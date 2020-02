Harvey Weinsteinin ex-vaimo löysi uuden onnen! Rakas on Oscar-palkittu Hollywood-komistus

Georgina Chapman on löytänyt uuden onnen Adrien Brodyn kanssa.

Muotisuunnittelija Georgina Chapman, 43, jätti elokuvamoguli Harvey Weinsteinin, 67, reilu pari vuotta sitten. Syy oli selvä: seksuaalirikoksista äskettäin tuomitun Weinsteinin teot olivat juuri tulleet julkisuuteen valtavan kohun saattelemana.

Nyt Chapman on löytänyt uuden onnen, kertoo People-lehti. Chapmanin uusi rakas on 46-vuotias Oscar-voittaja Adrien Brody. Huhut leimahtivat liikkeelle jo jokin aika sitten, kun tarkkasilmäisimmät huomasivat Brodyn ja Chapmanin viettävän paljon aikaa yhdessä.

Pari ei ole vielä tehnyt ensimmäistä julkista esiintymistään yhdessä.

Adrien Brody nappasi Oscarinsa vuoden 2003 elokuvasta Pianisti.

Brody on tehnyt merkittävän uran valkokankailla. Hän nousi suuräthteyteeen esiinnyttyään pääosassa Roman Polańskin tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa Pianisti. Brody sai vuonna 2003 roolistaan puolalaisena pianistina parhaan miespääosan Oscarin.

Marchesa-muotiketjua johtavalla Chapmanilla on kaksi pientä lasta yhdessä Weinsteinin kanssa. Tytär India Pearl on syntynyt vuonna 2010 ja poika Dashiell vuonna 2013. Chapman sai avioeron yhteydessä lapsiinsa yksinhuoltajuuden.

Avioero tuli viralliseksi tammikuussa 2018, ja Chapman sai samassa yhteydessä muhkean erorahan. Summan arvioidaan olevan 15–20 miljoonaa dollaria.

Georgina Chapman on menestynyt liikenainen ja johtaa tällä hetkellä Marchesa-muotibrändiään.

Chapman julkaisi eron yhteydessä vuonna 2017 yksiselitteisen tiedotteen, jossa hän kertoi eron olevan ainoa vaihtoehto.

– Sydämeni särkyy kaikkien naiden takia, jotka ovat joutuneet kärsimään suurta tuskaa näiden anteeksiantamattomien tekojen takia. Olen päättänyt jättää mieheni. Pienistä lapsista huolehtiminen on nyt tärkein asia elämässäni, Chapman totesi tiedotteessa.

Hän avautui avioliittonsa hajoamisesta palasiksi ensimmäisen kerran Voguen haastattelussa toukokuussa 2018.

– Olin niin naiivi. Minulla on ollut vihan, hämmennyksen ja epäuskon hetkiä. Sitten niitä hetkiä, kun itken lasteni takia. Minkälainen elämä heillä tulee olemaan? Miten ihmiset suhtautuvat heihin? Hehän rakastavat isäänsä. En voi kieltää sitä heiltä, Chapman huokaisi.

Harvey Weinstein ja Georgina Chapman vuonna 2017.

Helmikuussa Weinstein tuomittiin New Yorkissa kahdesta seksuaalirikoksista. BBC:n mukaan Weinstein, 67, sai tuomion kahdesta seksuaalirikoksesta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon (criminal sexual act in the first-degree) ja teosta joka vastaa Suomen laissa aiemmin ollutta pakottamista sukupuoliyhteyteen (third-degree rape).

Maksimirangaistukset rikoksista ovat 5-25 vuotta ehdotonta vankeutta (criminal sexual act) ja neljä vuotta ehdollista vankeutta (third-degree rape). Weinsteinin tuomiota ei ole vielä julkistettu, vaan hänet on vasta tuomittu syylliseksi kahteen rikokseen.

New York Timesin mukaan Weinsteinin tuomio on merkittävä, sillä se tuo oikeutta lukuisille naisille, jotka ovat esittäneet syytöksiä Weinsteinia kohtaan. Tuottajamoguli oli me too -ilmiön keskiössä, kun lukuisat naiset paljastivat hänen käyttäneen heitä seksuaalisesti hyväksi.

Oikeudenkäynnin jälkeen Weinstein kiidätettiin sairaalaan rintakipujen takia. Asianajaja Donna Rotunnon mukaan Weinsteiniä oltiin viemässä Rikers Islandin vankilaan, kun hän alkoi tuntea kipua rinnassaan. Hänet kuljetettiin ambulanssilla New Yorkin Bellevue-sairaalaan.