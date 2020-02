Tapahtuma on osa Turussa 5. maaliskuuta vietettävää Elokuvapäivää.

Turun tuomiokirkossa esitetään ensi viikon torstaina Charlie Chaplinin elokuvaklassikko Diktaattori.

Poikkeuksellisen tapahtuman taustalla on humaani sanoma.

– Viesti liittyy siihen miten yhteiskunnassamme on enemmän ja enemmän valuttu sekä vastakkainasetteluun että aika huolestuttavaan väkivaltaretoriikkaan, kappalainen Miika Ahola Turun tuomiokirkkoseurakunnasta sanoo.

– Tulen pitämään aiheeseen liittyvän johdantopuheen ennen elokuvan esitystä.

Tapahtuma on osa Turussa 5. maaliskuuta vietettävää Elokuvapäivää. Seurakunta on aiemminkin ollut mukana. Tuolloin elokuvia on esitetty nuortentilassa.

Tällä kertaa paikaksi valikoitui tuomiokirkko.

– Kun sellaiseen tilaan elokuva viedään päätimme, että valitaan elokuva, jolla on merkitystä ja jolla haluamme sanoa jotain.

Charlie Chaplinin Diktaattori on yksi elokuvamaailman suurimmista klassikoista.

Vuonna 1940 valmistunut Diktaattori ottaa huumorin keinoin kantaa Hitleriin ja kansallissosialismiin. Elokuvan Hitler-viittauksista huolimatta Ahola näkee Chaplinin kritiikin kohdistuvan ylipäätään diktatuureihin.

– Elokuvan esittäminen on vetoomus oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon puolesta.

– Vaikka elokuva on komedia, Chaplinilla on selkeästi ollut ajatus, että hän haluaa sanoa elokuvalla jotakin. Se ei ole pelkkää slapstickiä vaan sanoma on vahva. Upea elokuva monella tavalla.

Muitakin elokuvavaihtoehtoja seurakunnassa pohdittiin. Diktaattorin puolesta puhui sanoman lisäksi, että se on samaan aikaan elokuvahistorian klassikko.

– Vaikka elokuva on vanha, sen teema liittyy tähän päivään. Se on yhä ajankohtainen.

Elokuvan esittäminen Turun tuomiokirkossa on poikkeuksellista. Kyseessä saattaa olla peräti ensimmäinen kerta.

– Tuomiokirkossa on jatkuvasti kulttuuria. On konsertteja ja taidenäyttelyjä. Minusta elokuva taiteenmuotona sopii kirkkoon ihan yhtä hyvin kuin nekin. Emme ole tekemässä kirkosta elokuvateatteria vaan esittämässä yhtä elokuvaa.

– Tuomiokirkko on erityinen ja pyhä tila, mutta en näe, että siellä ei sen takia voi näyttää elokuvaa. Pikemmin niin, että mitä siellä teemmekin, sille tulee oma merkityksensä.

Politikoiko kirkko nyt?

– Ei. Olemme Kristuksen asialla.

Diktaattorin esitys on maksuton. Sisään otetaan 150 katsojaa saapumisjärjestyksessä. Kirkkoon mahtuisi huomattavasti enemmän, mutta tilan voimakas kaiku vaikuttaa siihen, että hyvä äänentoisto voidaan taata vain tietylle katsojamäärälle.