoruja, kauniita kaulakoruja... Voi luoja, rakastan myös rannekoruja, Taylor luetteli haastattelussa.

Kääntyi juutalaiseksi

Taylor kasvoi kristinuskon parissa ja henkisyys oli hänelle tärkeä arvo.

– Olen syvästi uskonnollinen. Olen aina ollut kiinnostunut henkisistä asioista, Taylor myönsi Poz-lehdelle 1997.

Elizabeth Taylor nappasi Oscar-palkinnon elokuvasta Kuka pelkää Virginia Woolfia?

Taylor kuitenkin kääntyi juutalaiseksi kolmannen aviomiehensä Mike Toddin kuoltua. Taylor harjoitti juutalaisuutta aina kuolemaansa asti.

– Hänen kuolemansa jälkeen tarvitsin vahvan uskon selvitäkseni elossa. Tarvitsin jotain, mihin ripustautua, Taylor kertoi CNN:n Larry King Live -ohjelmassa.

Ahkera hyväntekijä

Kimalluksesta ja tähtiloistosta huolimatta Taylorin julkisuuskuva vaivasi häntä hänen eläessään.

– Mielestäni Elizabeth Taylorina oleminen on todella tylsää, hän puuskahti haastattelussa vuonna 1997.

Tylsyyden tilalle Taylor kehittelekin merkityksellistä tekemistä: hän perusti muun muassa American Foundation for AIDS -hyväntekeväisyysjärjestön.

– Jos olet syntynet etuoikeutettuna tai saanut paljon elämäsi aikana, sinun tulisi jakaa siitä. Raha on tarkoitettu jaettavaksi. Olen aina uskonut, että antaminen on syy, miksi meidät on laitettu tälle planeetalle. Olen elänyt sen mukaan niin kauan kuin olen ollut omillani.

Viihtyi parhaiten eläinten kanssa

Taylor ei ollut seinäruusu tai joutunut etsimään seuraa – siitä huolimatta hän vietti aikaansa mieluiten eläinten kanssa. Ensimmäisessä isossa roolissaan elokuvassa National Velvet Taylor näytteli hevoshullua nuorta naista. Rooli tuli kuin luonnostaan, sillä Taylor sai ensimmäisen oman hevosensa jo 3-vuotiaana. Hän ratsasti mieluiten ilman satulaa ja viettikin hevosten selässä ison osan nuoruudestaan.

– Valitsin aina ennemmin eläinten kuin tyttöjen tai poikien seuran, hän kertoi Rolling Stone -lehdelle.

Elizabeth Taylor National Velvet -elokuvassa 1944.

Taylor asui jonkin aikaa Afrikassa isossa huvilassa, jossa hänellä tiedettiin olevan apinoita lemmikkeinä. Elämänsä viimeisinä vuosina Taylorilla oli Sugar-niminen maltankoira, joka seurasi näyttelijää uskollisesti minne hän ikinä menikään.

– En ole koskaan rakastanut koiraa yhtä paljon. Se on mahtavaa. Joskus luulen, että hänen sisällään asuu ihminen, Taylor hehkutti W-lehdelle 2004.

Terveysongelmat piinasivat

Nuorena Taylorilla oli kroonista kipua aiheuttava selkärangan skolioosi, joka vaivasi häntä vuosikymmeniä. Taylor käytti elämänsä aikana ajoittain paljon alkoholia ja oli koukussa kipulääkkeisiin. Hän oli myös vieroitushoidossa lääkkeiden vuoksi. Hän poltti runsaasti aina vuoteen 1990 asti, jolloin hän sairastui keuhkokuumeeseen.

Elizabeth Taylor liikkui pyörätuolilla elämänsä viimeisinä vuosina. Kuva vuodelta 2007.

Näyttelijän terveys romahti vakavasti kahtena viimeisenä vuosikymmenenä. Hän kärsi useasti keuhkokuumeesta, joutui lonkkaleikkaukseen, häneltä poistettiin aivokasvain ja lisäksi häntä hoidettiin ihosyövän vuoksi. Selkäongelmat veivät hänet pyörätuoliin ja seitsemän vuotta ennen kuolemaa hänellä todettiin sydämen vajaatoiminta.

– Ihmiset varmaan ajattelevat, että voi kamala, onko hän vielä elossa, vaikka on seitsemänkymppinen? Taylor nauroi W-lehden haastattelussa vuonna 2004.

– Minussa on sisukkuutta, joka saa minut taistelemaan. Sehän se pirullinen juttu onkin – minä vain tulen takaisin uudelleen ja uudelleen, hän kuvaili.

Taylor kuoli 23. maaliskuuta 2011 sydänkohtaukseen ollessaan 79-vuotias. Hän ehti olla sairaalassa kaksi kuukautta ennen kuolemaansa. Lähdön hetkellä hänen vierellään olivat hänen neljä lastaan, joiden kanssa välit pysyivät läpiminä aivan loppuun saakka. Kukkien sijaan hautajaisvieraita pyydettiin tekemään lahjoitus Taylorin Aidsin tutkimukseen keskittyvälle hyväntekeväisyysjärjestölle.