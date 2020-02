Kotiliesi: Katariina Sourin muistisairas isä päätyi Norjaan ja kuoli siellä vailla kielitaitoa – ”Olin todella katkera tapahtuneesta”

Katarina Souri kertoo Kotilieden haastattelussa siitä, miten hänen isänsä sai Alzheimer-diagnoosin ja vietti viimeiset vuotensa norjalaisessa hoitokodissa.

Katariina Souri kertoi tammikuussa MTV:lle, että hänen isänsä kuoli 10. tammikuuta. Sourin isä, asianajaja Antti Kärkkäinen kuoli Pohjois-Norjassa 74-vuotiaana. Hän sairasti Alzheimerin tautia.

Nyt Souri kertoo tuoreessa Kotiliedessä, että isän sairaus tuli ilmi, kun tämä oli päälle kuusikymppinen. Souri kuvailee lehdessä, kuinka hän huomasi isänsä käytöksessä hälyttäviä muutoksia: tämä ei enää löytänyt kotiin tutun pankin parkkipaikalta eikä muistanut tuttujen nimiä. Isä oli alavireinen ja huonotuulinen eikä jaksanut enää innostua rakastamistaan asioista, kuten golfista ja keilaamisesta.

Sourin isä teki tuolloin vielä töitä, mutta tytär pakotti isänsä lopettamaan ja käski tämän lääkäriin. Siellä selvisi, että tämä sairasti Alzheimerin tautia.

– Se oli shokki, vaikka olin sitä jo aavistellut. Tilanne oli tuskallinen myös siksi, että tieto oli isälle romahduttavan kova kriisi. Hänen oli vaikea hyväksyä diagnoosiaan, Souri sanoo Kotilieden haastattelussa.

Souri kertoo, että hänen isänsä sairaus eteni nopeasti ja neljä vuotta sitten tämä joutui sairaalahoitoon. Sourin mukaan isän norjalainen puoliso vei hänet pian sen jälkeen Norjaan, jossa hän vietti viimeiset vuotensa.

– Olin todella katkera tapahtuneesta. Isä ei puhunut sanakaan norjaa, ja hän joutui elämään viimeiset vuotensa laitoksessa, jossa hänellä ei ollut yhteistä kieltä kenenkään kanssa. Isä oli muistisairaudesta huolimatta sosiaalinen ja puhelias, Souri kertoo Kotiliedessä.

51-vuotias Souri tapasi isänsä viimeksi vuonna 2018. Silloin isä ei enää tunnistanut häntä kuin pieninä, ohimenevinä hetkinä. Souri kertoo Kotiliedelle, ettei hän saanut tietoa isänsä terveydentilasta tämän viimeisinä vuosina. Hän oli hyvin katkera tilanteesta.

– Minun oli vaikea hyväksyä tapahtunutta, ja koin hyvin voimakkaita vihan tunteita. Mutta hiljalleen katkeruus muuttui suruksi ja irti päästämiseksi, hän sanoo lehdelle.

Souri kertoi isänsä tilanteesta IS:lle vuonna 2017. Hän paljasti tuolloin vastustaneensa voimakkaasti isän muuttoa Pohjois-Norjaan.

– Hävisin taistelun. Isälle ei saatu edunvalvojaa, koska hänen kirjansa oli siirretty Norjaan, Souri kommentoi vuonna 2017.

Tuolloin Souri suunnitteli vierailua isänsä luokse, mutta pelkäsi, ettei tämä enää tunnistaisi häntä.

Tammikuussa Souri puhui isänsä kuolemasta MTV:lle. Hän sanoi, että oli osannut jo varautua pahimpaan.

– Kun kyseessä on Alzheimerin tauti, niin pahin suru on tehty jo aikaisemmin, ja ehkä kuoleman kautta se yhteys palaa. Se ei ole samanlainen tragedia kuin muissa tilanteissa. Kun ihminen on ollut sairautensa vankina henkisesti vuosia, hänen mielensä ja myös persoona muuttuu. Nyt isä on enemmän minulle läsnä, kuin hän oli viimeiset elinvuodet, Souri kertoi MTV:lle.

Sourin mukaan hän oli yrittänyt saada isänsä tuhkia Suomeen, jotta tälle voitaisiin järjestää kunnolliset hautajaiset. Se ei kuitenkaan onnistunut.

– En saa isäni tuhkia Suomeen. Pyrimme järjestämään Kiuruvedelle muistotilaisuuden, minne hän olisi halunnut tulla haudatuksi, vaikka tuhkat ovatkin Norjassa, Souri kertoi.