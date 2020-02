Anna Puu paljastaa Me Naisissa, miten rakastui Jukka-puolisoonsa – yksi lause oli ratkaiseva askel

Anna Puu tähdittää tällä hetkellä muun muassa Voice of Finlandia. Me Naiset -lehdessä hän muistelee muutamien vuosien takaista ensikohtaamistaan nykyisen puolisonsa kanssa.

Laulaja Anna Puu paljastaa tuoreessa Me Naisten haastattelussa ottaneensa tunteensa esille yhteisen kesän päätteeksi.

Poptähti Anna Puu on ollut yhdessä tuottajarakkaansa Jukka Immosen kanssa vuodesta 2015. Puu muistelee nyt Me Naiset -lehdessä rakastumistaan Immoseen.

Tunteet roihahtivat kaksikon välillä, kun he työstivät Rakkaudella, Anna Puu -albumia.

– Istuimme koko kesän kahdestaan studiossa. Yhtäkkiä emme katsoneet toisiamme enää samalla tavalla kuin ennen: aloin punastella henkisesti, Puu kertoo lehdessä.

Puu myöntää harmitelleensa, että kun levy on valmis, he eivät enää näe.

– Ajattelin, että voihan helevetti, nyt me ei enää nähdä. Hän on onneksi levy-yhtiöni pomo joten yhteys säilyi, Puu kuvailee Me Naisille.

Kaksikko alkoi viestitellä ja soitella tiiviiseen tahtiin. Lopulta Puu otti ratkaisevan askeleen ja kertoi tuntemuksistaan. Se kannatti.

– Lopulta minun oli pakko ottaa asia esille. Sanoin, että on ikävä. Päätimme, että näemme, Puu kertoo Me Naiset -lehdessä.

Anna Puu vuonna 2015.

Puu meni naimisiin vuonna 2008 ex-miehensä kanssa, ja suhteesta syntyi tytär vuonna 2010. Liitto päättyi eroon vuonna 2013.

Laulaja on myöntänyt avioeron olleen kova paikka. Viime vuonna julkaistussa elämäkertakirjassaan Minä olen Anna Puu hän myönsi avioeron olleen yksi hänen kipeimmistä epäonnistumisistaan.

Puu esitteli Jukka Immosen puolisonaan julkisuudessa ensimmäisen kerran Linnan juhlissa 2018. Tuolloin laulaja harkitsi, menisikö juhliin yksin, sillä Immonen oli ollut ex-puolisonsa Jenni Vartiaisen avecina Linnassa kahdeksan vuotta aikaisemmin.

– Kun meidät kutsuttiin Jukan kanssa itsenäisyyspäivänä 2018 Linnan juhliin, pelkäsin, että ainutlaatuinen kokemus pilattaisiin kaivelemalla esiin lööpit kahdeksan vuoden takaa, jolloin Jukka oli Linnassa Jennin kanssa. Pohdimme, menisinkö kutsuille yksin.