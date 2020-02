Olli Hermanilta yllätysrooli Dannyna! Muodonmuutos toteutetaan helpolla kikalla: ”Kotona saattaisi tulla tiukkaa palautetta”

Olli Herman näyttelee pääosaa Rauhalahden kesäteatterin Danny Show’ssa.

Laulaja Olli Herman hyppää ensi kesänä saappaisiin, jotka ovat kokoa Iso D. Herman esittää Kuopiossa Rauhalahden kesäteatterissa pääosaa musikaalissa Danny Show.

Musikaali kertoo Dannyn alias Ilkka Lipsasen uran alkuvuosista 1960-luvun puolivälistä 1970-luvun puoliväliin.

– Nuoren Dannyn saappaisiin olen astumassa. Mitä olen tutustunut hänen sen aikaiseen olemukseen, niin kohtalaisen räväkkä kaveri oli tuolloin. Paljon samaistumispohjaa voi omasta rokkiurasta kaivaa, Herman sanoo.

Nuori Danny vuonna 1971.

1980-luvulla syntynyt Herman on ikäluokkaa, jolle Iso D artistina on näyttäytynyt kovin erilaisena kuin nuori ja hurja alkuvuosien Danny.

– Mitä olen kuullut, niin on ollut villiä menoa Suomen mittakaavassa. On mielenkiintoista päästä tutustumaan siihen aikakauteen sekä rokimpaan ja villimpään Dannyyn, siihen uraa uurtavaan aikaan, jolloin Dannyn legenda on luotu.

– Dannyn ja muiden sen ajan legendojen tekeminen on vaikuttanut minunkin tekemiseen nykypäivän Suomessa. He ovat rakentaneet koko homman ihan tyhjästä. Se on ollut peruskiven valamisen aikaa.

Herman luonnollisesti laulaa itse musikaalissa mukana olevat Danny-hitit. Biisilistaa – tai edes biisien määrää – hän ei vielä kerro. Musikaalista kun on kyse, musiikkia on paljon.

Kesällä 2018 Olli Herman näytteli Jari Sillanpään elämästä kertovassa näytelmässä Valkeakosken kesäteatterissa.

Herman ja Danny eivät ole tavanneet ennen teatteriproggista. Herman ei liioin ole nähnyt Dannyn keikkoja livenä.

– Ammattimuusikon kohtalo on, että kun haluaisi nähdä jonkun keikalla, on yleensä itse keikalla. Kun sain tietää teatteripestistä, mielelläni olisin käynyt keikan katsomassa. Jos tilaisuus tulee, varmasti käyn.

– Taustamateriaalia kyllä löytyy. Danny on niin moneen otteeseen esiintynyt televisiossa.

Ihan konkreettistakin taustamateriaalia tulee näytelmään mukaan. Danny luovuttaa esiintymisasujaan sekä muuta rekvisiittaa aidon ja alkuperäisen Danny Show’n ajoilta ryhmän käyttöön.

– Ei ole vielä tietoa, pääsenkö pukemaan päälleni autenttiset keikkakamat. Jos en, niin ainakin niistä voi tehdä täydelliset kopiot.

Tukastaan Herman ei suostu roolin vuoksi luopumaan.

– Oma tukka säilyy. Muodonmuutos toteutetaan peruukin avulla. Voisi olla muutamia pettyneitä faneja, jos leikkaisin tukan. Ja kotona saattaisi tulla tiukkaa palautetta.

Olli Herman tunnetaan Reckless Love -yhtyeen nokkamiehenä.

Kun Dannyn roolia tarjottiin, Herman joutui miettimään, miten mahduttaa kalenteriin kaikki, mitä tälle vuodelle oli jo sovittuna.

Päällimmäisenä haasteena oli Reckless Love -bändin juhlavuosi. Yhtye juhlii kymmenvuotista olemassaoloaan massiivisella maailmankiertueella. Tämän viikon lauantaina bändi suuntaa Australiaan, josta matka jatkuu Japaniin. Kesän jälkeen suuntana on Väli-Amerikka.

Ja mitä kaikkea siihen väliin mahtuukaan. Sitä ei Herman vielä paljasta.

– Kesän vietän Suomessa kesäteatterin merkeissä, mutta heti kun se päättyy, bändi lähtee Meksikoon. Tekemistä riittää. Niska limassa saa tehdä treenaavaa ja valmistelevaa työtä, että vuosi menee putkeen.

Eikä siinä ole kaikki. On bändikeikkoja teatterin lomassa kesällä Suomessakin. Lisäksi Herman on julkaissut soolomateriaalia, ja lisää on luvassa vielä ennen kesää.

Milloin nukut?

– Harvoin ja huonosti. Ainakin toistaiseksi. Ei se itse tekeminen sitten haittaa. Stressaavaa mulle on valmisteluvaihe ja aikatauluttaminen. Minulta ei oikein järjestelmällisyyttä löydy. Pakko myöntää, että vähän on valvotuttanut, Herman tunnustaa.

Danny Show’n ensi-ilta 25. kesäkuuta.